Кражу из машины на улице Белянского записала камера наблюдения

Пропали два аккумулятора, автомагнитола, динамики, комплект сцепления, набор гаечных ключей, глушитель, ручка коробки передач, моторчик для дворников, дверной замок.

В вашем браузере отключен JavaScript

В отдел полиции № 2 обратилась липчанка с заявлением о краже вещей из автомобиля «ВАЗ-21061». Вечером 25 октября женщина оставила машину у дома на улице Белянского, а утром обнаружила пропажу двух аккумуляторов, автомагнитолы, шести динамиков, комплекта сцепления, набора гаечных ключей, глушителя, ручки коробки передач, моторчика для дворников, дверного замка в комплекте. Ущерб составил 24 000 рублей.«По записям камер уличного видеонаблюдения установлена личность подозреваемого — неработающего 45-летнего липчанина. С его слов, он обратил внимание на автомобиль из-за того, что у него было приоткрыто окно. А когда мужчина дёрнул ручку двери — машина открылась. Вещи из салона он вынес в два захода», — сообщает областное управление МВД.Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело о краже.