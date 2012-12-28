Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Два БПЛА подавлены в Становлянском районе
Происшествия
Вблизи границ области замечены беспилотники: введен желтый уровень опасности
Происшествия
38-летнего мужчину 15 минут избивали деревянным бруском
Происшествия
Ельчанин пожаловался на постановление военного комиссара и выиграл суд
Общество
Липецкая вечЁрка: когда наступит метеорологическая весна, программа Масленицы и расстрел собак
Общество
На избирательных участках предлагают бесплатный чай с блинами
Общество
«КамАЗ» на батарейках» протестировали на избирательном маршруте
Общество
Весна укрепляет позиции: в Липецкой области днем до +7
Погода в Липецке
В Липецкой области начались выборы президента России
Общество
Прекращено уголовное дело в отношении врача, пациент которого умер от кровопотери
Общество
Читать все
Полиция прекратила уголовное дело в отношении благоустройства сквера у Комсомольского пруда
Общество
Прекращено уголовное дело в отношении врача, пациент которого умер от кровопотери
Общество
Украденный холодильник 27-летняя женщина увезла домой на санках
Происшествия
1 апреля на дорогах области вводится сезонное ограничение по весу грузовиков
Общество
«ЭкоПром» не убирает мусор, где ни попадя
Общество
Задержан сбежавший с места аварии 38-летний водитель
Происшествия
Мэрия получила ложное сообщение о минировании
Происшествия
Игорь Артамонов сообщил о награждении взрывотехников и спасателей, обезвредивших остатки БПЛА
Общество
Фекальные реки разлились в подвалах нескольких домов в Левобережье
Происшествия
В Липецкой области проголосовала уже почти четверть избирателей
Общество
Читать все
Общество
179
29 минут назад
3

В Липецкой области проголосовала уже почти четверть избирателей

К 15:00 в первый день голосования на выборах президента РФ явка избирателей в Липецкой области составила 23,33% — проголосовали 206 982 человека. Такие данные озвучила избирательная комиссия региона.

В Липецке к урнам пришли 77 139 избирателей, или 19,47% от их общего числа. Максимальная явка зафиксирована в Советском округе города — 20,67%, или  26 519 избирателя. А среди районов области по явке лидирует Добринский. Здесь проголосовали 33,77% избирателей. Уступает по явке другим муниципалитетам Липецкий район, где проголосовали 21,19% избирателей. В Ельце явка достигла 25,62%. Во втором городе региона к урнам пришли 19 569 человек. 

Дистанционно в Липецке на 15:00 проголосовала почти половина избирателей, заявивших о такой форме участия в выборах. 



Голосование в регионе проходит спокойно, несмотря на то, что утром, с 07:43 до 08:18, был объявлен желтый уровень опасности.

На каждом участке стараются привлечь избирателей: угощают блинами, кашей, устраивают концерты. Например, у гимназии № 19 липчан встречал военный оркестр.
Утром на избирательном участке в здании Липецкого колледжа индустрии сервиса случились проблемы с бюллетенями.

«КОИБ не принимал бюллетени для тайного голосования из-за нечеткого оттиска печати участковой избирательной комиссии. В связи с этим, нечитаемые бланки на данный момент не выдаются избирателям. Голосование продолжается с помощью бюллетеней с качественным оттиском печати. Нечитаемые бюллетени будут погашены в соответствии с процедурой, установленной в подобных случаях», — сообщил Telegram-канал облизбиркома.

Каждый восьмой житель Липецкой области на этих выборах решил проголосовать дистанционно. Так сделала председатель Липецкого городского Совета Евгения Фрай и экс-спикер Липецкого областного Совета Павел Путилин.



Фото: пресс-служба Липецкого городского Совета депутатов



Фото: Telegram-канал Павла Путилина

Мэр Евгения Уваркина решила отдать свой голос по старинке и пришла на избирательный участок.



Фото: Telegram-канал Евгении Уваркиной

Губернатор Игорь Артамонов и спикер Липецкого областного Совета Владимир Сериков собираются голосовать завтра на своих избирательных участках.

Тем временем прокуратура области опубликовала следующее предостережение:

«В связи с публикациями в социальных сетях, содержащими призывы в адрес неограниченного круга лиц к одновременному прибытию для участия в 12 ч. 00 мин. 17 марта 2024 года в несогласованных массовых публичных мероприятиях на избирательных участках, прокуратура Липецкой области сообщает, что указанные массовые мероприятия и места их проведения в установленном законом порядке с органами исполнительной власти не согласованы. Организация и участие в данных массовых мероприятиях наказуемы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Поскольку отмеченные незаконные действия могут воспрепятствовать свободному осуществлению гражданами избирательных прав и работе избирательных комиссий разъясняем, что за их совершение предусмотрена уголовная ответственность по статье 141 УК РФ».

Фото: Telegram-канал Избирательной комиссии Липецкой области
выборы
0
0
0
3
3

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Человек
5 минут назад
Бюджетники проголосовали видимо до 15.00. На улицах про выборы никто не говорит. А раньше, как на праздник шли люди. Даже в Пятерках бабули молчат о главном событии страны.
Ответить
Газета
6 минут назад
Зачем делать фейки?на участках не видно народа
Ответить
Савелий
10 минут назад
Куда торопятся? Я в воскресенье пойду. В подень
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, как отмечали 8 Марта в Липецке 100 лет назад
Общество
Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны
Культура
Режиссёр из Ярославля поставил «Женитьбу Фигаро» в Липецке
Общество
Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»
Общество
Стало известно, кто проведет археологические изыскания на горбатом мосту
Общество
Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия
Общество
Рядом с Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru