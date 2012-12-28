Сегодня в Липецке: невыносимая жара, три премии Оскара и горячие вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей
Липецкая вечЁрка: подробности убийства слесаря, дворника вывели из комы и когда кончится жара
Происшествия
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35 минут назад
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Печальная статистика растет: в Липецкой области 22-й утонувший
Трагедия снова произошла на реке Дон в Данкове.
Вчера в Данкове утонул 39-летний мужчина, пытавшийся переплыть Дон.
Липецкая область побила печальный рекорд 2021 года, когда по состоянию на 17 июля утонули 19 человек. В этом году погибших уже 22.
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