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Общество
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32 минуты назад
1 апреля на дорогах области вводится сезонное ограничение по весу грузовиков
Ограничение закончится 30 апреля.
«В связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог в период неблагоприятных климатических условий с 1 по 30 апреля вводится временное ограничение движения транспортных средств, нагрузка от которых превышает 6 тонн на любую ось», — говорится в сообщении управления..
Ограничения на перевозки тяжеловесных грузов по региональным автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием могут быть введены и летом: в период с 15 июня по 15 августа при значениях дневной температуры выше +32 градусов.
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