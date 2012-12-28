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518
сегодня, 10:55
3

Из-за жалобы липчанина банку грозит штраф до миллиона рублей

Липчанин пожаловался в УФАС на навязчивые СМС-сообщения с рекламой кредита.

Липецкое УФАС России возбудило дело в отношении Банка «Зенит». Как сообщает пресс-служба антимонопольного органа, в УФАС обратился липчанин с жалобой на навязчивые СМС-сообщения с рекламой кредита.

«ПАО «Банк Зенит» доказательств получения предварительного согласия абонента на получение рекламы не представило. Кроме того, в тексте сообщений отсутствовало обязательное указание диапазона значений полной стоимости потребительского кредита. В действиях организации установлены признаки нарушения закона о рекламе. В случае признания рекламы ненадлежащей, по итогам рассмотрения дела банку грозит штраф до миллиона рублей», — отмечает пресс-служба Липецкого УФАС России.
УФАС
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Оля
9 минут назад
Если бы еще штраф был в пользу истца а не государства.
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л-а
24 минуты назад
тоже надо написать, звонят, отправляют смс. НАДОЕЛИ! Кстати Зенит никогда не навязывал.
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Позитив
51 минуту назад
А мужику, за моральный вред, сколько???
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