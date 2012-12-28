В Липецкой области днем пройдут кратковременные дожди

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в тыловой части циклона, существенных осадков не ожидается – небольшие кратковременные дожди с грозами пройдут местами лишь 25 июля.

Среднесуточные температуры воздуха составят 19-21 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.По югу области сохраняется высокая пожароопасность лесов – 4 класса.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью от +11 до +16 градусов, днем – от +23 до +28 градусов.В Липецке переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Температура ночью – от +13 до +15 градусов, днем – от +25 до +27 градусов.День 25 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2020 году – 8 градусов тепла.