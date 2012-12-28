Политика
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сегодня, 15:32
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Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Сегодня депутаты Липецкого городского Совета единогласно выбрали мэром 43-летнего Романа Ченцова. Как это было — в нашем фоторепортаже.
Перед началом сессии один из трех кандидатов на должность главы города доцент Липецкого филиала «РАНХиГС» Вадим Егоров скромно стоял в сторонке, хотя среди депутатов были несколько его учеников
Роман Ченцов зашел в зал в сопровождении опытного Михаила Гулевского
Всех трех кандидатов посадили за один стол
На сессию пришла и новый федеральный инспектор
Первым с программой развития Липецка перед депутатами выступил Николай Быковских
Группу поддержки коммуниста Николая Быковских возглавлял второй секретарь обкома КПРФ Сергей Токарев
Вадим Егоров сосредоточился на общих вещах
Роман Ченцов говорил об увеличении бюджета города
К моменту его выступления в горсовет пришла Евгения Уваркина
Мэра депутаты выбирали тайным голосованием
Регалии мэра...
... его присяга
и Устав города
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