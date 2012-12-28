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В Липецке 15-летний подросток на скутере сбил 5-летнего мальчика
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26 минут назад

В Липецке 15-летний подросток на скутере сбил 5-летнего мальчика

А в Ссёлках «Фольксваген» с 25-летней девушкой за рулем врезался в световую опору: её 26-летний пассажир погиб.

23 июля в Липецке вечером около 20:30 на улице Стасова 15-летний водитель скутера сбил 5-летнего мальчика - его госпитализировали.

Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, в 04:00 в Сселках на улице Ленина автомобиль «Фольксваген» с 25-летней девушкой за рулем врезался в световую опору. В результате погиб 26-летний пассажир иномарки.

В 14:30 на проспекте Победы столкнулись мотоцикл и автомобиль «Митсубиси» с 24-летней девушкой за рулем. Мотоциклиста госпитализировали.

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В 12:00 на улице Гагарина столкнулись автомобили «Ниссан» под управлением 42-летнего водителя и «Киа» с 42-летним мужчиной за рулем. В результате водитель первой иномарки и 37-летняя пассажирка «Киа» получили травмы.
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