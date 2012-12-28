Из-за жалобы липчанина банку грозит штраф до миллиона рублей

Липчанин пожаловался в УФАС на навязчивые СМС-сообщения с рекламой кредита.

Липецкое УФАС России возбудило дело в отношении Банка «Зенит». Как сообщает пресс-служба антимонопольного органа, в УФАС обратился липчанин с жалобой на навязчивые СМС-сообщения с рекламой кредита.«ПАО «Банк Зенит» доказательств получения предварительного согласия абонента на получение рекламы не представило. Кроме того, в тексте сообщений отсутствовало обязательное указание диапазона значений полной стоимости потребительского кредита. В действиях организации установлены признаки нарушения закона о рекламе. В случае признания рекламы ненадлежащей, по итогам рассмотрения дела банку грозит штраф до миллиона рублей», — отмечает пресс-служба Липецкого УФАС России.