Липецкая вечЁрка: атака БПЛА, Комсомольский пруд заполнят водой, и сражение за жизнь 4-летней малышки
Происшествия
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21 минуту назад
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Убитым оказался слесарь — прокуратура
Дело взято под особый прокурорский контроль.
Как сообщили в ведомстве, погибший работал в должности слесаря в ООО «Теплосфера». Погибшему было 40 лет.
Его труп нашли сегодня около 11:40 у дома №42 по улице Индустриальной с огнестрельным ранением в области живота.
На место происшествия выехал прокурор Октябрьского района Липецка.
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