В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей

При этом купаться на пляжах в Липецке пока так и нельзя.

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области сообщает, что по состоянию на 3 июля положительные санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии зоны рекреации требованиям санитарного законодательства с начала сезона получили 27 мест для купания и отдыха. В этом списке есть и три пляжа Липецка: городской пляж на реке Воронеж в районе Свободного Сокола, Центральный пляж в Правобережном округе Липецка в район улицы Карла Маркса и городской пляж на реке Воронеж в районе ЛТЗ и Октябрьского моста. Но купаться на этих трёх пляжах сейчас нельзя.По данным лабораторных исследований за третью декаду июня, вода в прибрежных зонах в районе Центрального пляжа, пляжа Свободный Сокол и пляжа ЛТЗ не соответствует гигиеническим нормам по микробиологическим показателям. Накануне в администрации Липецка сообщили GOROD48, что повторные пробы воды возьмут на этой неделе, но пока этого ещё не сделали.Напомним, для оценки санитарно-эпидемиологической безопасности зон отдыха проводится экспертиза территории зоны купания и отдыха, отбор проб воды водоемов, песка пляжных участков.Её успешно прошли пляж на правом берегу реки Быстрая Сосна в районе улице Гусевой в Ельце, городской пляж на реке Матыра в районе улицы Советской в Грязях, в Данкове — городской пляж на реке Дон в районе улицы Ватутина, 50, в Лебедяни — городской пляж на левом берегу реки Дон в районе поселка ЛеМаЗ.В Задонском районе можно купаться на левом берегу Дона в черте Задонска в 300 метрах западнее дома №1 по улице Советской, на участке реки Дон в районе заповедника Галичья Гора в 230 метрах на юго-запад от села Донское Задонского района, на левом берегу Дона в районе базы отдыха «Голубой огонек», на участке реки Дон в 500 метрах южнее окраины села Алексеевка Задонского района, на пляже «Винтаж» на левом берегу реки Дон в селе Скорняково.В Хлевенском районе официальными местами для купания являются правый берег реки Дон в районе старого моста села Дмитряшевка, пруд КФЗ «Дружба» (ООО «Донская Нива»), сельское поселение Дмитряшевский сельсовет (КФХ «Дружба»). Также можно купаться на правом берегу реки Воронеж в селе Малый Мечек в районе улицы Речной, на правом берегу реки Воронеж в селе Большой Мечек в районе улицы Молодежной, на правом берегу реки Воронеж в селе Малинино в районе улицы Береговой, в пруду деревни Малый Мечек, на левом берегу реки Дон в селе Хлевное.В Краснинском районе открыт для купания пруд на Ищеинском водоеме в селе Ищеино и пруд в селе Верхнедрезгалово по улице Лесной.В Тербунском районе можно отдыхать и купаться на берегу пруда на ручье Сухой Олымчик в черте села Солдатское.В Усманском районе официальные места для купания — это пруд «Пластинский» в селе Пластинки, река Воронеж в селе Савицкое в районе улицы Прибрежной, пруд в селе Азырбовка, пруд в районе улицы Кирова в селе Верхняя Мосоловка.В Добровском районе открыт пляж ООК «Звёздный» на левом берегу реки Воронеж между селами Капитанщино и Горицы.Добавим, что хозяйствующие субъекты, осуществляющие водопользование и эксплуатацию пляжей (это может быть местная администрация или юрлица) обязаны организовать производственный контроль на водных объектах в местах массового отдыха и рекреационных зонах: по микробиологическим показателям пробы воды отбираются один раз в 10 дней, по органолептическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям — один раз в месяц.При выявлении несоответствия качества воды гигиеническим нормативам купание запрещают: устанавливают аншлаги с информацией о несоответствии качества воды и рекомендациями населению не купаться в указанных местах. Также в таких случаях хозяйствующие субъекты должны разработать и провести санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.