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15 минут назад
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Пешеходный мост на улице 40 Лет Октября разбили вандалы

Сегодня его перекроют наглухо. Позже мост снесут и на его месте построят новый.

Вчера кто-то разбил и без того аварийный пешеходный мост на улице 40 лет Октября на Соколе. По характеру повреждений депутат Липецкого горсовета от этого района Станислав Каменецкий предположил, что, возможно, даже кувалдами. Так могли поступить как хулиганы, так и кто-то из местных жителей, пытаясь избавиться от езды по мосту мотоциклистов, скутеристов и электросамокатчиков.

— В связи с аварийным состоянием моста прошу воздержаться от прохода по нему! Тем более на транспортных средствах. Сегодня проход по мосту временно закроют для проведения ремонтных работ. Понимаю, что это может вызывать определенные неудобства, но безопасность является приоритетом. Прошу жителей Сокола на время ремонта пользоваться альтернативными маршрутами, — прокомментировал GOROD48 ситуацию депутат.

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Однако в УГС мэрии Липецка нам сказали, что этот мост будет наглухо закрыт для липчан до момента его сноса.

— Переправа через лог находится в аварийном состоянии. На ранее проведённых выездных совещаниях специалисты оценили состояние моста как несоответствующее нормативам. В связи с этим пешеходный мост будет закрыт полностью, — сообщила пресс-служба мэрии.

Мосты — ахиллесова пята Сокола. Из-за ломаного рельефа местности пешеходное сообщение между так называемой Коллективкой, двумя десятками улиц с частной застройкой, и многоэтажным районом с его социальной инфраструктурой (поликлиникой, больницей, магазинами, стадионом, детскими садами, лицеем и школой) проходит по нескольким мостам. Состояние их всех настолько плохо, что мэрия объявила их аварийными.

Мост на улице 40 лет Октября, которому уже почти 80 лет, — самый важный для сокольцев. Поэтому компания Станислава Каменецкого должна построить взамен его новый как подарок городу. Правда, сроки его возведения сдвинулись — с минувшего Дня города в осень. По крайней мере, к началу сентября будет готов весь пакет документации на строительство моста в этом сложном с точки зрения геологии месте.



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Комментарии (1)

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Пессимист
3 минуты назад
Это кто тут вандалы, Каменецкий? Народ подтолкнул чинуш в выполнению своих обязанностей, выполнению своей работы за вполне жирную зряплату! К ремонту моста, наконец-то. А вандалы - это те, кто что-то ломает, приносит ущерб. Вряд ли ошибусь, если скажу, что этот мост стоит 0руб. 0 коп. по кадастру. Так что люди добив эту рухлядь, может спасли чью-то жизнь
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