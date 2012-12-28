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37 минут назад
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Молодежь составляет всего четверть населения области

20 лет назад доля молодежи в Липецкой области составляла 31%, с 2004 года ее численность сократилась почти на 112 тысяч человек. Липецкстат представил цифровой портрет молодого населения нашего региона к Дню молодежи – этот день отмечается в последнюю субботу июня. 

Сегодня День молодежи – прежде этот праздник отмечали 27 июня, однако с 2023 года эта дата привязана к выходному дню, последней субботе июня. В нашей стране период молодости определен законодательно и длится 22 года: по закону «О молодежной политике в Российской Федерации» молодѐжью считаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно. 

В Липецкой области живут более 265 тысяч человек этого возраста, что составляет 24% от всего населения области. В 2004 году доля молодежи составляла 31%, за 20 лет ее численность сократилась почти на 112 тысяч человек и эта тенденция сохраняется. Почти половина липецкой молодежи живет в Липецке. Среди молодежи области наблюдается численное превосходство юношей: на тысячу парней приходится 997 девушек. Однако в городах девушек больше, чем юношей. Так, на тысячу лиц мужского пола в возрастных группах 20-24 года приходится 1057 девушек, 25-29 лет – 1039, 30-34 года – 1113 горожанок.

По данным выборочного обследования рабочей силы за 2023 год, в Липецкой области уровень занятости молодежи среди 20-24-летних составил 39% у девушек и 48% у юношей, с увеличением возраста он растет: в возрастной группе 25-29 лет этот показатель составляет 80% для девушек и 94% для юношей.

В официальный брак, по данным Липецкстата, в 2023 году вступило более четырех тысяч пар в возрасте до 35 лет, это в два раза меньше, чем десять лет назад, в 2013 году. Причем число вступивших в брак поровну не делится: замужними оказались 4,4 тысячи девушек, а женатыми – 4,2 тысячи молодых людей. Однако увеличилась доля зарегистрировавших брак в возрасте 30-34 года: у мужчин с 19% до 26%; у женщин с 15% до 19%. В 2023 году число первенцев, родившихся у молодых женщин, по сравнению с 2013 годом снизилось в два раза: с 5987 до 2803 новорожденных. Однако в области увеличивается число многодетных молодых семей. Перепись населения 2020 года показала, что за период между переписями количество семей, где родители моложе 35 лет воспитывают троих и более детей, увеличилось в 1,5 раза и достигло 2,9 тысячи.

День молодежи
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Комментарии (11)

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Совет старейшин
12 минут назад
А что здесь ловить то? Город кумовской. Все кресла в администрации и правительстве заняты внучками, сыночками, дочками, зятьями. Институтов тут нет нормальных. Работа за гроши . Молодёжь просто уважает свой труд и за копейки по 8-12 часов работать никто не будет. Или куда в КБ идти где работают как рабы.
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65+
14 минут назад
Русская деревня вымирает и это уже не остановить ! Политика государства начиная с 90г привела к этому . Да и в городе талантливые молодые не задерживаются Москва Питер где деньги туда и уезжают .
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Грязинский район
14 минут назад
Есть повод по настоящему задуматься власть имущим как выбраться из этой ситуации.Если пардон им конечно не по.
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Люблю Скабееву
16 минут назад
Если уровень зарплат не будут поднимать- вся молодежь уедет в Москву. А здесь будут таджики и узбеки с материнскими капиталами
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Нервная мать
24 минуты назад
Да не будет тут скоро никакой молодежи! Не хотят они тут жить и горбатить за 30 тысяч! Старые вымирают, молодые уезжают в крупные города! В "дярëвне" делать нечего, все чаще это слышу. Сейчас хоть живет больше 450000,а скоро и того не будет.
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Татарин
11 минут назад
Абсолютно, верно. Настоящая, дыра. В Москву, надо ехать, в Москве, вся, сила.:)
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ded
16 минут назад
скоро тут будут только джамшуты, вазгены и шовкаты
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