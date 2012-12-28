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206
40 минут назад
4

В предвыборной гонке на губернаторское кресло будет не больше пяти претендентов

Сергею Токареву не удалось набрать нужное количество подписей муниципальных депутатов.

За несколько часов до окончания приема документы в облизбирком принес выдвиженец от КПРФ Сергей Токарев.

Однако в его пакете документов не оказалось нужного количества подписей — удалось собрать всего 41 автограф муниципальных депутатов, при том, что требуется от 129 до 135.

Второй секретарь комитета Липецкого областного отделения КПРФ также предоставил свои кандидатуры возможных сенаторов РФ: помощник депутата Государственной Думы Татьяна Копылова, управляющий ИП глава КФХ Пикалова Светлана Николаевна Виталий Пикалов и пенсионер Николай Разворотнев.

Свое решение избирком озвучит в течение 10 дней, однако уже сейчас ясно, что Сергей Токарев зарегистрирован не будет.

Документы в избирком пока не принесла и представитель партии «Новые люди» Полина Валентинова. 44-летняя индивидуальная предпринимательница получила известность благодаря нынешней предвыборной кампании. Сначала она сделала презентацию с ошибками, пояснив, что это было намеренно для привлечения внимания. А потом избирком сообщил о ее погашенной судимости по части 2 статьи 144 «Кража» УК РСФСР.

Напомним, действующий губернатор Игорь Артамонов уже зарегистрирован кандидатом в губернаторы. Сдали пакет документов и необходимое количество подписей муниципальных депутатов Лариса Ксенофонтова (Справедливая Россия — За Правду», Юрий Логинов (Коммунисты России) и Анатолий Емельянов (ЛДПР).

Фото: Избирательная комиссия Липецкой области
выборы губернатора
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
коля
8 минут назад
ставлю все на лидера.в первом забеге с отрывом .в 2 минуты победил .Иподромм нам нужен .нафиг набережная.
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Может
10 минут назад
Хватит цирк устраивать,и так ясно кого воткнули уже на губера.
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Гость
20 минут назад
Ну прям интрига, кто же будет губером....?
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Сергей
28 минут назад
Кто то сомневался????
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