Многострадальный «Фрегат». И ему никто не рад

Собственник легендарного ресторана винит в своих проблемах мэра Гулевского и… моржей!

В вашем браузере отключен JavaScript

В очередной рейд вышли сотрудники департамента развития территории мэрии Липецка, в этот раз — по некогда популярным кафе и ресторанам. Первым и главным из них, конечно, является «Фрегат» на центральном городском пляже.При рождении в 1976 году это кафе называлось «Набережная», но уже в 1977-м стало известно горожанам как «Фрегат», уж очень походило здание построенное по проекту именитого липецкого архитектора Мирона Мордуховича на корабль. Позже из него сделали ресторан. В начале нулевых «Фрегат» работал еще и как казино, но нарвался на экономические рифы и затонул. Все пять лет последний глава города Евгения Уваркина грозилась изъять «Фрегат» через суд, но из этого ничего не вышло. И сейчас на фоне обновленного пляжа и Зеленого острова, на котором вот-вот начнут строить детские и спортивные площадки, это разбитое здание выглядит бельмом на глазу.— Мы не раз проверяли внешний вид «Фрегата» и всякий раз оно выглядит все хуже, — говорит заместитель председателя департамента развития территории администрации города Татьяна Инютина.По ее словам, собственник здания Юрий Фадеев неконтактен, его ни разу не видели в судах, которые рассматривали административные протоколы по нарушению ч.1 ст.19.5 КоАП РФ — за невыполнение в срок законного предписания по наведению порядка, а меж тем он проиграл уже мэрии семь исков. Сумма штрафа, правда, по этой статье мизерная — 300-500 рублей с физлица. В итоге в здании ресторана — все те же выбитые стекла и надписи на стенах. Помещения «Фрегата» находятся в ненадлежащем техническом состоянии, туда имеется свободный доступ неограниченного круга лиц. Более того, какое-то время на втором этаже здания жил бомж, который даже врезал в двери «квартиры» замок.Недавно «Фрегат» обзавелся собственной фотозоной — на стене второго этажа у открытой площадки кто-то нарисовал красивейшего кота. Дорожку к этому граффити в виде следов кошачьих лап нарисовали на асфальте. Возможно, рисковая молодежь лазят на крышу для фотосессий.Татьяна Инютина нашла и еще одно нарушение городских Правил благоустройства — настежь открытую дверь в боковом крыле ресторана, заваленном мусором. Следовательно, предпринимателю Фадееву придется заплатить по суду очередные 300 рублей за мусор и свободный доступ в помещение.— Этот человек ведет себя как собака на сене: и сам не ам, и другому не дам. Денег на восстановление ресторана у него нет. Но он и не продает «Фрегат», хотя его уже хотели не раз купить. Но сделки нет из-за большого ценника, который выставляет собственник, — так прокомментировал GOROD48 эту историю знакомый с ситуацией чиновник мэрии.А что думает сам предприниматель? Мы нашли телефон Юрия Фадеева и попросили его рассказать о судьбе «Фрегата». Оказалось, что он — человек очень даже контактный.Он рассказал, что заходил в администрацию Липецка еще при мэре Гулевском с предложением реконструкции «Фрегата», с увеличением его этажности до пяти с двух существующих. Фадеев хотел создать ресторанно-гостиничный комплекс, танцпол, бассейн, фитнес-клуб. Но проект положили под сукно. Бюрократические проволочки и мелкие претензии типа обвинений в захвате метра муниципальной земли по периметру обновленного здания привели к тому, что у Фадеева закончились свободные финансы и в 2011 году «Фрегат» закрылся как нерентабельный.А потом, по словам предпринимателя, здание добили… моржи! Юрий Фадеев говорит, что мэрия продала другому предпринимателю, Дмитрию Емельянову, помещение клуба любителей зимнего плавания и баню. Баня позже сгорела. После этого мэрия сдала моржам на безвозмездной основе раздевалку площадью 10 кв.м. Как считает Фадеев, незаконно. Раздевалка маленькая, а моржей — 300 человек. Из-за этого он не сумел обеспечить сохранность здания, так как в него в любое время дня и ночи могли прийти члены клуба, привести своих детей и внуков, а кто-то — своих знакомых. Они бродят по зданию, на берегу жгут костры, жарят шашлыки. «Получается, налоги плачу я, расходы на содержание здания несу опять же я, а пользуются всем моим имуществом и частью земельного участка моржи. Мое здание стало проходным двором!»В своих бедах Фадеев винит в первую очередь администрацию Липецка. «Я стал заложником власти». По его словам, в этой ситуации он бессилен, так как не может обеспечить круглосуточную охрану здания, к которому имеют доступ те же моржи. «Если я заново застеклю разбитые окна, то где гарантия, что их не разобьют снова? Не выбьют те двери, которые я поставлю?»— Получается, вам нужно продать «Фрегат», пока у вас есть время, ведь в 2026 году истечет ваш срок аренды земельного участка и вам его вряд ли продлят, — высказал предположение GOROD48.— Мы живем в правовом государстве. Со свободой предпринимательства. Надеюсь, что к «Фрегату» вырастет интерес со стороны инвесторов, ведь эту зону — Нижний парк, пляж, Зеленый остров, сейчас активно развивает мэрия и губернатор. Мной движет рыночный интерес, а администрация Липецка давит на меня, торопит с решением, — сказал предприниматель.Напомним, что в Арбитражном суде вот уже год и месяц идет процесс по рассмотрению иска управления имущественных и земельных отношений Липецкой области к двум владельцам здания бывшего кафе «Фрегат», предпринимателям Юрию Фадееву и Дмитрию Емельянову. Истец требует привести помещение по улице Карла Маркса, 30 в надлежащее санитарно-техническое состояние. В настоящий момент производство по делу приостановлено — определением суда назначена судебная строительно-техническая экспертиза, проведение которой поручено ФГБУ «Липецкая лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации».— Суд вынесет решение — и мы его выполним, — говорит собственник «Фрегата».И, немного подумав, Юрий Фадеев добавил, что если на здание не появится покупатель, он его будет готовить либо к реконструкции, либо к капитальному ремонту.Оказалось также, что Фадееву есть что сказать и о судьбе кафе «Апельсин» у Октябрьского рынка, известному до этого под названием «Прага». Оно также находится в неприглядном состоянии, а владеет им его родственница Татьяна Фадеева, учредитель двух уже не работающих ООО — «Белый бегемот» и «Сарцей».Проблемы «Апельсина» начались после того, как оно попало под проверку по жалобам жильцов стоящей рядом девятиподъездной многоэтажки по улице Петра Смородина, 24 на громкую музыку и шум с открытой летней веранды. А потом весьма конкурентный рынок услуг общепита сделал это заведение убыточным.Закрытое в 2014 году кафе стало привлекать вандалов и художников. Кто-то громил территорию, а кто-то изрисовывал надписями стены. Двух таких художников-подростков внутри «Апельсина» поймал лично Фадеев и сотрудники ЧОПа, но это ничего не дало.— В нашей стране нет механизма защиты компенсации собственникам ущерба от действий вандалов, особенно несовершеннолетних, — говорит предприниматель.В прошлом году территорию у «Апельсина» убрали на субботнике силами его участников, ведь собственник здания не раз, по словам Татьяны Инютиной, не реагировал на вынесенные ей предостережения о наведении порядка. Скоро предприниматель получит еще одно: за несоблюдение благоустройства со сроком исполнения в три недели.Третье здание с претензиями к его внешнему облику — ресторан «Старая мельница» на углу проспекта Победы и улицы Буденного. Его собственник Ольга Ефимова живет с некоторых пор в Москве. «Мельница», кажется, готова распахнуть свои двери хоть завтра. Она защищена оградой, над входом в некогда популярный ресторан горит огонек охранной сигнализации. Но официально ООО «Старая мельница» ликвидирована в августе 2020 года.Претензии проверяющих — к заросшей бурьяном территории и к надписям на стенах подсобного помещения. Однажды один из московских судов уже оштрафовал Ольгу Ефимову по предписанию липецкой мэрии за нарушение ч.1 ст.19.5 КоАП РФ — на 300 рублей. Очевидно, скоро она получит еще одну повестку в суд.