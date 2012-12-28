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1246
53 минуты назад
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Беспокойный покойный: умерший в машине от передозировки наркотиков липчанин был на плохом счету в полиции

Четверка на «Фольксвагене» до таранов автомобилей на Соколе дважды «сбивали» придорожные столбы.

GOROD48 стали известны подробности вчерашнего ДТП на улице 40 лет Октября на Соколе, где сотрудники полиции и медики нашли в «Фольксвагене» со сбитым бампером мертвого молодого человека, предположительно скончавшегося от наркотического отравления.

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Оказалось, 26-летний мужчина и на самом деле умер от отравления неустановленным веществом — от какого именно наркотика, покажет сложная экспертиза, на проведение которой уйдет время. Так как личность умершего покойника была сразу установлена, полиция выяснила, что он состоял на учете нарколога, имел приводы в полицию, не раз привлекался к административной ответственности за мелкие хищения и употребление наркотиков.

Выяснилось, что компания молодых людей приятно проводила время в Кривце. А ехать надо было в Липецк, где все жили. Сразу возник вопрос — кому вести «Фольксваген», если ее хозяин, как показалось всем, уже двумя ногами был в нирване? Решили, что за руль сядет 25-летняя девушка того парня, который умрет по дороге домой. В итоге в машине оказались четверо. Из Кривца выехали на рассвете, очевидно, в надежде, что все гаишники спят.

Водитель из гашеной мадемуазель оказался никакой, хотя она и старалась. В Сселках «Фольксваген» въехал в придорожный столб. Потом машина ударилась в другой столб, уже на Соколе, но в итоге заехала во двор одного из домов на улице 40 лет Октября. Пытаясь припарковаться, девушка зацепила несколько других стоявших во дворе машин.

— Девушка, которая таранила другие машины, явно была не в адеквате. Какой-то ее пассажир ходил по двору и ржал как сумасшедший, — так описал GOROD48 ситуацию один из ее очевидцев.

Выскочившие во двор владельцы поврежденных автомобилей сцепились с вышедшими из «Фольксвагена». В драке хозяину иномарки, тому, кто не хотел садиться за руль в Кривце, досталось так, что вызванная на место инцидента скорая помощь отвезла его в травматологию. Девушку из «Фольксвагена» госпитализировали в наркодиспансер, а вот ее парню медики уже ничем не могли помочь — он был мертв. Четвертый участник наркотического роуд-муви скрылся с места происшествия.

Так как причина смерти 26-летнего липчанина не имеет криминального характера, из расследования этой истории вышел Следком. В деле осталась только полиция. Ей предстоит дать правовую оценку действиям троих молодых людей, находившимся в «Фольксвагене».
ДТП
наркотики
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Автохам
15 минут назад
Поколение Ютуба. Дальше будет только хуже.
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Зима
16 минут назад
Про грамотность - лишь междометья...
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коля
16 минут назад
тарантино .зря снимать перестал .такой сценарий .автору просто зачет .кто написал .молодец.
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007
29 минут назад
А гайцы где???? Или только за ремень и тонировку останавливать и догонять?
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Странно
32 минуты назад
Почему их не тормознули на сокольском блок-посту? Машин мало, можно проверять всех, кто едет. Хорошо, что по трассе никого не угробили.
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Ну, Ну..
23 минуты назад
Вопрос в другом ещё: почему у такого наркомана действующие права?
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Буквоед
38 минут назад
Умерший покойник-сильно!Можно и так-Покойный покойник.Грамотеи!
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Гость 1
41 минуту назад
С таким ,,букетом,, он еще и мог ездить!!!???
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