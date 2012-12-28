Молодежь составляет всего четверть населения области

20 лет назад доля молодежи в Липецкой области составляла 31%, с 2004 года ее численность сократилась почти на 112 тысяч человек. Липецкстат представил цифровой портрет молодого населения нашего региона к Дню молодежи – этот день отмечается в последнюю субботу июня.

Сегодня День молодежи – прежде этот праздник отмечали 27 июня, однако с 2023 года эта дата привязана к выходному дню, последней субботе июня. В нашей стране период молодости определен законодательно и длится 22 года: по закону «О молодежной политике в Российской Федерации» молодѐжью считаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно.В Липецкой области живут более 265 тысяч человек этого возраста, что составляет 24% от всего населения области. В 2004 году доля молодежи составляла 31%, за 20 лет ее численность сократилась почти на 112 тысяч человек и эта тенденция сохраняется. Почти половина липецкой молодежи живет в Липецке. Среди молодежи области наблюдается численное превосходство юношей: на тысячу парней приходится 997 девушек. Однако в городах девушек больше, чем юношей. Так, на тысячу лиц мужского пола в возрастных группах 20-24 года приходится 1057 девушек, 25-29 лет – 1039, 30-34 года – 1113 горожанок.По данным выборочного обследования рабочей силы за 2023 год, в Липецкой области уровень занятости молодежи среди 20-24-летних составил 39% у девушек и 48% у юношей, с увеличением возраста он растет: в возрастной группе 25-29 лет этот показатель составляет 80% для девушек и 94% для юношей.В официальный брак, по данным Липецкстата, в 2023 году вступило более четырех тысяч пар в возрасте до 35 лет, это в два раза меньше, чем десять лет назад, в 2013 году. Причем число вступивших в брак поровну не делится: замужними оказались 4,4 тысячи девушек, а женатыми – 4,2 тысячи молодых людей. Однако увеличилась доля зарегистрировавших брак в возрасте 30-34 года: у мужчин с 19% до 26%; у женщин с 15% до 19%. В 2023 году число первенцев, родившихся у молодых женщин, по сравнению с 2013 годом снизилось в два раза: с 5987 до 2803 новорожденных. Однако в области увеличивается число многодетных молодых семей. Перепись населения 2020 года показала, что за период между переписями количество семей, где родители моложе 35 лет воспитывают троих и более детей, увеличилось в 1,5 раза и достигло 2,9 тысячи.