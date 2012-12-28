29-летняя липчанка перечислила мошенникам 1,5 миллиона рублей

Женщину уговорил это сделать «сотрудник службы безопасности Центробанка».

29-летняя липчанка перечислила телефонным мошенникам 1,5 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, женщине позвонил «сотрудник службы безопасности Центробанка», который уговорил перевести деньги на специальный счёт, чтобы полностью обезопасить средства от злоумышленников.51-летняя липчанка отправила на безопасный счёт 100 тысяч рублей по просьбе «киберполицейского». Якобы тот заметил, что доступом к её странице на портале «Госуслуг» завладели злоумышленники. Чтобы вернуть доступ, женщина продиктовала все коды, которые ей присылали в сообщении.«Через некоторое время сотрудник полиции снова вышел на связь с липчанкой. По его словам, на этот раз мошенникам «удалось» оформить на неё несанкционированный кредит. Женщина решила отменить заявку по инструкции «киберспециалиста». Она отправилась в банк и взяла кредит на сумму 100 тысяч рублей и отправила деньги на счёт мошенника», — рассказали в полиции.А 45-летнюю липчанку «оператор сотовой связи» убедил продиктовать специальные коды, а также страховой номер индивидуального лицевого счёта под предлогом продления договора по оказанию услуг. Получив необходимые данные, мошенники оформили на женщину кредит на 55 000 рублей. Деньги были перечислены липчанке, а потом ей позвонил сотрудник банка и попросил перечислить сумму на «безопасный счёт». Липчанка выполнила просьбу, и помимо кредитных 55 000 рублей, перевела также и личные сбережения — ещё 5 000 рублей.