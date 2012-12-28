Бывшую работницу почты осудили за присвоение более 1,1 миллиона рублей

Женщина получила 4 года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора до достижения её детьми 14-летнего возраста.

Бывшего заместителя начальника мобильной группы Тербунского почтамта осудили за присвоение более 1,1 миллиона рублей: женщина получила 4 года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора до достижения её двумя детьми 14-летнего возраста. Также удовлетворены исковые требования прокурора о взыскании с осужденной суммы причиненного ущерба.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, женщину осудили за 7 преступлений по части третьей статьи 160 УК РФ (присвоение чужого имущества с использованием своего служебного положения, в крупном размере). В суде доказано, что с 29 августа 2023 года по 24 февраля 2024 года она присвоила товарно-материальные ценности и деньги, принадлежащие АО «Почта России», а также страховые выплаты граждан на общую сумму более 1,1 миллиона рублей.