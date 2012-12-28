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35 минут назад
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Печальная статистика растет: в Липецкой области 22-й утонувший

Трагедия снова произошла на реке Дон в Данкове.

Второй человек за сутки утонул в Данкове. Как сообщает МЧС, трагедия произошла на реке Дон в в необорудованном для купания месте на улице Малой Садовой. Тело мужчины, которому было 52 года, с поверхности воды подняли спасатели данковского поста УГПСС Липецкой области. 

Вчера в Данкове утонул 39-летний мужчина, пытавшийся переплыть Дон.

Липецкая область побила печальный рекорд 2021 года, когда по состоянию на 17 июля утонули 19 человек. В этом году погибших уже 22.
происшествия на воде
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Комментарии (1)

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Липа
13 минут назад
Люди, вот скажите, вы действительно так глупы, что лезете в воду без царя в голове???
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