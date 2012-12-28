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Общество
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23 минуты назад
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Рекламное SMS от ВТБ c предложением кешбэка разбирали в суде
Поводом стала жалоба липчанина, получившего рекламное сообщение.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, Липецкое УФАС установило нарушение части первой статьи 18 закона «О рекламе», согласно которой распространение рекламы по сетям электросвязи допускается только при предварительном согласии абонента. Банк ВТБ в суде в качестве доказательства согласия абонента представил подписанную им единую форму согласия от 10 апреля 2019 года, ссылаясь на пункт об обработке персональных данных. Но суд пришёл к выводу, что этот документ не содержит прямого и недвусмысленного волеизъявления на получение именно рекламной информации, а согласие на обработку персональных данных не равно согласию на получение рекламы.
Банк ВТБ сам прекратил направление рекламы абоненту — предписание об устранении нарушения законодательства о рекламе ему не выдавалось.
Рекламные SMS без согласия абонента часто становятся предметом разбирательств. Ранее Липецкое УФАС России признало ненадлежащей рекламу кредитной карты одного из банков в SMS-рассылке. Поводом для возбуждения дела также стало обращение липчанина.
«Как пояснил банк, согласие на получение рекламы было предусмотрено в заявлении-анкете на открытие карты в рамках зарплатного проекта. Однако липчанин от получения карты отказался и заявление не подписывал. Таким образом, при распространении рекламы по сетям электросвязи банк не получил надлежащего согласия абонента на рассылку смс-сообщений», — сообщала пресс-служба Липецкого УФАС России.
Наказывают за рекламные SMS и сотовых операторов. Так, один из липчан пожаловался в УФАС на то, что на его абонентский номер пришло сообщение с рекламной медицинской компании. Согласия на получение рекламы он не давал. Оператора сотовой связи оштрафовали за нарушение рекламного законодательства.
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