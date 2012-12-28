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Происшествия
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15 минут назад
Житель Лев-Толстовского района сжег дом вместе с супругой
После допроса мужчина честно признался, что искренне желал смерти жене и поджигал дом намеренно
У следователей работавших месте пожара возникла версия об умышленном поджоге. Под подозрение попал хозяин дома. Мужчина был неоднократно судим, причем даже за угрозы убийством своей жене. После задержания тот даже отпираться не стал.
- При допросе в присутствии защитника он признался в содеянном, сообщив, что желал смерти своей супруге и после очередного конфликта с ней преднамеренно поджог дом, облив вещи на веранде легковоспламеняющейся жидкостью. Показания он подтвердил при их проверке на месте происшествия, - сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.
На время следствия мужчина заключен под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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