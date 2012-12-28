Липчанин пошел ко дну в присутствии спасателей

Это и предотвратило очередную трагедию

Сегодня, утром 24 июля, на пляже НЛМК сотрудникам регионального Управления государственной противопожарной спасательной службы удалось предотвратить трагедию.­- Во время купания 42-летний мужчина неожиданно пошел ко дну реки Воронеж. Это заметили сотрудники спасательного поста №2 поисково-спасательной службы на водных объектах Липецка, дежурившие на пляже. Они смогли добраться до него вплавь и транспортировать к берегу. Спасатели провели мужчине сердечно-легочную реанимацию и вскоре им удалось его вернуть к жизни. Пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи, ­- сообщили в УГПСС Липецкой области.