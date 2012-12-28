Будет как в городе: в райцентре Добровского округа строится сразу несколько крупных объектов

Новый микрорайон в Добром должен стать образцом для подражания.

Большая стройка идет сегодня в микрорайоне Молодежный, который расположился на въезде в село Доброе со стороны Чаплыгинской трассы. В прошлом году здесь открылся современный детский сад, есть бассейн и физкультурно-оздоровительный комплекс, а на днях здесь завершили очередной этап обустройства парка. На месте пустыря появились две площадки — спортивная и детская. Малышня уже успела облюбовать это место, а родители не нарадуются — забрав своих ребят домой из нового детского сада теперь они могут зайти сюда, а не везти детвору в центр села.— Стало очень удобно. Площадка востребована каждый день. Только в нашем детсаду под сто детей, а в микрорайоне живет много школьников и мам с малышами. Мы счастливы, что теперь можем с детьми проводить время на свежем воздухе. Пока они играют на площадке, мы отдыхаем на лавочках. Одни удобства, — поделилась своими впечатлениями жительница села Доброе Татьяна Гончарова.Это только первый этап реализации большого проекта. Вместо заросшего пустыря здесь за несколько лет появится большая точка притяжения с развлечениями для всех возрастных групп с разными зонами отдыха и аттракционами. Благоустройство этого сквера ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».— Парк в Добровском округе это одно из интересных и крупных пространств именно в сельской местности, работы текущего года там завершены. Пространство обустраивают в новом микрорайоне райцентра, где у людей есть, по сути, вся инфраструктура кроме комфортного места для прогулок и отдыха. Мы ожидаем, что с последующими этапами благоустройства этот сквер станет крупной точкой притяжения вообще всех жителей Доброго так как там в принципе нет подобных объектов, — отметил заместитель губернатора Липецкой области Роман Петрухин.На другом конце микрорайона уже почти возведен каркас будущей ледовой арены. Это будет модульное сооружение площадью 1450 квадратных метров, высотой – шесть-семь метров. Непосредственно сама ледовая площадка будет размером 20 на 40 метров. Внутри арены предусмотрены: холл, ресепшен, раздевалки, душевые, туалеты. Также запланированы помещения под хранение инвентаря, в том числе и того, который можно взять на прокат, а также гаража для ледозаливочной машины. Трибуна для зрителей рассчитана на 50 мест. Средства на строительство в размере 244 миллионов рублей выделены по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» на условиях софинансирования.— У нас две хоккейные команды, и они вынуждены ездить то в Липецк, то в Мичуринск, чтобы расти и развиваться. Да, наша ледовая площадка будет меньше стандартной. Но ее наличие даст возможность тренироваться. К тому же заниматься на ней будут как фигуристы, так и простые любители катания на льду. Ведь президент России Владимир Путин и наш губернатор Игорь Артамонов ставят перед главами муниципалитетов задачу развивать массовый спорт, — отметил Анатолий Попов.Кстати, о здоровье и развитии. Для будущей новой больницы округу понадобятся новые специалисты. Есть потребность и в учителях. Поэтому для привлечения востребованных кадров продолжается строительство новых домов. Сейчас по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в работе находятся сразу 18 домов в переулке Фролова (мы не уверены, что название останется) к 17-ти уже заселенным.— Среди будущих новоселов есть уже работающие в округе специалисты, а есть те, кто скоро сменит прописку и приступит к своим обязанностям после переезда. Но это не последние дома, скоро здесь появятся новые, — рассказал во время осмотра стройплощадки заместитель главы округа Игорь Мартынов, указывая в сторону цветущего поля подсолнухов. Ведь к концу года больница будет сдана, и по скромным подсчетам туда потребуется привлечь около 20 врачей и медсестер.Процесс строительства не останавливается, пока одни штукатурят стены домов, другие специалисты приступают к кровельным работам.— Дома мы сдадим до 8 сентября, поэтому многие работы идут параллельно. Сроки реальны, и не в ущерб качеству жилья, так как все технологические процессы мы выдерживаем. В некоторых домах начинаем подготовку под финишную отделку, — обозначил темпы строительства прораб Виталий Тимоховец.Также для учителей строятся пять домов в Большом Хомутце, четыре будут построены в селе Каликино вместе с инвестором, за дополнительные средства возведут семь домов в Капитанщино, что позволит закрыть проблему обеспечения жильем молодых специалистов во всем округе.Строят два дома и для детей-сирот за счет областных средств. На одном из них подрядчик уже приступил к внутренней отделке, зашли на объект плиточники, на другом дела идут чуть медленнее, но через три дня кровля будет готова к перекрытию металлом.— Проекты домов индивидуальные. Для нас их разрабатывают в проектном институте в соответствии с потребностями для будущих жильцов. Квартиры в наших домах около 42-х квадратных метров. Стены — газосиликатные блоки с утеплением силикатным кирпичом, перекрытия — бетонные плиты. Все квартиры будут оборудованы коммуникациями, сантехническим оборудованием и газовыми плитами. Осенью рассчитываем уже сдать оба дома, — рассказал о ходе работ прораб Олег Едзаев.— Всего в 2024 году планируется приобрести 356 жилых помещений в Липецкой области. Помимо Доброго мы закупаем также квартиры в Чаплыгине, Липецке, Хлевном, Добринке, Ельце, Задонске, Грязях и Липецком районе. Во всех муниципалитетах ведется активное строительство, мы пристально наблюдаем за процессом и держим каждый объект на особом контроле, — отметил Роман Петрухин.Особое внимание уделено водоотведению и водоснабжению. Рядом с тем же «Молодежным» началось строительство очистных сооружений, которых в Добровском округе, по словам Анатолия Попова, никогда не было.— Утилизация отходов жизнедеятельности — это проблема № 1, это наша экология, чем мы будем жить в будущем, — заявляет глава муниципалитета.За 742 млн миллиона рублей, выделенных по программе Минсельхоза «Комплексное развитие сельских территорий» за улицей Полярной кроме непосредственно очистных сооружений появится система хозяйственно-бытовой канализации. В первую очередь к ней подключат социально значимые объекты, начнут с нового корпуса Добровской районной больницы и здания терапии и микрорайона Молодежный. Техническая мощность – до 750 кубических метров в сутки. Предполагается, что до 70 % жидких отходов станут поступать из ассенизаторских машин. Сточные воды будут проходить многоступенчатую очистку, которая включает различные фильтры, также используются специальные бактерии и облучение ультрафиолетом. На выходе - вода, которую смело можно использовать для технических целей – например, для полива. Специалисты утверждают, что опасения жителей по поводу неприятных запахов напрасны: система закрытого типа, а очищенная вода ничем не пахнет.Появится в районе и многофункциональный центр, где будут располагаться учреждения соцзащиты и дополнительного образования для детей, фудкорт, автовокзал, фитнесс-центр и конференц-зал. Также запланированы реконструкция части школы №2 с пристройкой для столовой. Реализация всего комплексного проекта, включающая и строительство новой системы хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями и ледовой арены, рассчитана на три года. На все работы за это время будет направлено почти 2 млрд рублей.– Село Доброе действительно становится показателем того, какой может и должна быть жизнь в сельской местности. Важно развивать территории комплексно. Проект масштабный и интересный. Пристально наблюдаем за его исполнением, – отметил губернатор Игорь Артамонов.