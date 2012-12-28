Сегодня в Липецке: где перекроют движение, картины известного художника и вакансии, на которые никто не соглашается
Общество
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сегодня, 10:55
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Из-за жалобы липчанина банку грозит штраф до миллиона рублей
Липчанин пожаловался в УФАС на навязчивые СМС-сообщения с рекламой кредита.
«ПАО «Банк Зенит» доказательств получения предварительного согласия абонента на получение рекламы не представило. Кроме того, в тексте сообщений отсутствовало обязательное указание диапазона значений полной стоимости потребительского кредита. В действиях организации установлены признаки нарушения закона о рекламе. В случае признания рекламы ненадлежащей, по итогам рассмотрения дела банку грозит штраф до миллиона рублей», — отмечает пресс-служба Липецкого УФАС России.
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