На поле с подсолнечником ельчанин обнаружил плантацию конопли

Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

42-летний мужчина в одном из сел Елецкого района на поле с подсолнечником обнаружил плантацию конопли и собрал наркосодержащие растения, а 22 июля был задержан с пакетом сотрудниками отдела наркоконтроля ОМВД России по городу Ельцу.По данным ОМВД России по Ельцу, исследования показали, что в пакете было 129,7 грамма марихуаны. По факту незаконного хранения наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.