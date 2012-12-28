В предвыборной гонке на губернаторское кресло будет не больше пяти претендентов

Сергею Токареву не удалось набрать нужное количество подписей муниципальных депутатов.

За несколько часов до окончания приема документы в облизбирком принес выдвиженец от КПРФ Сергей Токарев.Однако в его пакете документов не оказалось нужного количества подписей — удалось собрать всего 41 автограф муниципальных депутатов, при том, что требуется от 129 до 135.Второй секретарь комитета Липецкого областного отделения КПРФ также предоставил свои кандидатуры возможных сенаторов РФ: помощник депутата Государственной Думы Татьяна Копылова, управляющий ИП глава КФХ Пикалова Светлана Николаевна Виталий Пикалов и пенсионер Николай Разворотнев.Свое решение избирком озвучит в течение 10 дней, однако уже сейчас ясно, что Сергей Токарев зарегистрирован не будет.Документы в избирком пока не принесла и представитель партии «Новые люди» Полина Валентинова. 44-летняя индивидуальная предпринимательница получила известность благодаря нынешней предвыборной кампании. Сначала она сделала презентацию с ошибками, пояснив, что это было намеренно для привлечения внимания. А потом избирком сообщил о ее погашенной судимости по части 2 статьи 144 «Кража» УК РСФСР.Напомним, действующий губернатор Игорь Артамонов уже зарегистрирован кандидатом в губернаторы. Сдали пакет документов и необходимое количество подписей муниципальных депутатов Лариса Ксенофонтова (Справедливая Россия — За Правду», Юрий Логинов (Коммунисты России) и Анатолий Емельянов (ЛДПР).