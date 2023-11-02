Утро на Краснозаводской не задалось: дорогу закупорили ДТП и автобус-обочечник

Утром 2 ноября замерло движение на перекрестке улиц Краснозаводской и 6-й Гвардейской Дивизии.Сначала на перекрестке столкнулись 378-я маршрутка и автомобиль «Шевроле». Образовавшийся затор попытался объехать по обочине водитель 323-й маршрутки, но автобус застрял в размокшем грунте.- Мы уже полчаса стоим. Пробка начинается, наверное, от шестой доменной, - рассказал GOROD48 один из пассажиров автобуса, стоящего в заторе.В пресс-службе УМВД России по Липецкой области рассказали GOROD48, что столкновение обошлось без пострадавших.- Участники оформили ДТП по европротоколу. Движение в настоящее время осуществляется без заторов. На месте работает наряд ДПС, - дополнили в полиции.