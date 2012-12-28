Беспокойный покойный: умерший в машине от передозировки наркотиков липчанин был на плохом счету в полиции
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40 минут назад
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В предвыборной гонке на губернаторское кресло будет не больше пяти претендентов
Сергею Токареву не удалось набрать нужное количество подписей муниципальных депутатов.
Однако в его пакете документов не оказалось нужного количества подписей — удалось собрать всего 41 автограф муниципальных депутатов, при том, что требуется от 129 до 135.
Второй секретарь комитета Липецкого областного отделения КПРФ также предоставил свои кандидатуры возможных сенаторов РФ: помощник депутата Государственной Думы Татьяна Копылова, управляющий ИП глава КФХ Пикалова Светлана Николаевна Виталий Пикалов и пенсионер Николай Разворотнев.
Свое решение избирком озвучит в течение 10 дней, однако уже сейчас ясно, что Сергей Токарев зарегистрирован не будет.
Документы в избирком пока не принесла и представитель партии «Новые люди» Полина Валентинова. 44-летняя индивидуальная предпринимательница получила известность благодаря нынешней предвыборной кампании. Сначала она сделала презентацию с ошибками, пояснив, что это было намеренно для привлечения внимания. А потом избирком сообщил о ее погашенной судимости по части 2 статьи 144 «Кража» УК РСФСР.
Напомним, действующий губернатор Игорь Артамонов уже зарегистрирован кандидатом в губернаторы. Сдали пакет документов и необходимое количество подписей муниципальных депутатов Лариса Ксенофонтова (Справедливая Россия — За Правду», Юрий Логинов (Коммунисты России) и Анатолий Емельянов (ЛДПР).
Фото: Избирательная комиссия Липецкой области
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