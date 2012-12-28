Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья

Липецкая область заняла 21 место в рейтинге регионов по доступности жилья подготовленном РИА Новости. Согласно расчетам РИА, семьям в Липецкой области потребуется копить минимум 4,5 года, чтобы приобрести квартиру.

РИА Новости подсчитало, сколько времени понадобится жителям российских регионов, чтобы накопить на квартиру на вторичном рынке площадью 60 квадратных метров семье из двух взрослых и одного ребенка. Средняя цена такой квартиры на май этого года составляла 5,2 миллиона рублей. В рамках рейтинга рассчитывалось оценочное минимальное число лет, за которые семья с одним ребенком со средней зарплатой по региону сможет без ипотеки накопить на квартиру. Предполагалось, что семья будет использовать для этого все деньги, которые остаются у нее после минимально необходимых трат (то есть за минусом прожиточных минимумов на каждого члена семьи), а также накопления в виде банковских депозитов. При этом отмечается, что реальные траты семей обычно больше, чем суммы прожиточных минимумов.В Липецкой области минимальное количество лет, которое семья должна откладывать на квартиру, — 4,5 года. Причём в 2023 году липецкой семье на это требовалось 5,9 года. В среднем по Липецкой области стоимость квартиры площадью 60 квадратных метров по состоянию на май этого года составляла 5,2 миллиона рублей.Среди наших соседей по Черноземью быстрее накопить на квартиру получится у жителей Белгородской области — 4,2 года, что соответствует 17-му месту. Курская область оказалась на 26 месте (4,6 года), Воронежская — на 35-м (4,8 года), Тамбовская — на 60-м (5,9 года).Быстрее всего накопить на квартиру на вторичном рынке площадью 60 «квадратов» могут жители Ненецкого автономного округа (2,6 года), Магаданской, Мурманской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа (по 2,8 года). Самый большой период времени потребуется для этого севастопольцам (12,4 года), жителям республики Крым (11,7 года) и Дагестана (10,6 года).