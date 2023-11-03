Происшествия
сегодня, 18:24
Водителю автобуса - обочечнику выписали штраф
Водителю автобуса, который 2 ноября пытался объехать место ДТП на улице Краснозаводской по обочине, назначен административный штраф в 2 000 рублей.
«62-летний водитель автобуса маршрута № 323 привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ «Движение ТС по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения». Проведена профилактическая беседа с руководителями АТП «ВОА» и с водительским составом, во избежание дальнейших нарушений правил дорожного движения», - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Напомним, вчера утром на перекрестке улиц Краснозаводская и 6 Гвардейской Дивизии сначала столкнулись 378-я маршрутка и автомобиль «Шевроле». Образовавшийся затор водитель 323-й маршрутки попытался объехать по обочине, но его автобус застрял в размокшем грунте.
«62-летний водитель автобуса маршрута № 323 привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ «Движение ТС по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения». Проведена профилактическая беседа с руководителями АТП «ВОА» и с водительским составом, во избежание дальнейших нарушений правил дорожного движения», - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Напомним, вчера утром на перекрестке улиц Краснозаводская и 6 Гвардейской Дивизии сначала столкнулись 378-я маршрутка и автомобиль «Шевроле». Образовавшийся затор водитель 323-й маршрутки попытался объехать по обочине, но его автобус застрял в размокшем грунте.