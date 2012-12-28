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Происшествия
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вчера, 23:24
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В Липецкой области объявлена «воздушная опасность»
Введен желтый режим опасности.
«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности!
Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность.
Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Сигнал носит информационный характер. Введение режима «Воздушная опасность» не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона», — говорится в сообщении Игоря Артамонова.
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