Происшествия

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Водителю автобуса - обочечнику выписали штраф

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#ДТП #штраф
Водителю автобуса - обочечнику выписали штраф
Водителю автобуса, который 2 ноября пытался объехать место ДТП на улице Краснозаводской по обочине, назначен административный штраф в 2 000 рублей.

«62-летний водитель автобуса маршрута № 323 привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ «Движение ТС по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения». Проведена профилактическая беседа с руководителями АТП «ВОА» и с водительским составом, во избежание дальнейших нарушений правил дорожного движения», - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Напомним, вчера утром на перекрестке улиц Краснозаводская и 6 Гвардейской Дивизии сначала столкнулись 378-я маршрутка и автомобиль «Шевроле». Образовавшийся затор водитель 323-й маршрутки попытался объехать по обочине, но его автобус застрял в размокшем грунте.
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#ДТП #штраф

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