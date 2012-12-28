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сегодня, 13:06
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Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья

Липецкая область заняла 21 место в рейтинге регионов по доступности жилья подготовленном РИА Новости. Согласно расчетам РИА, семьям в Липецкой области потребуется копить минимум 4,5 года, чтобы приобрести квартиру. 

РИА Новости подсчитало, сколько времени понадобится жителям российских регионов, чтобы накопить на квартиру на вторичном рынке площадью 60 квадратных метров семье из двух взрослых и одного ребенка. Средняя цена такой квартиры на май этого года составляла 5,2 миллиона рублей. В рамках рейтинга рассчитывалось оценочное минимальное число лет, за которые семья с одним ребенком со средней зарплатой по региону сможет без ипотеки накопить на квартиру. Предполагалось, что семья будет использовать для этого все деньги, которые остаются у нее после минимально необходимых трат (то есть за минусом прожиточных минимумов на каждого члена семьи), а также накопления в виде банковских депозитов. При этом отмечается, что реальные траты семей обычно больше, чем суммы прожиточных минимумов.

В Липецкой области минимальное количество лет, которое семья должна откладывать на квартиру, — 4,5 года. Причём в 2023 году липецкой семье на это требовалось 5,9 года. В среднем по Липецкой области стоимость квартиры площадью 60 квадратных метров по состоянию на май этого года составляла 5,2 миллиона рублей. 

Среди наших соседей по Черноземью быстрее накопить на квартиру получится у жителей Белгородской области — 4,2 года, что соответствует 17-му месту. Курская область оказалась на 26 месте (4,6 года), Воронежская — на 35-м (4,8 года), Тамбовская — на 60-м (5,9 года).

Быстрее всего накопить на квартиру на вторичном рынке площадью 60 «квадратов» могут жители Ненецкого автономного округа (2,6 года), Магаданской, Мурманской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа (по 2,8 года). Самый большой период времени потребуется для этого севастопольцам (12,4 года), жителям республики Крым (11,7 года) и Дагестана (10,6 года).

доступность жилья
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Комментарии (23)

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Как гость
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Сначала новые
Липчанин
25 минут назад
Как пособия рассчитывать, так они медианную зп берут (ок. 40 тр). А как рассказать нам как мы хорошо живём, так среднюю зп (ок. 75 тр).
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А
45 минут назад
Это если не есть, нне питьи и за жкх не платить
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Счетовод
46 минут назад
Можно и за год накопить, надо всего лишь откладывать 430 тысяч ежемесячно :))
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Выпускник
55 минут назад
4,5 года это 54 мес. 5 200 000 /54 =96 296 нужно откладывать каждый месяц. Если супруги получают по 100 тыс. в итоге можно .Но не у всех такая зарплата и что будет с ценами через 5 лет.
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Ну, Ну..
26 минут назад
Еще с учетом того, что цены на продукты, коммунальные услуги, съемное жилье и, наконец, на саму квартиру расти не будут. Сказочники, ох и сказочники.
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Гость
56 минут назад
Цены на продукты кто-то из этих умников посчитал? Скоро и пяти тысяч рублей, будет не хватить чтобы в пятёрочку сходить... Если на семью, надоели эти лукавые цифры
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Позитив
38 минут назад
При расчете учтен прожиточный минимум на каждого члена семьи. Интересно, что нужно купит в Пятерочке, чтоб 5 тысяч тратить?! Вы икрой и ананасами каждый день заедаете коньяк???
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Сергей
сегодня, 14:48
Во как, 4,5 года на двушку без ремонта, за 5+ млн рублей!!!!!!!!
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Пенсионер
сегодня, 14:47
Хочу быть молодым, с 1 ребенком и жить в Липецке! :)
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Епископ
сегодня, 14:38
Бряхня!
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СССР
сегодня, 14:21
У менеджеров на графиках для Москвы всё хорошо! Когда это надувательство закончится?
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Позитив
36 минут назад
Так Липецк на 21 месте! Видно есть такие регионы, где за 1 год можно накопить! И не надо ныть, ведь ХОРОШО ЖИВЕМ!!!
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Гость
сегодня, 14:16
Видимо накопить могут сами строители, глядя на конский ценник =)
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