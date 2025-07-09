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2453
09.07.2025 09:56
10

18-летнюю липчанку задержали с партией синтетики для закладок

Девушка нашла в мессенджере «подработку» курьером-закладчиком, прошла двухдневное «обучение» и приступила к работе.

18-летняя липчанка задержана по подозрению в незаконном обороте наркотиков. По данным следствия, девушка нашла «подработку» курьером-закладчиком в одном из мессенджеров и, пройдя двухдневное «обучение», приступила к работе.

«Полицейские обнаружили и изъяли более 24 граммов наркотиков. В сумке девушки были 16 свертков, обмотанных изолентой, и два полимерных пакетика с веществом, которое содержит в своем составе метилэфедрон. Подозреваемая собиралась разложить очередную партию наркотиков в Липецке, но не успела», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30, пункту «г» части четвёртой статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере». Девушке грозит до 20 лет лишения свободы.
наркотики
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Комментарии (10)

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Сначала новые
Иван
09.07.2025 16:47
20 лет-сурово.Жалко дурëху!
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Бабка Первая
09.07.2025 16:18
Ночью в ТГ в местных чатах полно мутных предложений о прибыльной работе. Может, и днём, но днём не захожу. Мамы и папы, объясняйте потомкам про бесплатный сыр в мышеловке!
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Интересно
09.07.2025 15:51
Зачем ей в 18 лет вообще было искать работу? В таком юном возрасте её мужики должны очень хорошо обеспечивать. Неужели не нашла достойных?
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Не смеши
09.07.2025 18:35
Достойных и в Липецке. Вы себя то прокормить не можете. Нищеброды
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Нонка
09.07.2025 15:38
Не готова к жизни в обществе - сидеть будет от и до! Погублена молодость, родителям - горе и позор! Кто следующий?
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1
09.07.2025 14:50
А какая альтернатива, кроме армии и завода? Пятидневкой в офис за пару минималок?
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Бабка Первая
09.07.2025 16:21
Чем плох завод? Порядка там больше, зарплаты выше, а учиться можно заочно.
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-
09.07.2025 19:53
Чем плох завод? Порядка там больше, зарплаты выше, а учиться можно заочно. Не престижно, не экологично, физически опасно во всех смыслах, трудно добираться.
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Бабка Первая
09.07.2025 23:59
Не престижно, не экологично, физически опасно во всех смыслах, трудно добираться. А присесть на нары престижнее, ага.
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Сам себе
09.07.2025 10:37
Надо привести еë в каждое учебное заведение что бы она рассказала свою историю молодым. Молодые хорошо понимают наглядным примером..А потом отправить шить матрасы на пару лет. Толк дороже тупого наказания.
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