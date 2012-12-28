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вчера, 23:24
8

В Липецкой области объявлена «воздушная опасность»

Введен желтый режим опасности. 

Вблизи границ региона замечены беспилотники. На территории области вводится режим воздушной опасности, об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов. 

«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности!

Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность.

Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Сигнал носит информационный характер. Введение режима «Воздушная опасность» не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона», — говорится в сообщении Игоря Артамонова.
воздушная тревога
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Михаил
26 минут назад
А, что приложение "Служба 112 Липецкой области" даже не открывается? Вроде когда-то даже тестировали рассылку с предупреждениями, всё работало.
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Гость
31 минуту назад
Скачайте приложение МЧС России !!!и все будет приходить
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Юля
48 минут назад
Тоже в телеграм прочитала
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Гость
51 минуту назад
В телеге прислали только что
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не эксперт
53 минуты назад
йота никаких смс ок
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Аньчик
38 минут назад
И мегафон
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Гостья
21 минуту назад
И мегафон И МТС, Теле2
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Лиза
56 минут назад
А почему от МЧС никаких сообщений?
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