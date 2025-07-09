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Происшествия
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09.07.2025 09:56
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18-летнюю липчанку задержали с партией синтетики для закладок
Девушка нашла в мессенджере «подработку» курьером-закладчиком, прошла двухдневное «обучение» и приступила к работе.
«Полицейские обнаружили и изъяли более 24 граммов наркотиков. В сумке девушки были 16 свертков, обмотанных изолентой, и два полимерных пакетика с веществом, которое содержит в своем составе метилэфедрон. Подозреваемая собиралась разложить очередную партию наркотиков в Липецке, но не успела», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30, пункту «г» части четвёртой статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере». Девушке грозит до 20 лет лишения свободы.
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