В Липецкой области проголосовала уже почти четверть избирателей

К 15:00 в первый день голосования на выборах президента РФ явка избирателей в Липецкой области составила 23,33% — проголосовали 206 982 человека. Такие данные озвучила избирательная комиссия региона.В Липецке к урнам пришли 77 139 избирателей, или 19,47% от их общего числа. Максимальная явка зафиксирована в Советском округе города — 20,67%, или 26 519 избирателя. А среди районов области по явке лидирует Добринский. Здесь проголосовали 33,77% избирателей. Уступает по явке другим муниципалитетам Липецкий район, где проголосовали 21,19% избирателей. В Ельце явка достигла 25,62%. Во втором городе региона к урнам пришли 19 569 человек.Дистанционно в Липецке на 15:00 проголосовала почти половина избирателей, заявивших о такой форме участия в выборах.Голосование в регионе проходит спокойно, несмотря на то, что утром, с 07:43 до 08:18, был объявлен желтый уровень опасности.На каждом участке стараются привлечь избирателей: угощают блинами, кашей, устраивают концерты. Например, у гимназии № 19 липчан встречал военный оркестр.Утром на избирательном участке в здании Липецкого колледжа индустрии сервиса случились проблемы с бюллетенями.«КОИБ не принимал бюллетени для тайного голосования из-за нечеткого оттиска печати участковой избирательной комиссии. В связи с этим, нечитаемые бланки на данный момент не выдаются избирателям. Голосование продолжается с помощью бюллетеней с качественным оттиском печати. Нечитаемые бюллетени будут погашены в соответствии с процедурой, установленной в подобных случаях», — сообщил Telegram-канал облизбиркома.Каждый восьмой житель Липецкой области на этих выборах решил проголосовать дистанционно. Так сделала председатель Липецкого городского Совета Евгения Фрай и экс-спикер Липецкого областного Совета Павел Путилин.Мэр Евгения Уваркина решила отдать свой голос по старинке и пришла на избирательный участок.Губернатор Игорь Артамонов и спикер Липецкого областного Совета Владимир Сериков собираются голосовать завтра на своих избирательных участках.Тем временем прокуратура области опубликовала следующее предостережение:«В связи с публикациями в социальных сетях, содержащими призывы в адрес неограниченного круга лиц к одновременному прибытию для участия в 12 ч. 00 мин. 17 марта 2024 года в несогласованных массовых публичных мероприятиях на избирательных участках, прокуратура Липецкой области сообщает, что указанные массовые мероприятия и места их проведения в установленном законом порядке с органами исполнительной власти не согласованы. Организация и участие в данных массовых мероприятиях наказуемы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Поскольку отмеченные незаконные действия могут воспрепятствовать свободному осуществлению гражданами избирательных прав и работе избирательных комиссий разъясняем, что за их совершение предусмотрена уголовная ответственность по статье 141 УК РФ».