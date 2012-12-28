Беспокойный покойный: умерший в машине от передозировки наркотиков липчанин был на плохом счету в полиции
Сегодня в Липецке: где перекроют движение, картины известного художника и вакансии, на которые никто не соглашается
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Общество
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59 минут назад
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Липецкая вечЁрка: беспокойный покойный, спасение утопающего и что там с «Фрегатом»?
Сегодня, 24 июля, стали известны подробности появления трупа на улице 40 лет Октября, спасатели не дали утонуть 42-летнему мужчине на Новолипецком пляже, и GOROD48 выяснил, почему рядом с Центральным пляжем в таком непрезентабельном виде много лет стоит здание бывшего ресторана «Фрегат».
Оказалось, что трое молодых людей и девушка гуляли в Кривце. 25-летняя мадемуазель и села за руль, но неудачно. В Сселках «Фольксваген» въехал в придорожный столб, потом машина ударилась в другой столб, уже на Соколе. А когда заехала во двор одного из домов на улице 40 лет Октября, во время парковки, зацепила несколько автомобилей. Их хозяева тут же выбежали во двор и завязалась драка.
Закончилось все тем, что девушку госпитализировали в наркодиспансер, одного пассажира — с переломом в травматологию, второй сбежал, а третий умер.
«Тарантино зря снимать перестал. Такой сценарий, автору просто зачет, кто написал — молодец», — похвалил коля.
А сегодня ночью массовая драка произошла в микрорайоне «Звездный». Но там, можно сказать, все закончилось благополучно. Когда приехала полиция, ни у кого претензий не было.
«Как раньше было, в старые добрые времена, район на район», — понастальгировал Рядом.
Сегодня едва не пополнилась печальная статистика утонувших. Утром на пляже НЛМК неожиданно пошел ко дну 42-летний мужчина. Это заметили спасатели и вытащили его на берег. Мужчине сделали сердечно-легочную реанимацию и передали сотрудникам скорой помощи.
Не забывайте, что с начала купального сезона в водоемах Липецкой области утонули 28 человек! Будьте осторожны на воде!
GOROD48 сегодня выяснил, почему здание бывшего ресторана «Фрегат» уже много лет стоит в таком неприглядном виде. Собственник здания Юрий Фадеев. Мэрия не раз через суд пыталась заставить его навести порядок, но штрафы мизерные, поэтому дело с мертвой точки не двигается.
— Этот человек ведет себя как собака на сене: и сам не ам, и другому не дам. Денег на восстановление ресторана у него нет. Но он и не продает «Фрегат», хотя его уже хотели не раз купить. Но сделки нет из-за большого ценника, который выставляет собственник, — так прокомментировал GOROD48 знакомый с ситуацией чиновник мэрии.
Зато в центре Липецка, на улицах Октябрьской и Валентина Скороходова, в течение нескольких лет должны появиться новостройки.
Городской департамент градостроительства и архитектуры продал под комплексное развитие территории земельный участок площадью 6,5 тысячи кв. м.
На торгах, при начальной цене в 7 963 000 рублей лот ушел за 61,3 миллиона. Победителем стала компания «Строймастер».
Условиями контракта предусмотрена среднеэтажная жилая застройка. Как минимум четверть участка должна быть засажена зеленкой.
Как намерен инвестор развивать эту территорию вдоль водоотводного канала, пока неизвестно. Контракт пока не подписан. После его подписания строительной компании нужно будет предоставить мэрии проект застройки, согласовать его во всех инстанциях, провести через публичные слушания.
«Уничтожается историческая часть города, а справится вся нагрузка коммунальных сетей на новые дома», — считает Горожанин Липецка.
«Давно надо было этот гадюшник из 2-х этажек убрать!» — уверен Позитив.
«Без новых сетей и коммуникаций этот объект можно назвать «тупик не чистой силы», всегда будут вопросы, почему нет воды, где свет и почему зимой холодно», — добавил Парамон.
Завтра днем в Липецке ожидаются небольшие дожди. По прогнозам синоптиков, температура будет колебаться от +25 до +27 градусов.
И обратите внимание, пешеходный мост на улице 40 лет Октября сегодня перекроют наглухо. Позже его снесут и построят новый.
И еще. В Липецкой области ищут девочку-подростка. Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Липецк», 11-летняя Доминика Васильева ушла из дома в селе Беляево Усманского района 23 июля и не вернулась.
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