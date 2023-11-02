Происшествия

52 минуты назад

Утро на Краснозаводской не задалось: дорогу закупорили ДТП и автобус-обочечник

9 995
#ДТП #автобус
Утро на Краснозаводской не задалось: дорогу закупорили ДТП и автобус-обочечник
Утром 2 ноября замерло движение на перекрестке улиц Краснозаводской и 6-й Гвардейской Дивизии. 

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Сначала на перекрестке столкнулись 378-я маршрутка и автомобиль «Шевроле». Образовавшийся затор попытался объехать по обочине водитель 323-й маршрутки, но автобус застрял в размокшем грунте.

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- Мы уже полчаса стоим. Пробка начинается, наверное, от шестой доменной, - рассказал GOROD48 один из пассажиров автобуса, стоящего в заторе.

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В пресс-службе УМВД России по Липецкой области рассказали GOROD48, что столкновение обошлось без пострадавших.

- Участники оформили ДТП по европротоколу. Движение в настоящее время осуществляется без заторов. На месте работает наряд ДПС, - дополнили в полиции.
9 995
#ДТП #автобус

Комментарии (9)

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Одно негодование

5 минут назад
Опомнились к ноябрю, что у них подземка есть ещё... Что бы её сразу не проинспектировать-в самом начале работ, и летом засыпать, раз уж на то пошло! Единственный путь объезда был заблокирован просто! Трамваи не ходят, виадук на АЗТП все ещё на ремонте! Когда в городе будет порядок?!
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Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ

9 минут назад
Я ещё вчера предупреждал что будут аварии и там надо два экипажа ГБДД, хотя бы на два дня.
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Горожанин

15 минут назад
ох уж эти профессианалы на автобусах
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цирк

21 минуту назад
с автобусами. Перейдём на гужевой транспорт (не на "китайцев" же), будет с конями.
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сатана 3 го участка

23 минуты назад
Просто надо при изменении движения в городе направлять регулировать сотрудника ДПС, люди опоздали на работу на 1 час, организация в городе на 0. Город стал катастрофой. Летом пешеходник засыпать надо было, когда большое число людей в отпуске!!!!
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гость

33 минуты назад
а водителя автобуса оштрафовали, за езду по тротуарам. Или полиция этого не увидела.
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утренняя

38 минут назад
суета
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Что то

40 минут назад
не так в нашем королевстве! ?? Просто дно
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смотритель зоопарка

41 минуту назад
чисто липецкая тусовка
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