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2126
сегодня, 15:32
28

Фото на память: как в Липецке выбирали мэра

Сегодня депутаты Липецкого городского Совета единогласно выбрали мэром 43-летнего Романа Ченцова. Как это было — в нашем фоторепортаже.

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Перед началом сессии один из трех кандидатов на должность главы города доцент Липецкого филиала «РАНХиГС» Вадим Егоров скромно стоял в сторонке, хотя среди депутатов были несколько его учеников

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Роман Ченцов зашел в зал в сопровождении опытного Михаила Гулевского

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Всех трех кандидатов посадили за один стол

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На сессию пришла и новый федеральный инспектор 

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Первым с программой развития Липецка перед депутатами выступил Николай Быковских

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Группу поддержки коммуниста Николая Быковских возглавлял второй секретарь обкома КПРФ Сергей Токарев

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Вадим Егоров сосредоточился на общих вещах

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Роман Ченцов говорил об увеличении бюджета города

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К моменту его выступления в горсовет пришла Евгения Уваркина

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Мэра депутаты выбирали тайным голосованием

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Регалии мэра...

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... его присяга

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и Устав города 

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администрация Липецка
роман Ченцов
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Комментарии (28)

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Как гость
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Сначала новые
Пенсионерка
10 минут назад
Спектакль окончен. Занавес. Ждём дальнейших действий.
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Фантаны
15 минут назад
Это тема
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Свои
26 минут назад
выбирают своих ! Как говорится , чужаков нам не надо !
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Житель поневоле
54 минуты назад
Так вроде в сентябре должны быть выборы????!А людей кто-нибудь спросил??? Короче , кого надо того и выбрали((( и смысл был в выборах?Назначили да и весь разговор(((
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Гость
сегодня, 16:58
Этот депутат Госдумы опять прогуливает пленарные заседания?
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гость
сегодня, 16:48
наигрались наконец, теперь "поднимать" город начнут и осваивать миллионы
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гость
сегодня, 16:34
Имитация бурной деятельности для собственного обогащения. Когда у главы будут зарплаты чуть больше чем средние по региону, может задумаются о результатах своего труда. А пока за время своей работы строят себе дворцы и покупают премиальные автомобили, ничего хорошего в жизни людей не поменяется.
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Гостья
сегодня, 16:42
К сожалению, чаще всего, это именно так.
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Гость
сегодня, 16:33
Это лишь видимая верхушка айсберга.
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Эх...
сегодня, 16:32
А кто такой Гулевский? Не знаю, но почему-то стало очень печально.
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гость
сегодня, 16:51
ченцов опыт получит "неоценимый" от гулевского, ведь за короткое время прибывания во власти не все перенял антинародного
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Землянин
сегодня, 16:24
Ну, всё опять Тербунский ставленник у руля.
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