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Общество
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сегодня, 14:13
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«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Вице-мэр Липецка Ирина Артемова видит перспективы развития города как семейного туристического центра.
Юная чиновница сообщила, что в 2021 году в городской администрации создан координационный совет по улучшению инвестиционной привлекательности Липецка, а в декабре прошлого года вице-мэр Ирина Артемова назначена «инвестиционным омбудсменом» от мэрии для содействия инвесторам в их проектах. Мэрия уже разработала рекомендованный Минэкономразвития РФ муниципальный инвестиционный стандарт, который должен сократить до максимального минимума хождение документов по инстанциям. Все интересные бизнесу площадки Липецка, а их уже 60, нанесены на интерактивные карты региона и Кабмина.
По словам Марины Соловьевой, в Липецке реализуется 18 инвестиционных проектов с объемом бюджетных инвестиций в 8,9 млрд рублей. Это, главным образом, инфраструктурные проекты, за счет которых построены шесть многоквартирных домов, два детсада, пять объектов инженерный инфраструктуры, благоустроено 79 общественных пространств, отремонтированы Сокольский мост и 40 дорог общей протяженностью 39,3 км, приобретено 55 новых автобусов, завершена рекультивация полигона «Венера», начато строительство школы в «Елецком».
Если говорить об экономике города, то объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям составил в прошлом году 65,9 млрд рублей, или 116,5% к 2022 году. С колоссальным отрывом от другого бизнеса в этом плане лидирует ПАО «НЛМК» с его 17,9 млрд рублей капвложений в развитие производства. Следом идет ООО «Европа-Люкс» (6,1 млрд рублей) и два концессионера: «Мовиста-Регионы-Липецк» (2,7 миллиарда) и «РВК-Липецк» (1 миллиард).
— Какие у Липецка инвестиционные преимущества перед другими городами? Надо же четко понимать, что и другие города сейчас борются за инвесторов. Совершенно очевидно, что всем нужны мощности: сети и коммуникации, — обратился к Марии Соловьевой первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.
— Липецк — промышленно-развитый город. У нас есть много производственных площадок, которые можно развивать, в том числе за счет инвесторов. Главная из них — это третья площадка ОЭЗ «Липецк» (бывший тракторостроительный завод), — ответила и.о. председателя департамента экономического развития мэрии.
Борис Понаморев попросил объяснить, во что компания «Европа-Люкс» вложила более шести миллиардов рублей (по данным бизнес-агрегаторов, она занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом, ее учредителями являются Елизавета Козырева и ООО «Липецкглавснаб», а директорами — Юлия Бербенец и Андрей Чеботарев):
— Мы говорим об инвестиционной привлекательности города. «Европа-Люкс» — это, насколько я понимаю, ТЦ на улице Советской? Что такого на шесть миллиардов рублей там сделано? Чем это улучшило жизнь горожан?
— Не готова сейчас ответить, — сказала Мария Соловьева.
Омбудсмен от мэрии Ирина Артемова сообщила, что в Липецке помимо девяти инвестиционных концессий начали реализацию ряда проектов в промышленности и туризме.
— Хотел уточнить, мы к какому больше полюсу склоняемся, к промышленному или все же культурно-туристическому? Второй вопрос: сколько инвесторов удалось привлечь в прошлом году и в этом? Чтобы понимать, эффективная ли в этом администрация города. С цифрами это понять проще. И третий вопрос: наш «Технопарк-Липецк» когда уже выйдет на самоокупаемость, как долго еще его будут дотировать из городского бюджета? — навалился на Ирину Артемову депутат Игорь Подзоров.
Вице-мэр все разложила по полочкам. Она сказала, что Липецк, конечно, в первую очередь город промышленный. Это его сильная сторона, которую нужно развивать. Однако с учетом санкций Запада стало актуальным развитие внутреннего туризма.
— Мы подбираем локации, интересные крупным инвесторам. Нам важно, чтобы люди, отдыхали там где живут и работают. Мы должны думать о людях, которые тут. Мы говорим о переходе от промышленного туризма, от делового, к семейному. Приехали к нам люди по рабочим вопросам, привезли семью, и она тут должна провести достойно время, — сказала Ирина Артемова.
А нам вспомнился популярный в эпоху ковида видеоролик о «варианте Б».
Если его немного переделать в свете сказанного вице-мэром, то он бы мог звучать так:
— Ты едешь в командировку в Липецк. У тебя — два варианта. Вариант «А» — ехать с женой и детьми, вариант «Б»…
— «Б». Вариант «Б»!
Говоря о МБУ «Технопарк-Липецк», Ирина Артемова сказала, что его финансовая модель вовсе не предполагает выход на самоокупаемость. Резиденты технопарка пользуются муниципальной преференцией, налогом на имущество, а это — «колоссальная сумма в несколько миллионов рублей». А вот это странно, ведь презентовавший создание муниципальной особой экономической зоны регионального уровня технико-внедренческого типа на улице 9 Мая первый вице-мэр Липецка Владимир Мигита заявлял, что срок окупаемости проекта — 34 месяца, и что уже к концу 2016 года чистый финансовый результат работы технопарка составит более 1 млрд руб., а вложенные средства приумножатся в 1,35 раза. Но, как мы понимаем, в 2024 году мэрия продолжает тратить на его содержание бюджетные деньги.
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