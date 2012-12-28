Индивидуальный предприниматель хочет стать губернатором

Таким образом все шесть претендентов, заявивших об участии в выборах губернатора Липецкой области сдали документы в избирком.

Последней сегодня в избирком сдала пакет документов представитель партии «Новые люди» Полина Валентинова.Индивидуальному предпринимателю, новичку в региональной политике удалось собрать 135 подписей муниципальных депутатов. Таким образом у нее есть все шансы стать кандидатом на пост губернатора. Облизбирком вынесет свой вердикт в течение 10 дней.Полина Валентинова также подала сведения о трех кандидатурах на пост сенаторов РФ. Это — налогоплательщик налога на профессиональный доход Алина Бодрова, генеральный директор ООО «Производственный комплекс РАЦИОНАЛ» Алексей Калиничев, индивидуальный предприниматель Вазген Куканянц.Окончательный список кандидатов, фамилии которых войдут в бюллетень для тайного голосования, станет известен не позднее 2 августа. И, скорее всего, их будет пять, а не шесть.Напомним, действующий губернатор Игорь Артамонов уже зарегистрирован кандидатом в губернаторы. Сдали пакет документов и необходимое количество подписей муниципальных депутатов Лариса Ксенофонтова (Справедливая Россия — За Правду», Юрий Логинов (Коммунисты России) и Анатолий Емельянов (ЛДПР). Представитель КПРФ Сергей Токарев смог заручиться поддержкой только 41 муниципального кандидата. Этого не достаточно для регистрации кандидатом на выборах губернатора.