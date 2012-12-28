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сегодня, 16:48
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На десяти улицах Липецка отключат холодную воду

В городе 25 июля также может наблюдаться снижение давления при подаче воды – это связано с ремонтными работами на сетях, предупредили в компании «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 2б, 2 ст.1, 2 ст.2 по улице Папина, №№ 3, 6 по улице Союзной, №№ 14, 14а, 18а, 18б, ст.18б по улице Юных Натуралистов, № 10 по проезду Сиреневому, а также жители частного сектора улиц Перова, Биологической, Урожайной, Союзной, Мирной, Гоголя, проезда Потапова.

Воду подвезут по адресам: проезд Сиреневый, 10, улица Папина, 1в. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

Также в связи с ремонтными работами возможно снижение параметров давления холодной воды в домах микрорайонов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, поселка Свободный Сокол, района Опытной станции, поселка 10 Шахта, центра города, района Карьер, района Ниженки, поселка НЛМК, района Манеж.
отключение воды
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Коммунальная 14
34 минуты назад
Коммунальная 14 без холодной и без горячей воды. Подвоза воды нет, информации нет.
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Галина
54 минуты назад
Обычно «возможно снижение параметров давления холодной воды» означает ее отсутствие. Практически ВЕСЬ ГОРОД!!! Это что за ремонт?
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