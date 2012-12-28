Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В центре Липецка вырастет новый жилой массив
Общество
Беспокойный покойный: умерший в машине от передозировки наркотиков липчанин был на плохом счету в полиции
Происшествия
Житель Лев-Толстовского района сжег дом вместе с супругой
Происшествия
Липчанин пошел ко дну в присутствии спасателей
Происшествия
Пьяный велосипедист вёз мать на раме и попал в ДТП: женщина погибла
Происшествия
Многострадальный «Фрегат». И ему никто не рад
Общество
В Липецке 15-летний подросток на скутере сбил 5-летнего мальчика
Происшествия
Из-за жалобы липчанина банку грозит штраф до миллиона рублей
Общество
В Липецкой области пропала 11-летняя девочка
Происшествия
Сегодня в Липецке: где перекроют движение, картины известного художника и вакансии, на которые никто не соглашается
Общество
Читать все
Многострадальный «Фрегат». И ему никто не рад
Общество
В предвыборной гонке на губернаторское кресло будет не больше пяти претендентов
Общество
Индивидуальный предприниматель хочет стать губернатором
Общество
На поле с подсолнечником ельчанин обнаружил плантацию конопли
Происшествия
29-летняя липчанка перечислила мошенникам 1,5 миллиона рублей
Происшествия
Будет как в городе: в райцентре Добровского округа строится сразу несколько крупных объектов
Общество
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Бывшую работницу почты осудили за присвоение более 1,1 миллиона рублей
Происшествия
Липецкая вечЁрка: беспокойный покойный, спасение утопающего и что там с «Фрегатом»?
Общество
В Липецкой области днем пройдут кратковременные дожди
Погода в Липецке
Читать все
Общество
341
59 минут назад
1

Липецкая вечЁрка: беспокойный покойный, спасение утопающего и что там с «Фрегатом»?

Сегодня, 24 июля, стали известны подробности появления трупа на улице 40 лет Октября, спасатели не дали утонуть 42-летнему мужчине на Новолипецком пляже, и GOROD48 выяснил, почему рядом с Центральным пляжем в таком непрезентабельном виде много лет стоит здание бывшего ресторана «Фрегат».

Стали известны подробности того, как нашли труп в иномарке, которая припарковалась на улице 40 лет Октября. Мертвого молодого человека медики нашли в «Фольксвагене» со сбитым бампером. Предположительно, он умер от отравления неустановленным веществом (каким, покажет экспертиза).

Оказалось, что трое молодых людей и девушка гуляли в Кривце. 25-летняя мадемуазель и села за руль, но неудачно. В Сселках «Фольксваген» въехал в придорожный столб, потом машина ударилась в другой столб, уже на Соколе. А когда заехала во двор одного из домов на улице 40 лет Октября, во время парковки, зацепила несколько автомобилей. Их хозяева тут же выбежали во двор и завязалась драка.

Закончилось все тем, что девушку госпитализировали в наркодиспансер, одного пассажира — с переломом в травматологию, второй сбежал, а третий умер.

«Тарантино зря снимать перестал. Такой сценарий, автору просто зачет, кто написал — молодец», — похвалил коля.

А сегодня ночью массовая драка произошла в микрорайоне «Звездный». Но там, можно сказать, все закончилось благополучно. Когда приехала полиция, ни у кого претензий не было.



«Как раньше было, в старые добрые времена, район на район», — понастальгировал Рядом.

Сегодня едва не пополнилась печальная статистика утонувших. Утром на пляже НЛМК неожиданно пошел ко дну 42-летний мужчина. Это заметили спасатели и  вытащили его на берег. Мужчине сделали сердечно-легочную реанимацию и передали сотрудникам скорой помощи.

Не забывайте, что с начала купального сезона в водоемах Липецкой области утонули 28 человек! Будьте осторожны на воде!

GOROD48 сегодня выяснил, почему здание бывшего ресторана «Фрегат» уже много лет стоит в таком неприглядном виде. Собственник здания Юрий Фадеев. Мэрия не раз через суд пыталась заставить его навести порядок, но штрафы мизерные, поэтому дело с мертвой точки не двигается.

— Этот человек ведет себя как собака на сене: и сам не ам, и другому не дам. Денег на восстановление ресторана у него нет. Но он и не продает «Фрегат», хотя его уже хотели не раз купить. Но сделки нет из-за большого ценника, который выставляет собственник, — так прокомментировал GOROD48 знакомый с ситуацией чиновник мэрии.

Зато в центре Липецка, на улицах Октябрьской и Валентина Скороходова, в течение нескольких лет  должны появиться новостройки.

Городской департамент градостроительства и архитектуры продал под комплексное развитие территории земельный участок площадью 6,5 тысячи кв. м.

На торгах, при начальной цене в 7 963 000 рублей лот ушел за 61,3 миллиона. Победителем стала компания «Строймастер».

Условиями контракта предусмотрена среднеэтажная жилая застройка. Как минимум четверть участка должна быть засажена зеленкой.

Как намерен инвестор развивать эту территорию вдоль водоотводного канала, пока неизвестно. Контракт пока не подписан. После его подписания строительной компании нужно будет предоставить мэрии проект застройки, согласовать его во всех инстанциях, провести через публичные слушания.

«Уничтожается историческая часть города, а справится вся нагрузка коммунальных сетей на новые дома», — считает Горожанин Липецка.

«Давно надо было этот гадюшник из 2-х этажек убрать!» — уверен Позитив.

«Без новых сетей и коммуникаций этот объект можно назвать «тупик не чистой силы», всегда будут вопросы, почему нет воды, где свет и почему зимой холодно», — добавил Парамон.

Завтра днем в Липецке ожидаются небольшие дожди. По прогнозам синоптиков, температура будет колебаться от +25 до +27 градусов.

И обратите внимание, пешеходный мост на улице 40 лет Октября сегодня перекроют наглухо. Позже его снесут и построят новый.

И еще.  В Липецкой области ищут девочку-подростка. Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Липецк», 11-летняя Доминика Васильева ушла из дома в селе Беляево Усманского района 23 июля и не вернулась.


вечЁрка
труп
спасатели
Фрегат
0
0
0
1
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Электорат
41 минуту назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Говорит Липецк
Чем в первую очередь должен заняться новый мэр?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru