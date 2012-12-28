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Происшествия
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сегодня, 12:02
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В Липецкой области пропала 11-летняя девочка
Доминика Васильева ушла из дома в селе Беляево Усманского района 23 июля и не вернулась.
Приметы: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.
Была одета в голубое платье, обута в резиновые сланцы.
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