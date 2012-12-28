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Происшествия
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сегодня, 10:26
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Пьяный велосипедист вёз мать на раме и попал в ДТП: женщина погибла
Велосипедист получил год ограничения свободы.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в августе прошлого года мужчина ехал на велосипеде с 50-летней матерью на раме. При этом конструкцией велосипеда не была предусмотрена перевозка пассажиров, а велосипедист двигался по дороге «Усмань-Поддубровка-Воробьевка» в темное время суток без светоотражающих элементов.
В результате велосипедист столкнулся с автомобилем «ГАЗ», и 50-летняя мать подсудимого погибла.
В суде мужчина признал вину.
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