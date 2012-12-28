В Липецкой области объявлена «воздушная опасность»

Введен желтый режим опасности.

Вблизи границ региона замечены беспилотники. На территории области вводится режим воздушной опасности, об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности!Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность.Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Сигнал носит информационный характер. Введение режима «Воздушная опасность» не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона», — говорится в сообщении Игоря Артамонова.