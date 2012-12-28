Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле

В июле части пенсионеров станет проще получить единовременно накопительную часть пенсии, с льготников не станут брать комиссию при оплате услуг ЖКХ, подорожает оформление некоторых документов, в ряде случаев банки будут обязаны возмещать гражданам их средства, украденные мошенниками. GOROD48 представляет основные законы, которые вступают в силу в июле.



С июля банки перестанут взимать комиссию за оплату жилья и коммунальных услуг с льготников, которые нуждаются в соцподдержке. Норма нового закона будет носить адресный характер: правительство утвердило перечень россиян, которым положена такая льгота. В него вошли: многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, а также члены семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Для получения льготы нужно подать заявление с подтверждающими документами в управляющую компанию. При этом по-прежнему разрешено взимать комиссию, если услуги оплачиваются в почтовом отделении, а не в банке.С июля накопительную часть пенсии единовременно, одним платежом смогут получить больше россиян — упростится порядок определения способа выплаты пенсионных накоплений. Это предусмотрено изменениями в законе «О накопительной пенсии» и в «Правилах единовременной выплаты Фондом пенсионного и социального страхования РФ средств пенсионных накоплений застрахованным лицам». Так, накопительную пенсию могут назначить одним из трех способов: единовременной, срочной ежемесячной и пожизненной ежемесячной выплатой. Ранее способ выплаты накопительной пенсии определялся на основе соотношения суммы накопительной пенсии и общего пенсионного обеспечения. Получить единовременную выплату могли пенсионеры при достижении определенного возраста и если размер накопительной пенсии составлял меньше 5% от суммы страховой. Теперь все будет гораздо проще: тип выплаты накопительной пенсии (единовременная, срочная ежемесячная или пожизненная ежемесячная) будет привязан к величине прожиточного минимума пенсионера в стране. Если расчетный размер пенсионных накоплений составит 10% и менее от величины ПМП, то застрахованному лицу назначат единовременную выплату.С июля россиян начнут информировать о величине пенсионных накоплений, которые хранятся в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). Это будут делать через личный кабинет на портале «Госуслуги» или при посещении клиентской службы Социального фонда РФ. Соответствующие сообщения через личный кабинет на портале Госуслуг ведомство будет рассылать раз в три года. Мужчины станут получать данные после достижения 45 лет, женщины – 40 лет. Прежде Соцфонд сообщал только о тех накоплениях, которые формируются в нем, а ранее были в Пенсионном фонде.С 1 июля станет проще получать меры поддержки. В этом части льготников поможет единая централизованная цифровая платформа, которая будет обеспечивать регистрацию решений и учет сведений об отнесении граждан к многодетным семьям, ветеранам Великой Отечественной войны и труда, детям-сиротам, лицам, пострадавшим от воздействия радиации. ЕЦЦПСС призвана объединить сведения обо всех гражданах России, которые вправе претендовать на социальную поддержку от государства. Это позволит автоматически предоставлять помощь всем, кто в ней нуждается.В банк данных о детях-сиротах будут вносить больше сведений о том, как они живут и воспитываются в приемной семье — в том числе информацию о физическом и эмоциональном здоровье. Поправки к закону «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» начинают действовать с июля. Сейчас в этом банке фиксируется лишь информация о детях, которые нуждаются в усыновлении, и устройство ребенка в семью является основанием для прекращения учета. Поправки же предполагают сбор и хранение данных обо всей жизни опекаемого ребенка и его приемной семьи вплоть до совершеннолетия. Это информация о состоянии здоровья ребенка, его эмоциональном и физическом развитии, взаимоотношениях в семье; данные о соблюдении опекунами (попечителями) прав и законных интересов ребенка, об обеспечении сохранности его имущества; заключение и рекомендации органа опеки и попечительства по результатам проверки места его жительства. Поправки направлены на защиту прав и интересов детей и должны исключить их передачу в неблагополучные семьи.Исполнительные производства будут закрывать быстрее после исполнения требований или признания должника банкротом. Соответствующие поправки внесены в ч. 1.1 ст. 47 закона «Об исполнительном производстве». Срок завершения исполнительного производства о взыскании долгов, если есть бесспорные основания для его окончания или прекращения, сократят с двух месяцев до трех дней — когда в систему о государственных и муниципальных платежах в Федеральную службу судебных приставов поступят сведения о полном погашении долга. Такой же период предусмотрен при отсутствии у должника имущества, на которое можно обратить взыскание. Речь идет, например, о случаях, когда гражданин уже выплатил имеющийся долг или объявлен банкротом. Сокращение срока связано с тем, что затягивание этого процесса приводит к имущественным потерям для должника, так как с него могут продолжать удерживать половину дохода, и для возвращения этих средств нередко требуется дополнительное время для судебных разбирательств.С июля корректируется порядок погашения задолженности перед банками для россиян, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. В случае просрочки по кредиту заемщик будет обязан погасить задолженность по процентам, затем – задолженность по основному долгу и проценты за текущий период платежей, а в конце – сумму основного долга, неустойку и иные платежи. Документ вступит в силу с 1 июля 2024 года и будет применяться к правоотношениям, которые возникли из договоров, заключенных после этой даты. Согласно пока действующим правилам, клиенты банков сначала должны гасить штрафы и пени, потом проценты за текущий период платежей, а затем сумму основного долга. Однако при этой схеме у россиян после уплаты неустоек не остается средств на погашение основного долга, и задолженность не ликвидируется.Закон также предоставляет кредитору право потребовать от заемщика застраховать свой счет от рисков утраты и повреждения заложенного имущества на сумму, которая не превышает размер обеспеченного залогом требования. При этом за заемщиком сохраняется право как согласиться, так и отказаться от этой услуги. Также банк может повысить ставку по ипотеке при неисполнении заемщиком обязанности по страхованию более 30 дней или при его отказе от договора добровольного страхования в течение 14 дней после его заключения.С 1 июля банки, микрофинансовые организации (МФО), страховщики и любые другие финансовые компании будут отвечать на жалобы клиентов – на нарушение прав, свобод и законных интересов – максимум за 15 рабочих дней. Этот срок могут продлить на 10 рабочих дней, если потребуется дополнительная информация. Ответ должен содержать информацию о результатах всестороннего рассмотрения обращения, быть обоснованным и включать ссылки на требования законодательства РФ.С июля упростится порядок внесудебного банкротства, так как некоторые справки будут запрашиваться автоматически через систему межведомственного электронного взаимодействия. Среди них – данные о получении пенсии (у ФНС), о сроке выдачи исполнительного документа и его неисполнении (у ФССП и СФР) или о получении пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка (у СФР). Ответ должен прийти в течение двух рабочих дней (в случае налоговой – трех дней). Если по результатам запросов выяснится, что лицо не отвечает условиям внесудебного банкротства, об этом сообщат в течение суток, указав причину.Оформить некоторые документы с июля станет дороже. Чтобы получить загранпаспорт нового образца с биометрией, придется заплатить шесть тысяч рублей вместо пяти тысяч, для россиян в возрасте до 14 лет цена за услугу вырастет с 2,5 тысячи до трех тысяч рублей. Госпошлина за паспорт старого образца останется без изменений и обойдется в две тысячи и тысячу рублей соответственно. Этот же закон устанавливает новые госпошлины для выдачи документа беженца или регистрации иностранца по месту выдачи или продления визы для въезда в РФ, получения вида на жительство и др. Так, вид на жительство вырос в цене на тысячу рублей до 6 тысяч. За регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства нужно заплатить 420 рублей, цена выросла на 70 рублей. Сильнее всего повысилась стоимость получения разрешения на привлечение и использование иностранных работников - до 12 тысяч рублей, это на две тысячи больше, чем было ранее. А сами иностранные сотрудники за выдачу разрешения на работу будут платить 4,2 тысячи рублей вместо 3,5 тысячи рублей. Аналогично повышается пошлина за прием в гражданство РФ.С июля начнут действовать новые требования к уровню образования, претендующих на статус адвоката. Так, у адвокатов должно быть обязательное образование в области юриспруденции, правоведения, законности и правопорядка или ученая степень в этой сфере. Необходим стаж работы в юриспруденции не меньше двух лет или адвокатская стажировка. От квалификационного экзамена освободят юристов, которые имеют ученую степень кандидата юридических наук или доктора юридических наук и которым присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации». Закон совершенствует правила адвокатской деятельности и должен повысить гарантии получения россиянами качественной юридической помощи.С 3 июля фермерские хозяйства получат право заниматься не связанными с агробизнесом видами деятельности, которые поспособствуют развитию территорий - осуществлять деятельность в сфере сельского туризма. В рамках этой деятельности фермеры смогут временно размещать туристов в жилых домах, расположенных на земельных участках, входящих в состав земель сельхозназначения. Термин «сельский туризм» появился в российском законодательстве в 2022 году. Такой отдых подразумевает прогулки в сельской местности, приобщение к традиционному укладу жизни или участие в работе аграриев на безвозмездной основе, экскурсии, питание и прочие услуги. Но прежде статус сельскохозяйственных земель не позволял фермерам селить туристов на территории своего хозяйства, и это доставляло путешественникам неудобства – им приходилось оставаться в близлежащих соседних населенных пунктах.С 22 июля изменяется механизм перевода государственного гражданского служащего на другую должность в том же или другом государственном органе. Теперь государственных гражданских служащих можно будет назначать на другие должности как в рамках одного государственного органа, так и при переходе из одного госоргана в другой в порядке перевода. Это позволит не увольнять их со службы, тем самым прерывая стаж - при переводе гражданского служащего на другую должность внесут изменения в действующий служебный контракт, а не заключат новый. Аналогичный механизм уже действует на военной службе. При этом для отдельных случаев перевода исключается необходимость проведения конкурса при назначении гражданских служащих на иные должности. Оповещать об изменениях в контракте госслужащего будут за два месяца.С 25 июля финансовые организации будут дважды проверять банковские транзакции с помощью системы «антифрод» (системы мониторинга и предотвращения мошеннических операций) — как в банке отправителя, так и в банке получателя средств. Проверять подозрительные транзакции и приостанавливать явно мошеннические операции на два дня банки обяжут, даже если имеется согласие клиента. Если счет, на который поступают деньги, находится в черном списке, транзакцию заблокируют, а если счет сомнительный, то проверят более тщательно. Так, если счет окажется мошенническим (то есть он уже ранее был замечен в преступных схемах), то банк предупредит об этом отправителя. Перевод будет заморожен на два дня: за это время человек, находящийся под влиянием злоумышленников, сможет одуматься и не подтверждать его. Если банк перечислит на такой счет деньги без согласия клиента, то он будет обязан вернуть всю сумму. Сделать это банк должен за 30 календарных дней после получения заявления от пострадавшего клиента. Клиент может рассчитывать на возврат средств, если потерял карту или ей воспользовались без его разрешения, но только если уведомил банк об этом. В ином случае финансовая компания может не возвращать деньги. Также банк сможет избежать возврата, если докажет, что клиент нарушил порядок использования электронного средства платежа, что стало причиной потери средств.