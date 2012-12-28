1 апреля на дорогах области вводится сезонное ограничение по весу грузовиков

Ограничение закончится 30 апреля.





Областное управление дорог и транспорта сообщило о введении традиционного весеннего ограничения на вес автомобилей, проезжающих по региональным дорогам.«В связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог в период неблагоприятных климатических условий с 1 по 30 апреля вводится временное ограничение движения транспортных средств, нагрузка от которых превышает 6 тонн на любую ось», — говорится в сообщении управления..Ограничения на перевозки тяжеловесных грузов по региональным автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием могут быть введены и летом: в период с 15 июня по 15 августа при значениях дневной температуры выше +32 градусов.