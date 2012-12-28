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1293
сегодня, 10:59
11

В центре Липецка вырастет новый жилой массив

Под комплексное развитие территории мэрия продала 6,5 тысяч кв. м земли в районе улиц Октябрьской и Валентина Скороходова.

Департамент градостроительства и архитектуры липецкой мэрии продал под комплексное развитие территории земельный участок площадью 6,5 тысячи кв. м в районе улиц Октябрьской и Валентина Скороходова.

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Торги были весьма конкурентными. При начальной цене аукциона в 7 963 000 рублей лот ушел за 61,3 миллиона. Победителем стал известный липецкий застройщик, компания «Строймастер».

Условиями контракта в этой части Липецка, попавшей в зону Ж-3, предусмотрена среднеэтажная жилая застройка. Предельное количество этажей новостроек — семь, высота зданий — 24 метра. Минимальный размер земельного участка для жилого дома — 1500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 30%. Коэффициент застройки — 0,33. Коэффициент плотности застройки — 1,2. Минимальный процент озеленения земельного участка — 25%.

Как намерен инвестор развивать эту территорию вдоль водоотводного канала, пока неизвестно. Департамента пока не подписал контракт с победителем торгов. Строительной компании нужно будет предоставить мэрии проект застройки, согласовать его во всех инстанциях, провести через публичные слушания.
комплексное развитие территории
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Комментарии (11)

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Сначала новые
ЮВП
11 минут назад
Мигранты строят для мигрантов ?
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Елена
12 минут назад
как я любила старый Липецк, его здания в центре, магазинчики, старые домики. город был весь в зелени, а сейчас смотрю на центр города и плакать хочется!
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Житель
20 минут назад
Жила на проспекте, к батареям не прикоснуться было. Понастроили несколько ЖК и батареи еле тёплые стали, вода из крана еле тёплая. Садики и школы всё те-же. Котельные всё те-же. Сейчас с интересом наблюдаю как строится человейник над ручьëм Студëным. Мест под машины нет, сети старые. Электричество постоянно вырубает и т. д. Так и надо будущим жильцам. Сами не думают головой куда лезут.
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Матвей
20 минут назад
Не город, а рыгаловка
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Алькаш
31 минуту назад
Трубы,провода и дороги выдержат этот"массив"?Или фонтаны,отключения и пробки стали нормой?
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Парамон
44 минуты назад
Без новых сетей и коммуникаций этот объект можно назвать "тупик не чистой силы", всегда будут вопросы почему нет воды, где свет и почему зимой холодно...
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В шоке
46 минут назад
Центр превращают в спальный район. Зачем? Там не парковок,не школ,не садов. Зачем уродовать город? Ведь он итак не в лучшем состоянии. Зачем впихивать невпихуемое? Строить надо на окраинах где елецкий,европейский,университетский. Центр нужно облагораживать зданиями а не уродовать.Ещё вместо гостиницы ТУРИСТ построят 26 этажей и будет не центр а спальный район ?
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Позитив
53 минуты назад
Давно надо было этот гадюшник из 2-х этажек убрать!
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Вы не позитив а НЕГАТИВ
45 минут назад
Это исторические здания.Давно надо было их привести в порядок. А не рушить.
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Горожанин Липецка
сегодня, 11:07
Уничтожается историческая часть города, а справится вся нагрузка коммунальных сетей на новые дома.
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Позитив
52 минуты назад
Вы видели эту историческую часть города и как давно????
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