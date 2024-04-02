Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Общество
Евгения Уваркина: «Да, я человек эмоциональный. И да, я максималист»
Общество
Тропических рыб заметили в реке Воронеж
Общество
В Липецкой области объявлена «воздушная опасность»
Происшествия
В аварии под Краснодаром погиб липецкий тренер Максим Раилко
Происшествия
Дан отбой желтому уровню опасности
Происшествия
В Волово похоронят погибшего на СВО 21-летнего Алексея Клевцова
Общество
В Лебедяни разлившийся Дон затопил недавно благоустроенный Турецкий спуск
Общество
В Липецкой области вновь воздушная тревога
Происшествия
Евгения Уваркина велела убрать Липецк после зимы к 1 мая
Общество
Читать все
В Липецкой области вновь воздушная тревога
Происшествия
18-летний студент обирал пенсионеров
Происшествия
Посередине улицы Вермишева выросла инсталляция из колес
Общество
БПЛА подавлен в Становлянском районе, объявлен отбой режима воздушной опасности
Происшествия
Когда в Липецке отключат отопление?
Общество
Барельефы с горбатого моста отвезли на склад
Общество
В Липецке эвакуировали все школы: проходят учения
Общество
В Липецкой области за неделю от COVID-19 погиб один человек
Коронавирус
Отпевание Максима Раилко состоится 3 апреля
Происшествия
64-летний мужчина пострадал при возгорании автомобиля на кладбище
Происшествия
Читать все
Общество
651
35 минут назад
1

В Липецке эвакуировали все школы: проходят учения

В инженерно-технологической школе №27 за 3 минуты 40 секунд эвакуировали 909 учеников и всех сотрудников.

Сегодня в 11:05 во всех школах Липецка начались учения, в том числе тренировочная эвакуация. В инженерно-технологической школе №27 909 учеников и всех сотрудников эвакуировали из здания всего за 3 минуты 40 секунд.

9599B84B-51E7-4147-883F-23D9A25BA801.jpeg+2024-04-02-11.40.32+niz.jpg

FC709D93-18C6-4080-B159-24E532BFAF5A.jpeg+2024-04-02-11.40.32+niz.jpg

9BF34064-9C84-4896-8DC7-EDC114E4317D.jpeg+2024-04-02-11.40.32+niz.jpg

09A82B87-899A-4457-8683-9FA9DE437622.jpeg+2024-04-02-11.40.32+niz.jpg

Как рассказала председатель департамента образования Липецка Светлана Бедрова, в школах города сегодня отрабатывались два сценария.

Первый — опасность внутри здания, условный террорист или вооружённое нападение внутри школы. В этом случае дети и учителя запираются в кабинетах. Особое внимание — действиям директора и дежурного администратора, работе тревожной кнопки и всей системы оповещения.

BCE103DB-CD60-406A-8847-11590D40E949.jpeg+2024-04-02-11.40.32+niz.jpg

После отбоя первой опасности был отработан второй сигнал: эвакуация из здания в случае пожара. После того, как дети вышли, закреплённые за этажами сотрудники проверяют, все ли покинули школу. А учителя докладывают, сколько детей пришли на начало учебного дня и сколько они вывели. Если будут несовпадения —  помещения ещё раз проверят.

D90151E1-D16A-466F-9BA1-968E91C8F2EE.jpeg+2024-04-02-11.40.32+niz.jpg

DB85734A-9F4F-4092-B3AA-2EBD30C536A1.jpeg+2024-04-02-11.40.32+niz.jpg

— Мы смотрим, как проходит эвакуация, как ведется учёт детей и сотрудников, как используются эвакуационные выходы, знают ли учителя и дети, где они находятся, — рассказал директор инженерно-технологической школы № 27 Александр Мочалов.

AD811CC5-DA5F-431C-93E2-005A6CB40E0C.jpeg+2024-04-02-11.40.32+niz.jpg

В школе № 27 для оперативности взаимодействия сотрудников в случае ЧП создан чат-бот, который закреплён в верхней строчке Telegram у директора и всех дежурных администраторов: в основной школе, в начальной школе и в бассейне. Поэтому эвакуацию или отбой тревоги директор или дежурный администратор школы может запустить из любой её точки.

На прошлой неделе похожие тренировки проходили в детских садах. А вообще тренировочные учения по эвакуации идут по графику — примерно раз в четверть.
эвакуация
учения
0
0
0
0
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ереван
10 минут назад
Довели все до автоматизма
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
«Мы рекреационную зону превратили в помойку!»
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Символ советской эпохи гостиницу «Турист» сносят под строительство жилого комплекса
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru