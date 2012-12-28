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Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
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сегодня, 13:06
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Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Липецкая область заняла 21 место в рейтинге регионов по доступности жилья подготовленном РИА Новости. Согласно расчетам РИА, семьям в Липецкой области потребуется копить минимум 4,5 года, чтобы приобрести квартиру.
В Липецкой области минимальное количество лет, которое семья должна откладывать на квартиру, — 4,5 года. Причём в 2023 году липецкой семье на это требовалось 5,9 года. В среднем по Липецкой области стоимость квартиры площадью 60 квадратных метров по состоянию на май этого года составляла 5,2 миллиона рублей.
Среди наших соседей по Черноземью быстрее накопить на квартиру получится у жителей Белгородской области — 4,2 года, что соответствует 17-му месту. Курская область оказалась на 26 месте (4,6 года), Воронежская — на 35-м (4,8 года), Тамбовская — на 60-м (5,9 года).
Быстрее всего накопить на квартиру на вторичном рынке площадью 60 «квадратов» могут жители Ненецкого автономного округа (2,6 года), Магаданской, Мурманской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа (по 2,8 года). Самый большой период времени потребуется для этого севастопольцам (12,4 года), жителям республики Крым (11,7 года) и Дагестана (10,6 года).
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