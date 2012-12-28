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Политика
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13 минут назад
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Председатель горсовета Евгения Фрай проголосовала дистанционно
Этой формой голосования спикер воспользовалась впервые.
«Сегодня, когда наша страна отстаивает свой суверенитет и территориальную целостность, трудно понять человека, который игнорирует выборы. И все разговоры о том, что «от меня ничего не зависит, поэтому не буду голосовать», это попытка отгородиться от реальной жизни и позволить другим решать твою судьбу. Участие в выборах дает возможность задавать вопросы власти, которую ты выбрал, и требовать выполнение предвыборных обещаний. Если вам дорого то, чем вы живете, если вы любите своих родителей, если вам важно будущее своих детей и внуков, вы обязаны участвовать в событиях, которые касаются каждого», — цитирует слова спикера пресс-служба горсовета.
Голосование на выборах президента России продлится три дня: с 15 по 17 марта. Впервые три дня проходит и дистанционное голосование — в нем участвуют 105 тысяч из 896 тысяч избирателей области. Более 18 тысяч липчан решили воспользоваться опцией мобильный избиратель.
Избирательные участки открыты с восьми утра до восьми вечера. Также на участках можно проголосовать за общественные пространства, которые будут благоустроены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2025 году. Помощь в этом оказывают волонтеры.
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