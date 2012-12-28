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сегодня, 12:02
8

В Липецкой области пропала 11-летняя девочка

Доминика Васильева ушла из дома в селе Беляево Усманского района 23 июля и не вернулась.

В Липецкой области ищут девочку-подростка. Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Липецк», 11-летняя Доминика Васильева ушла из дома в селе Беляево Усманского района 23 июля и не вернулась. В пресс-службе УМВД России по Липецкой области подтвердили тот факт, что девочка пропала и её ищут полицейские и волонтёры. 

Приметы: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Была одета в голубое платье, обута в резиновые сланцы.
пропавшие без вести
дети
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Лидия
16 минут назад
Цыганские дети постоянно бегают из дома и теряются, а потом находятся
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Житель
31 минуту назад
Может на речку пошла,
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Липчанка
51 минуту назад
Найдись, малышка!
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Внушаемый
сегодня, 12:14
Ну в 11 лет в город точно не поехала ! Может за ягодами пошла лес и заблудилась. А было так ,то мальчишку искали несколько дней,а он в 150 метрах от дома в глубоком котловане сидел.С божьей помощью ,да людскими усилиями найдись девочка и больше не теряйся !
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Да вж
сегодня, 12:27
А какие преграды для 11 лет существуют для поездки в Липецк или Воронеж? Ни каких проблем! Деньги у детей есть, тем более сейчас детские банковские карты, или автостопом. Рванула на день города.
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Прасковья Ивановна
сегодня, 12:13
Нагуляеться сама придёт домой в её возрасте мы все уходили из дома а потом возвращались
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Позитив
сегодня, 12:28
Вы в своем уме?! В 11 лет можно уйти гулять, но ночуют дома или Вы уже с 11 лет не ночевали дома???
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Лида
сегодня, 12:27
У нас время другое было, бегали гурьбой, родители уверены были в нас
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