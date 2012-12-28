Беспокойный покойный: умерший в машине от передозировки наркотиков липчанин был на плохом счету в полиции
Беспокойный покойный: умерший в машине от передозировки наркотиков липчанин был на плохом счету в полиции
Происшествия
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37 минут назад
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На поле с подсолнечником ельчанин обнаружил плантацию конопли
Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
По данным ОМВД России по Ельцу, исследования показали, что в пакете было 129,7 грамма марихуаны. По факту незаконного хранения наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
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