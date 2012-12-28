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сегодня, 16:39
Бывшую работницу почты осудили за присвоение более 1,1 миллиона рублей
Женщина получила 4 года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора до достижения её детьми 14-летнего возраста.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, женщину осудили за 7 преступлений по части третьей статьи 160 УК РФ (присвоение чужого имущества с использованием своего служебного положения, в крупном размере). В суде доказано, что с 29 августа 2023 года по 24 февраля 2024 года она присвоила товарно-материальные ценности и деньги, принадлежащие АО «Почта России», а также страховые выплаты граждан на общую сумму более 1,1 миллиона рублей.
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