18-летнюю липчанку задержали с партией синтетики для закладок

Девушка нашла в мессенджере «подработку» курьером-закладчиком, прошла двухдневное «обучение» и приступила к работе.

18-летняя липчанка задержана по подозрению в незаконном обороте наркотиков. По данным следствия, девушка нашла «подработку» курьером-закладчиком в одном из мессенджеров и, пройдя двухдневное «обучение», приступила к работе.«Полицейские обнаружили и изъяли более 24 граммов наркотиков. В сумке девушки были 16 свертков, обмотанных изолентой, и два полимерных пакетика с веществом, которое содержит в своем составе метилэфедрон. Подозреваемая собиралась разложить очередную партию наркотиков в Липецке, но не успела», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30, пункту «г» части четвёртой статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере». Девушке грозит до 20 лет лишения свободы.