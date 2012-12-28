«Борьба жителей Военного городка за здание бани — обозначение проблем этого района»

По словам депутата Липецкого горсовета Андрея Захарова, строительство двух многоэтажных домов на месте столетней бани-прачечной грозит Военному городку не только транспортным коллапсом, но и перенагрузкой коммунальных сетей.