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сегодня, 14:13
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«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми

Вице-мэр Липецка Ирина Артемова видит перспективы развития города как семейного туристического центра.

Сегодня на заседании комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства Липецкого горсовета и.о. председателя департамента экономического развития мэрии Мария Соловьева рассказала, что делает мэрия для улучшения инвестиционной привлекательности города.

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Юная чиновница сообщила, что в 2021 году в городской администрации создан координационный совет по улучшению инвестиционной привлекательности Липецка, а в декабре прошлого года вице-мэр Ирина Артемова назначена «инвестиционным омбудсменом» от мэрии для содействия инвесторам в их проектах. Мэрия уже разработала рекомендованный Минэкономразвития РФ муниципальный инвестиционный стандарт, который должен сократить до максимального минимума хождение документов по инстанциям. Все интересные бизнесу площадки Липецка, а их уже 60, нанесены на интерактивные карты региона и Кабмина.

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По словам Марины Соловьевой, в Липецке реализуется 18 инвестиционных проектов с объемом бюджетных инвестиций в 8,9 млрд рублей. Это, главным образом, инфраструктурные проекты, за счет которых построены шесть многоквартирных домов, два детсада, пять объектов инженерный инфраструктуры, благоустроено 79 общественных пространств, отремонтированы Сокольский мост и 40 дорог общей протяженностью 39,3 км, приобретено 55 новых автобусов, завершена рекультивация полигона «Венера», начато строительство школы в «Елецком».

Если говорить об экономике города, то объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям составил в прошлом году 65,9 млрд рублей, или 116,5% к 2022 году. С колоссальным отрывом от другого бизнеса в этом плане лидирует ПАО «НЛМК» с его 17,9 млрд рублей капвложений в развитие производства. Следом идет ООО «Европа-Люкс» (6,1 млрд рублей) и два концессионера: «Мовиста-Регионы-Липецк» (2,7 миллиарда) и «РВК-Липецк» (1 миллиард).

— Какие у Липецка инвестиционные преимущества перед другими городами? Надо же четко понимать, что и другие города сейчас борются за инвесторов. Совершенно очевидно, что всем нужны мощности: сети и коммуникации, — обратился к Марии Соловьевой первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.

— Липецк — промышленно-развитый город. У нас есть много производственных площадок, которые можно развивать, в том числе за счет инвесторов. Главная из них — это третья площадка ОЭЗ «Липецк» (бывший тракторостроительный завод), — ответила и.о. председателя департамента экономического развития мэрии.

Борис Понаморев попросил объяснить, во что компания «Европа-Люкс» вложила более шести миллиардов рублей (по данным бизнес-агрегаторов, она занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом, ее учредителями являются Елизавета Козырева и ООО «Липецкглавснаб», а директорами — Юлия Бербенец и Андрей Чеботарев):

— Мы говорим об инвестиционной привлекательности города. «Европа-Люкс» — это, насколько я понимаю, ТЦ на улице Советской? Что такого на шесть миллиардов рублей там сделано? Чем это улучшило жизнь горожан?

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— Не готова сейчас ответить, — сказала Мария Соловьева.

Омбудсмен от мэрии Ирина Артемова сообщила, что в Липецке помимо девяти инвестиционных концессий начали реализацию ряда проектов в промышленности и туризме.

— Хотел уточнить, мы к какому больше полюсу склоняемся, к промышленному или все же культурно-туристическому? Второй вопрос: сколько инвесторов удалось привлечь в прошлом году и в этом? Чтобы понимать, эффективная ли в этом администрация города. С цифрами это понять проще. И третий вопрос: наш «Технопарк-Липецк» когда уже выйдет на самоокупаемость, как долго еще его будут дотировать из городского бюджета? — навалился на Ирину Артемову депутат Игорь Подзоров.

Вице-мэр все разложила по полочкам. Она сказала, что Липецк, конечно, в первую очередь город промышленный. Это его сильная сторона, которую нужно развивать. Однако с учетом санкций Запада стало актуальным развитие внутреннего туризма.

— Мы подбираем локации, интересные крупным инвесторам. Нам важно, чтобы люди, отдыхали там где живут и работают. Мы должны думать о людях, которые тут. Мы говорим о переходе от промышленного туризма, от делового, к семейному. Приехали к нам люди по рабочим вопросам, привезли семью, и она тут должна провести достойно время, — сказала Ирина Артемова.

А нам вспомнился популярный в эпоху ковида видеоролик о «варианте Б».

Если его немного переделать в свете сказанного вице-мэром, то он бы мог звучать так:


— Ты едешь в командировку в Липецк. У тебя — два варианта. Вариант «А» — ехать с женой и детьми, вариант «Б»…

— «Б». Вариант «Б»!

Говоря о МБУ «Технопарк-Липецк», Ирина Артемова сказала, что его финансовая модель вовсе не предполагает выход на самоокупаемость. Резиденты технопарка пользуются муниципальной преференцией, налогом на имущество, а это — «колоссальная сумма в несколько миллионов рублей». А вот это странно, ведь презентовавший создание муниципальной особой экономической зоны регионального уровня технико-внедренческого типа на улице 9 Мая первый вице-мэр Липецка Владимир Мигита заявлял, что срок окупаемости проекта — 34 месяца, и что уже к концу 2016 года чистый финансовый результат работы технопарка составит более 1 млрд руб., а вложенные средства приумножатся в 1,35 раза. Но, как мы понимаем, в 2024 году мэрия продолжает тратить на его содержание бюджетные деньги.



инвестиции
туризм
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Комментарии (15)

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Как гость
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Сначала новые
федя
сегодня, 17:54
Липецк это город зеро из кино .приехал погостить .а потом остаток жизни думаешь как свалить. отсюда.
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Гостья
сегодня, 18:59
Это точно. Я вот приехала и пока никак свалить не получается.
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ё
сегодня, 17:31
В родном городе нет мест, где можно что-то посмотреть или куда-то сходить. Да и показать не чего. Стыдно приглашать - разруха во всём.
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Гость6
сегодня, 17:28
А ещё пусть берут с собой бабушек и дедушек. И других родственников. В командировку лучше всем аулом ехать.
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житель города
сегодня, 15:42
Липецк — промышленно-развитый город? если бюджет дефицитный - не такой уж и развитый
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Дед
сегодня, 15:37
Со своими дровами в лес не ходят
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житель
сегодня, 15:11
Как это командированным ехать с женой и детьми? А что жены у них не работают? Или им будет наш регион оплачивать эту поездку и как их отпустят с работы?????
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эфемерные
сегодня, 15:06
вопросы обсуждаются. Без дат, без конкретики. Самое главное - получать за это зп 150к+ и всех родственников устроить в какой-нибудь совет инвестиционный, потому что никто там не работает, да и спросу нет никакого.
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Да уж!
сегодня, 15:03
А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо!
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Тетка
сегодня, 14:57
Не смешите народ, управленцы! Молодежь отсюда уезжает! Перспективные парни и девчонки тут жить не будут! А на экскурсию, чтобы молодежь ехала в загрязненный провинциальный город- это надо быть идиотом! Уехавшие местные молодые едут на экскурсию заграницу, а не в родной город! Как в ролике Вашем! Вариант Б, лишь бы не в Липецк!
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Липчанин
сегодня, 14:43
Искусственная жемчужина черноземья), город выбирает , у всех знакомых молодое поколение уехало из этого города )
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