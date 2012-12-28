Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Общество
Евгения Уваркина: «Да, я человек эмоциональный. И да, я максималист»
Общество
Тропических рыб заметили в реке Воронеж
Общество
В Липецкой области объявлена «воздушная опасность»
Происшествия
В аварии под Краснодаром погиб липецкий тренер Максим Раилко
Происшествия
Дан отбой желтому уровню опасности
Происшествия
В Волово похоронят погибшего на СВО 21-летнего Алексея Клевцова
Общество
В Лебедяни разлившийся Дон затопил недавно благоустроенный Турецкий спуск
Общество
В Липецкой области вновь воздушная тревога
Происшествия
Евгения Уваркина велела убрать Липецк после зимы к 1 мая
Общество
Читать все
В Липецкой области вновь воздушная тревога
Происшествия
18-летний студент обирал пенсионеров
Происшествия
Посередине улицы Вермишева выросла инсталляция из колес
Общество
БПЛА подавлен в Становлянском районе, объявлен отбой режима воздушной опасности
Происшествия
Когда в Липецке отключат отопление?
Общество
Барельефы с горбатого моста отвезли на склад
Общество
В Липецке эвакуировали все школы: проходят учения
Общество
В Липецкой области за неделю от COVID-19 погиб один человек
Коронавирус
Отпевание Максима Раилко состоится 3 апреля
Происшествия
64-летний мужчина пострадал при возгорании автомобиля на кладбище
Происшествия
Читать все
Происшествия
699
сегодня, 11:40

Отпевание Максима Раилко состоится 3 апреля

Отпевание тренера Максима Раилко, который погиб накануне в автокатастрофе в Краснодарском крае Тихорецком, состоится 3 апреля в 14:00 в церкви Рождества Христова на улице Арктической.

Об этом сообщила жена Максима Раилко — председатель городского департамента по физической культуре и спорту Ксения Казакова.



Напомним, вечером 1 апреля в Тихорецком районе Краснодарского края автомобиль «Лада Приора» под управлением Максима Раилко столкнулся со «Шкодой», водитель которой неожиданно выехал на встречную полосу. Максим Раилко погиб на месте, четверо его воспитанников, которых тренер вез на сборы, получили травмы. Они доставлены в Тихорецкую ЦРБ. Туда же увезли водителя и пассажира «Шкоды».

Максим Раилко окончил Липецкий педагогический университет. С 2016 года работал тренером в спортивной школе №7. Максим воспитал большое количество спортсменов-разрядников по велоспорту, призеров Первенства России и Всероссийских соревнований по велоспорту-маунтинбайку. Был президентом Липецкой региональной общественной организации «Федерация велосипедного спорта».

28 апреля Максиму Раилко должно было исполнится 34 года.

Фото: https://vk.com/club_xcquarry
Максим Раилко
ДТП
0
9
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
«Мы рекреационную зону превратили в помойку!»
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Символ советской эпохи гостиницу «Турист» сносят под строительство жилого комплекса
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru