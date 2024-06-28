Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»

Со школой попрощались 2424 одиннадцатиклассников.













Сегодня парень нам об этом напомнил и даже не постеснялся поделиться своими баллами на ЕГЭ: русский – 72, биология – 68, профильная математика — 70, химия — 60.



Александра Добровская из школы №47 сама придумала свою шляпу и выделилась из толпы, несмотря на то, что была в total black.

самого обычного, не привлекавшего внимание необычным нарядом выпускника Александра Голубых мы брали интервью на первом ЕГЭ – по химии.Сегодня парень нам об этом напомнил и даже не постеснялся поделиться своими баллами на ЕГЭ: русский – 72, биология – 68, профильная математика — 70, химия — 60.Александра Добровская из школы №47 сама придумала свою шляпу и выделилась из толпы, несмотря на то, что была в total black.









А вот родители выпускников-кадетов вообще сэкономили на покупке костюма на выпускной. У ребят традиция – приходить на бал в форме.













Но главным украшением всех ребят, конечно, были не дорогие или экстравагантные наряды, а улыбки.



– Сегодня здесь царят улыбки, прекрасное настроение, колоссальная энергия, которая исходит от всех вас! Впереди – большая, новая, красочная жизнь, впереди успехи, я надеюсь. Вы прославите Липецкую область, те школы, тех учителей, которые все эти годы вкладывали знания и энергию в вас! Я уверен, что вы лучшие, и что после окончания вузов вы вернетесь на Липецкую землю и будете здесь жить, работать. А мы сделаем все для того, чтобы вам было здесь хорошо! – Отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.



– Здесь представлены 64 школы, 2424 выпускника и более 500 собравшихся здесь ребят – медалисты. Вы наша гордость! У нас 30 стобалльников по ЕГЭ! Вами гордятся и восхищаются ваши родители, ваши учителя. Удачи вам на вашем жизненном пути, и чтобы вы через всю жизнь пронесли трепетное отношение к вашим родителям и уважение к своим учителям. Прославляйте Липецкую землю! — Добавил новый мэр Липецка Роман Ченцов.







Вслед за выступлениями официальных лиц чествовали стобалльников. Но главным украшением всех ребят, конечно, были не дорогие или экстравагантные наряды, а улыбки.– Сегодня здесь царят улыбки, прекрасное настроение, колоссальная энергия, которая исходит от всех вас! Впереди – большая, новая, красочная жизнь, впереди успехи, я надеюсь. Вы прославите Липецкую область, те школы, тех учителей, которые все эти годы вкладывали знания и энергию в вас! Я уверен, что вы лучшие, и что после окончания вузов вы вернетесь на Липецкую землю и будете здесь жить, работать. А мы сделаем все для того, чтобы вам было здесь хорошо! – Отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.– Здесь представлены 64 школы, 2424 выпускника и более 500 собравшихся здесь ребят – медалисты. Вы наша гордость! У нас 30 стобалльников по ЕГЭ! Вами гордятся и восхищаются ваши родители, ваши учителя. Удачи вам на вашем жизненном пути, и чтобы вы через всю жизнь пронесли трепетное отношение к вашим родителям и уважение к своим учителям. Прославляйте Липецкую землю! — Добавил новый мэр Липецка Роман Ченцов.Вслед за выступлениями официальных лиц чествовали стобалльников.









Но за происходящим на сцене из выпускников до наступления темноты и выхода кавер-группы «Лисы» мало кто следил: ребята были увлечены фотосессиями и записями видеороликов. Для этих целей было приготовлено множество фотозон.











Но как обычно самой популярной фотозоной оказалось здание правительства и областного Совета депутатов на Соборной.

В гимназии №64 их сразу восемь! А Кирилл Строков из школы N°59 города Липецка сдал сразу два экзамена — по математике и физике на максимальный результат в 100 баллов каждый!Но за происходящим на сцене из выпускников до наступления темноты и выхода кавер-группы «Лисы» мало кто следил: ребята были увлечены фотосессиями и записями видеороликов. Для этих целей было приготовлено множество фотозон.Но как обычно самой популярной фотозоной оказалось здание правительства и областного Совета депутатов на Соборной.

Красивые фоточки — на всю жизнь. Но ведь и организаторами праздника маршрут был неплохо построен: было и «Комарово», и «Мало тебя», и «В самое сердце» Лазарева, и фотографии выпускников под «Я буду всегда с тобой» Агутина, и « Знаешь ли ты» Максим – еще бы ее не было, ведь футболисты тоже выпускались (эта песня – неофициальный гимн фанатского движения московского «Спартака»).



























«Липецкие зори» завершились под песню «Я ухожу красиво» и новый гимн всех выпускных.В этом году выпускники снова удивляли экстравагантными нарядами. Иван Тюленин из школы №61 и Александр Дудукин из школы №4 — друзья и пришли на выпускной в масках.– Стесняюсь спросить, вы кто? Конь в пальто?!Но конь на этот раз был без пальто, да еще в сопровождении неведомой то ли рыбы, то ли рептилии.У Татьяны Алениной из школы №9 бабочки сегодня были не только в животе, но и на голове и на платье.– Я в образе бабочки! Бабочка обозначает перерождение. Можно сказать, что я умираю здесь, и перерождаюсь в другом месте — я хочу переродиться картографом! Поступать собираюсь в МИИГАИк – Московский государственный университет геодезии и картографии, — рассказала GOROD48 девушка-бабочка.Ксюша Попова из школы №12 – тоже неформал. В косичках у нее кресты и шипы. Образ девушка подсмотрела на каком-то корейском сайте.Тимофею Бугакову из школы №24 очень нравится, как выглядели джентльмены XVIII-XIX веков.– Вдохновился просмотром фильма «Война и мир» и решил прийти на выпускной в таком костюме, — признался Тимофей.38 выпускников школы «Интеграл» пришли все в белых шарфах с нашивкой. Это подарок учителей. Но что там написано, никто из ребят точно не услышат и не запомнил: что-то умное и полезное на латыни.