Сегодня в Липецке: где перекроют движение, картины известного художника и вакансии, на которые никто не соглашается
Происшествия
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22 минуты назад
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Липчанин пошел ко дну в присутствии спасателей
Это и предотвратило очередную трагедию
- Во время купания 42-летний мужчина неожиданно пошел ко дну реки Воронеж. Это заметили сотрудники спасательного поста №2 поисково-спасательной службы на водных объектах Липецка, дежурившие на пляже. Они смогли добраться до него вплавь и транспортировать к берегу. Спасатели провели мужчине сердечно-легочную реанимацию и вскоре им удалось его вернуть к жизни. Пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи, - сообщили в УГПСС Липецкой области.
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