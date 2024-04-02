В Липецке эвакуировали все школы: проходят учения

В инженерно-технологической школе №27 за 3 минуты 40 секунд эвакуировали 909 учеников и всех сотрудников.

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Сегодня в 11:05 во всех школах Липецка начались учения, в том числе тренировочная эвакуация. В инженерно-технологической школе №27 909 учеников и всех сотрудников эвакуировали из здания всего за 3 минуты 40 секунд.Как рассказала председатель департамента образования Липецка Светлана Бедрова, в школах города сегодня отрабатывались два сценария.Первый — опасность внутри здания, условный террорист или вооружённое нападение внутри школы. В этом случае дети и учителя запираются в кабинетах. Особое внимание — действиям директора и дежурного администратора, работе тревожной кнопки и всей системы оповещения.После отбоя первой опасности был отработан второй сигнал: эвакуация из здания в случае пожара. После того, как дети вышли, закреплённые за этажами сотрудники проверяют, все ли покинули школу. А учителя докладывают, сколько детей пришли на начало учебного дня и сколько они вывели. Если будут несовпадения — помещения ещё раз проверят.— Мы смотрим, как проходит эвакуация, как ведется учёт детей и сотрудников, как используются эвакуационные выходы, знают ли учителя и дети, где они находятся, — рассказал директор инженерно-технологической школы № 27 Александр Мочалов.В школе № 27 для оперативности взаимодействия сотрудников в случае ЧП создан чат-бот, который закреплён в верхней строчке Telegram у директора и всех дежурных администраторов: в основной школе, в начальной школе и в бассейне. Поэтому эвакуацию или отбой тревоги директор или дежурный администратор школы может запустить из любой её точки.На прошлой неделе похожие тренировки проходили в детских садах. А вообще тренировочные учения по эвакуации идут по графику — примерно раз в четверть.