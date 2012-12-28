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47 минут назад
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Кражу из машины на улице Белянского записала камера наблюдения

Пропали два аккумулятора, автомагнитола, динамики, комплект сцепления, набор гаечных ключей, глушитель, ручка коробки передач, моторчик для дворников, дверной замок.

В отдел полиции № 2 обратилась липчанка с заявлением о краже вещей из автомобиля «ВАЗ-21061». Вечером 25 октября женщина оставила машину у дома на улице Белянского, а утром обнаружила пропажу двух аккумуляторов, автомагнитолы, шести динамиков, комплекта сцепления, набора гаечных ключей, глушителя, ручки коробки передач, моторчика для дворников, дверного замка в комплекте. Ущерб составил 24 000 рублей.

«По записям камер уличного видеонаблюдения установлена личность подозреваемого — неработающего 45-летнего липчанина. С его слов, он обратил внимание на автомобиль из-за того, что у него было приоткрыто окно. А когда мужчина дёрнул ручку двери — машина открылась. Вещи из салона он вынес в два захода», — сообщает областное управление МВД.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело о краже.
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Сами провоцируют
20 минут назад
А зачем оставлять свои машины с открытыми окнами, незапертыми дверями и ключом в замке зажигания?
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Андрей
10 минут назад
Нормального человека хоть провоцируй, хоть нет. Это из серии девушка сама виновата в изнасиловании, потому что красиво одевалась. Хоть бы постыдилось писать такое! С моральными ориентирами проблемы или дефицит? Скорее их нет! Ужас какой то...
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