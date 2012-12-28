Липецкая вечЁрка: беспокойный покойный, спасение утопающего и что там с «Фрегатом»?

Сегодня, 24 июля, стали известны подробности появления трупа на улице 40 лет Октября, спасатели не дали утонуть 42-летнему мужчине на Новолипецком пляже, и GOROD48 выяснил, почему рядом с Центральным пляжем в таком непрезентабельном виде много лет стоит здание бывшего ресторана «Фрегат».