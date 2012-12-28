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Общество
610
53 минуты назад
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«Борьба жителей Военного городка за здание бани — обозначение проблем этого района»

По словам депутата Липецкого горсовета Андрея Захарова, строительство двух многоэтажных домов на месте столетней бани-прачечной грозит Военному городку не только транспортным коллапсом, но и перенагрузкой коммунальных сетей.

В выходные дни Военный городок стал ареной противостояния его жителей и регионального управления по охране объектов культурного наследия с воронежским застройщиком, купившим в прошлом году у мэрии Липецка земельный участок и здание аварийного банно-прачечного комбината без каких-либо обременений. Застройщик начал разрушать столетнее здание бани, а жители городка защищать строение с привлечением полиции и чиновников.

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Представляющий интересы жителей Военного городка депутат горсовета Андрей Захаров считает события выходных реакцией избирателей на нерешаемые десятилетиями проблемы этой территории. Главных две — старые инженерные коммуникации и единственный въезд-выезд на бывшие земли Минобороны.

— Военный городок — это каменный мешок с узкой горловиной, через которую в районе дома №29а по улице Терешковой въезжает и выезжает весь транспорт. Если на месте бани построят две свечки, в городке возможен транспортный коллапс. У нас недавно было небольшое ДТП в районе КПП, так движение встало на четыре часа. К тому же тяжелая строительная техника может разрушить нашу единственную дорогу, — говорит депутат.

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Жителям этого каменного мешка нужен еще один въезд-выезд. Но на улицу Липовскую из Военного городка уже не выехать — построен ЖК «Атмосфера». Ранее местный застройщик перегородил возможный выезд на улицу Космонавтов 16-этажным домом №3а. В любом случае, новая дорога должна пройти по земельным участкам, принадлежащим жителям многоэтажек, но ее строительство ведомственный департамент мэрии, как выяснил GOROD48, пока даже не прорабатывал.

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на территории Военного городка есть еще один проданный с торгов объект недвижимости — руина профилактория 1917 года постройки (до революции в здании располагалась винная монополия, затем штаб липецкой авиашколы)

Напомним, территорию городка Липецк получил от Минобороны в конце декабря 2022 года. Летом прошлого года мэрия поставила на кадастровый учёт 23 земельных участка. Три из них сформированы под строительство школы, детсада и стадиона, один предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование «Спортивной школе олимпийского резерва по легкой атлетике».

Но более существенной является вторая проблема — старые инженерные сети. Жители городка сомневаются, что они выдержат дополнительную нагрузку от домов, которые будут построены на месте бани. К тому же тут когда-нибудь достроят три огромные многоэтажки, замороженные еще в 2015 году. А это еще больше усилит нагрузки на существующие коммуникации.

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Значительная часть сетей водоснабжения и водоотведения в Военном городке по-прежнему принадлежат Минобороны. Также как и сеть уличного освещения. Андрей Захаров, например, с ноября прошлого года не может решить проблему повисшего на высоте менее двух метров у первого подъезда дома №31 по улице Терешковой высоковольтного кабеля. Депутат обратился в «Липецкэнерго» и в областную Единую диспетчерскую службу и выяснил, что электросеть находится в ведении липецкого участка ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны, и что все вопросы решают в его воронежском филиале. Но вот уже конец зимы, а кабель как висел над головами людей, так и висит до сих пор.

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Часть тепловых и электрических сетей, канализационно-насосную станцию эксплуатирует МУП «Липецктеплосеть». Но зачем отвечающему за тепло и горячую воду МУПу электросети и КНС? Не лучше ли передать их профильным ресурсоснабжающим организациям?

По просьбе депутата Захарова в мэрии в прошлом году создали рабочую группу с участием представителей всех ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих сети в Военном городке, чтобы определиться с их балансодержателями. В марте должны стать известны результаты деятельности этой рабочей группы. Возможно, тогда же станет ясно, попадут ли какие-то сети в инвестиционные программы энергетиков.

— Военный городок стал полноценной частью Липецка в конце позапрошлого года, но должного внимания к этому району нет до сих пор. Борьба жителей Военного городка за здание бани — это обозначение старых проблем этого района. Без их решения люди понимают пагубность нового жилищного строительства в Военном городке, — резюмирует депутат.
Военный городок
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Комментарии (10)

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Лиза
7 минут назад
Многоэтажкам там не место.
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Фобос
18 минут назад
А где же депутат Областного совета, в чей округ входит территория военного городка? Почему на выборах он бил себя в грудь, что поможет жителям в любом деле, а как только появилась большая проблема - он просто спрятался и замолчал! Спасибо Город48, что освещает нашу проблему и выпускает такие аналитические материалы. Вот кто стоИт словом и делом за простых жителей родного города! Наш депутат просто про нас забыл, видимо ему просто "до лампочки" жители его округа.
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Всё по плану
21 минуту назад
Генеральный план города Липецка до 2042 года. Реализуется полным ходом !
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Дженерал-фельдпрапор
27 минут назад
Кабель - военный и голуби на нём - военные!
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Критик
29 минут назад
А где был уважаемый господин депутат эти два утра в которые пытались снести баню? Я его там не видел.
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Ответ
24 минуты назад
Ну , почему же , я там был , и я его и он меня , прекрасно разглядели .
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ё
32 минуты назад
Всё так и будет! Думать необходимо, а после делать.
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Началось
34 минуты назад
Оправдание и как всегда бездействие
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Картина маслом
38 минут назад
Депутат проснулся ! ))))))))))) Привет ему от Ж-4 ! (если он знает что это )
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Кипеш
41 минуту назад
начался. На свет вылазят заинтересанты....
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