Происшествия
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сегодня, 11:40
Отпевание Максима Раилко состоится 3 апреля
Об этом сообщила жена Максима Раилко — председатель городского департамента по физической культуре и спорту Ксения Казакова.
Напомним, вечером 1 апреля в Тихорецком районе Краснодарского края автомобиль «Лада Приора» под управлением Максима Раилко столкнулся со «Шкодой», водитель которой неожиданно выехал на встречную полосу. Максим Раилко погиб на месте, четверо его воспитанников, которых тренер вез на сборы, получили травмы. Они доставлены в Тихорецкую ЦРБ. Туда же увезли водителя и пассажира «Шкоды».
Максим Раилко окончил Липецкий педагогический университет. С 2016 года работал тренером в спортивной школе №7. Максим воспитал большое количество спортсменов-разрядников по велоспорту, призеров Первенства России и Всероссийских соревнований по велоспорту-маунтинбайку. Был президентом Липецкой региональной общественной организации «Федерация велосипедного спорта».
28 апреля Максиму Раилко должно было исполнится 34 года.
Фото: https://vk.com/club_xcquarry
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