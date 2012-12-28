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Общество
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сегодня, 16:48
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На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
В городе 25 июля также может наблюдаться снижение давления при подаче воды – это связано с ремонтными работами на сетях, предупредили в компании «РВК-Липецк».
Воду подвезут по адресам: проезд Сиреневый, 10, улица Папина, 1в. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
Также в связи с ремонтными работами возможно снижение параметров давления холодной воды в домах микрорайонов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, поселка Свободный Сокол, района Опытной станции, поселка 10 Шахта, центра города, района Карьер, района Ниженки, поселка НЛМК, района Манеж.
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