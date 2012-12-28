В Липецкой области пропала 11-летняя девочка

Доминика Васильева ушла из дома в селе Беляево Усманского района 23 июля и не вернулась.

В Липецкой области ищут девочку-подростка. Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Липецк», 11-летняя Доминика Васильева ушла из дома в селе Беляево Усманского района 23 июля и не вернулась. В пресс-службе УМВД России по Липецкой области подтвердили тот факт, что девочка пропала и её ищут полицейские и волонтёры.Приметы: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.Была одета в голубое платье, обута в резиновые сланцы.