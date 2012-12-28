В центре Липецка вырастет новый жилой массив

Под комплексное развитие территории мэрия продала 6,5 тысяч кв. м земли в районе улиц Октябрьской и Валентина Скороходова.

Департамент градостроительства и архитектуры липецкой мэрии продал под комплексное развитие территории земельный участок площадью 6,5 тысячи кв. м в районе улиц Октябрьской и Валентина Скороходова.Торги были весьма конкурентными. При начальной цене аукциона в 7 963 000 рублей лот ушел за 61,3 миллиона. Победителем стал известный липецкий застройщик, компания «Строймастер».Условиями контракта в этой части Липецка, попавшей в зону Ж-3, предусмотрена среднеэтажная жилая застройка. Предельное количество этажей новостроек — семь, высота зданий — 24 метра. Минимальный размер земельного участка для жилого дома — 1500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 30%. Коэффициент застройки — 0,33. Коэффициент плотности застройки — 1,2. Минимальный процент озеленения земельного участка — 25%.Как намерен инвестор развивать эту территорию вдоль водоотводного канала, пока неизвестно. Департамента пока не подписал контракт с победителем торгов. Строительной компании нужно будет предоставить мэрии проект застройки, согласовать его во всех инстанциях, провести через публичные слушания.