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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: 20-й утонувший, застреленный рабочий и избитый дворник

Сегодня, 16 июля, утонул уже 20-й человек с начала купального сезона, утром в Липецке избили дворника, а днем застрелили слесаря энергокомпании.

16июля в 14:00 спасатели подняли из реки Воргол тело мужчины. Плывшее по течению тело заметил очевидцев и позвонил в ЕДДС.

Утонувшему мужчине  было 42 года. Он стал 20-м погибшим на воде в Липецкой области с начала купального сезона.

Количество утонувших в регионе уже запредельное! По данным пресс-службы МЧС России по Липецкой области, в прошлом году к 16 июля утонули два человека, к 16 июля 2022 года — 9 человек.

Сегодня же спасатели помогли двум девушкам, которых на надувном круге отнесло далеко от берега в районе липецкой набережной.

Комментаторы вдруг заговорили о том, стоит ли учиться плавать.

«Надо же… В 19 лет плавать не научились. С детским кругом и нарукавниками. Бис!» — написало Ого.

«Ого, я и в 40 не могу! Жили в пригороде, родителям помогали, никто на речку не водил, а рядом не было. Выросла — не до бассейна. И не страдаю», — ответила Тетка.

«Я в 54 толком не умею, что в море, что в речке, по грудь залезла и окунулась! Зачем испытывать судьбу?!» — включился в дискуссию Позитив.

«Вы правы! Не суюсь совсем на реку! Не зная броду, не суюсь в воду! Вот это правильно. Не хочет человек учиться плавать — это его личное дело, но и судьбу тогда не нужно испытывать. Вода ошибок не прощает», — считает Ого.

«Тот, кто не умел плавать, у греков считался необразованным человеком. Поддерживаю», — уточнила История.

Утром в «Университетском» произошла дикая история. Двое 21-летних парней, с которыми была девушка, избили 69-летнего дворника.



Дворника без сознания отвезли в больницу. Пострадала и его жена, которая пыталась разнять драку. У нее синяки на руках.

Полиция оперативно задержала нападавших. Они оказались жителями Липецкой и Тамбовской областей.


«Теперь пусть принудительно убирают весь микрорайон! И возмещают ущерб семье!» — считает 1.

«В тюрьму лет на 10», — предложил Алкан лтз.

«Сейчас запишут видео в соцсетях с извинениями, и все спустят на тормоза», — уверена Незванная.

«Самый активный очень активно прячется от последствий. Смелый только в толпе себе подобных. Очень надеюсь, что всем дадут реальные сроки заключения. Иначе закон развяжет руки подобным недолюдям», — заметил 48.

А около полудня на улице Индустриальной застрелили слесаря ООО «Теплосфера». По словам очевидцев, во время работы по ремонту теплосети они услышали щелчок или хлопок, 40-летний слесарь упал на колено, начал кричать от боли, а затем потерял сознание и умер.

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Гендиректор ООО «Теплосфера» Алексей Гуськов сообщил GOROD48, что никаких врагов у его убитого сотрудника не было. Выстрел, скорее всего, произведен из окна одного из соседних с местом убийства домов. Возможно, имело место хулиганство с трагическими последствиями.

Улицы и тротуары в Липецке подметают и моют недостаточно часто, — признал сегодня председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев.

Проблема, между тем, застарелая, еще в 2018 году Счетная палата Липецка говорила о том, что на уборку улиц выделяется существенно меньше денег, чем в соседних городах.

Что тут скажешь? Можно только добавить, мэр Роман Ченцов пообещал вернуться к забытой практике — мыть и пылесосить улицы летом.

«Эту комиссию посадить в автобус и повозить по городу Грязи. Чтобы они увидели, что там чисто как в Москве!» — предложила Подружка.

Кстати, липчане, участники нашего традиционного опроса, чаще всего отмечали, что именно грязные улицы не позволяют назвать Липецк жемчужиной Черноземья.


Спасатели предупредили, что 17 и 18 июля в Липецкой области ожидается 35-градусная жара. По прогнозам синоптиков, завтра в Липецке до +34 градусов. Разница небольшая, с учетом того, что замеры температуры проводят в тени. 

Кстати, вода на городских пляжах снова небезопасна для купальщиков. Хотя кого это в такую жару остановит! 

Фото: 48.mchs.gov.ru
вечЁрка
происшествия на воде
убийство
драка
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Городовой
41 минуту назад
Завтра выходной по отключениям???
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.
53 минуты назад
Утонувших будет тридцать четыре, а осень всех нас о-очень удивит и мы её надолго запомним.
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ЯГА
43 минуты назад
На чем гадаешь и какие практики используешь?
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Алкан
44 минуты назад
ОГЛАСИТЕ ВЕСЬ СПИСОК ПОЖАЛУЙСТА!
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Джин
45 минут назад
Ну-ка,скока мне жить осталось?переворот будет?
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