Пьяный велосипедист вёз мать на раме и попал в ДТП: женщина погибла

Велосипедист получил год ограничения свободы.

Усманский районный суд приговорил к году ограничения свободы 29-летнего велосипедиста за нарушение правил безопасности движения транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека (по части второй статьи 268 УК РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в августе прошлого года мужчина ехал на велосипеде с 50-летней матерью на раме. При этом конструкцией велосипеда не была предусмотрена перевозка пассажиров, а велосипедист двигался по дороге «Усмань-Поддубровка-Воробьевка» в темное время суток без светоотражающих элементов.В результате велосипедист столкнулся с автомобилем «ГАЗ», и 50-летняя мать подсудимого погибла.В суде мужчина признал вину.