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Происшествия
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сегодня, 00:53
Дан отбой желтому уровню опасности
Режим воздушной опасности был введен в 22:17, когда, по сообщению губернатора Игоря Артамонова, вбили границ области были замечены беспилотники.
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