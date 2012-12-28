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459
37 минут назад
4

На поле с подсолнечником ельчанин обнаружил плантацию конопли

Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

42-летний мужчина в одном из сел Елецкого района на поле с подсолнечником обнаружил плантацию конопли и собрал наркосодержащие растения, а 22 июля был задержан с пакетом сотрудниками отдела наркоконтроля ОМВД России по городу Ельцу.

По данным ОМВД России по Ельцу, исследования показали, что в пакете было 129,7 грамма марихуаны. По факту незаконного хранения наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
наркотики
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Председатель
20 минут назад
Это Фермер засеял, комбайнёрам выдавать когда уборка пойдёт, что бы не пили, а лучше курнули после работы
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Крот
29 минут назад
И зачем дичку брал?!
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Позитив
30 минут назад
А тот кто засеял коноплю, он ни при чем???
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Вован
4 минуты назад
Засеяли сотрудники. Им работать тоже надо
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