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Общество
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53 минуты назад
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«Борьба жителей Военного городка за здание бани — обозначение проблем этого района»
По словам депутата Липецкого горсовета Андрея Захарова, строительство двух многоэтажных домов на месте столетней бани-прачечной грозит Военному городку не только транспортным коллапсом, но и перенагрузкой коммунальных сетей.
Представляющий интересы жителей Военного городка депутат горсовета Андрей Захаров считает события выходных реакцией избирателей на нерешаемые десятилетиями проблемы этой территории. Главных две — старые инженерные коммуникации и единственный въезд-выезд на бывшие земли Минобороны.
— Военный городок — это каменный мешок с узкой горловиной, через которую в районе дома №29а по улице Терешковой въезжает и выезжает весь транспорт. Если на месте бани построят две свечки, в городке возможен транспортный коллапс. У нас недавно было небольшое ДТП в районе КПП, так движение встало на четыре часа. К тому же тяжелая строительная техника может разрушить нашу единственную дорогу, — говорит депутат.
Жителям этого каменного мешка нужен еще один въезд-выезд. Но на улицу Липовскую из Военного городка уже не выехать — построен ЖК «Атмосфера». Ранее местный застройщик перегородил возможный выезд на улицу Космонавтов 16-этажным домом №3а. В любом случае, новая дорога должна пройти по земельным участкам, принадлежащим жителям многоэтажек, но ее строительство ведомственный департамент мэрии, как выяснил GOROD48, пока даже не прорабатывал.
на территории Военного городка есть еще один проданный с торгов объект недвижимости — руина профилактория 1917 года постройки (до революции в здании располагалась винная монополия, затем штаб липецкой авиашколы)
Напомним, территорию городка Липецк получил от Минобороны в конце декабря 2022 года. Летом прошлого года мэрия поставила на кадастровый учёт 23 земельных участка. Три из них сформированы под строительство школы, детсада и стадиона, один предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование «Спортивной школе олимпийского резерва по легкой атлетике».
Но более существенной является вторая проблема — старые инженерные сети. Жители городка сомневаются, что они выдержат дополнительную нагрузку от домов, которые будут построены на месте бани. К тому же тут когда-нибудь достроят три огромные многоэтажки, замороженные еще в 2015 году. А это еще больше усилит нагрузки на существующие коммуникации.
Значительная часть сетей водоснабжения и водоотведения в Военном городке по-прежнему принадлежат Минобороны. Также как и сеть уличного освещения. Андрей Захаров, например, с ноября прошлого года не может решить проблему повисшего на высоте менее двух метров у первого подъезда дома №31 по улице Терешковой высоковольтного кабеля. Депутат обратился в «Липецкэнерго» и в областную Единую диспетчерскую службу и выяснил, что электросеть находится в ведении липецкого участка ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны, и что все вопросы решают в его воронежском филиале. Но вот уже конец зимы, а кабель как висел над головами людей, так и висит до сих пор.
Часть тепловых и электрических сетей, канализационно-насосную станцию эксплуатирует МУП «Липецктеплосеть». Но зачем отвечающему за тепло и горячую воду МУПу электросети и КНС? Не лучше ли передать их профильным ресурсоснабжающим организациям?
По просьбе депутата Захарова в мэрии в прошлом году создали рабочую группу с участием представителей всех ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих сети в Военном городке, чтобы определиться с их балансодержателями. В марте должны стать известны результаты деятельности этой рабочей группы. Возможно, тогда же станет ясно, попадут ли какие-то сети в инвестиционные программы энергетиков.
— Военный городок стал полноценной частью Липецка в конце позапрошлого года, но должного внимания к этому району нет до сих пор. Борьба жителей Военного городка за здание бани — это обозначение старых проблем этого района. Без их решения люди понимают пагубность нового жилищного строительства в Военном городке, — резюмирует депутат.
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