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Происшествия
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47 минут назад
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Кражу из машины на улице Белянского записала камера наблюдения
Пропали два аккумулятора, автомагнитола, динамики, комплект сцепления, набор гаечных ключей, глушитель, ручка коробки передач, моторчик для дворников, дверной замок.
«По записям камер уличного видеонаблюдения установлена личность подозреваемого — неработающего 45-летнего липчанина. С его слов, он обратил внимание на автомобиль из-за того, что у него было приоткрыто окно. А когда мужчина дёрнул ручку двери — машина открылась. Вещи из салона он вынес в два захода», — сообщает областное управление МВД.
Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело о краже.
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