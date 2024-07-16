Липецкая вечЁрка: 20-й утонувший, застреленный рабочий и избитый дворник

Сегодня, 16 июля, утонул уже 20-й человек с начала купального сезона, утром в Липецке избили дворника, а днем застрелили слесаря энергокомпании.