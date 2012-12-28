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13 минут назад
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Председатель горсовета Евгения Фрай проголосовала дистанционно

Этой формой голосования спикер воспользовалась впервые.

Спикер Липецкого горсовета Евгения Фрай приняла участие в выборах президента РФ прямо на рабочем месте через федеральную платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Таким образом председатель горсовета голосует впервые. Во все предыдущие кампании Евгения Фрай голосовала на избирательных участках.  
       
«Сегодня, когда наша страна отстаивает свой суверенитет и территориальную целостность, трудно понять человека, который игнорирует выборы. И все разговоры о том, что «от меня ничего не зависит, поэтому не буду голосовать», это попытка отгородиться от реальной жизни и позволить другим решать твою судьбу. Участие в выборах дает возможность задавать вопросы власти, которую ты выбрал, и требовать выполнение предвыборных обещаний. Если вам дорого то, чем вы живете, если вы любите своих родителей, если вам важно будущее своих детей и внуков, вы обязаны участвовать в событиях, которые касаются каждого», — цитирует слова спикера пресс-служба горсовета.

Голосование на выборах президента России продлится три дня: с 15 по 17 марта. Впервые три дня проходит и дистанционное голосование — в нем участвуют 105 тысяч из 896 тысяч избирателей области. Более 18 тысяч липчан решили воспользоваться опцией мобильный избиратель.

Избирательные участки открыты с восьми утра до восьми вечера. Также на участках можно проголосовать за общественные пространства, которые будут благоустроены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2025 году. Помощь в этом оказывают волонтеры.

выборы
Евгения Фрай
Липецкий городской Совет
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