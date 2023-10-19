Липецкая вечЁрка: сбитая девушка, суд из-за косяков на проспекте Победы и подготовка к Новому году

Сегодня, 19 октября, стало известно о том, что на улице Стаханова водитель «БМВ» сбил 16-летнюю девушку, мэрия требует с дорожной компании «Руслан» почти семь миллионов рублей за фонари на проспекте Победы, и «Липецкгорсвет» готовит новогоднюю иллюминацию.





А Елецкий городской суд вынес приговор водителю «ВАЗ-2104», который будучи пьяным наехал на мотоциклиста. От удара байкера выбросило на встречную полосу под колеса «Мазды». Позже ему ампутировали ногу.



Суд приговорил водителя «четверки» к трем с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на два года. Кроме того,



За цветомузыку на проспекте Победы должен ответить подрядчик. Так решило управление строительства Липецка и



Светильники после реконструкции проспекта начали массово выходить из строя. Дорожники должны были по гарантии их заменить. Однако этого не сделали. Причем в суде они заявили, что поломка произошла из-за неправильной эксплуатации, так что они здесь не при чем.



Судья отложила заседание, чтобы эксперты выяснили причину светового шоу, которое липчане в первый раз увидели в феврале 2020 года.



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— «Неправильные условия эксплуатации» — это как? — спросила непонятка.



— Непонятка, это так, что у вас тут то дождь, то снег, то морозы, а светильники для того, чтобы светить, а не от этой непогоды отбиваться! Короче, поставили светильники для помещений (они же дешевле), а теперь не знают как выкрутиться, — ответила ей Природа виновата.



— Хороший уличный светодиодный светильник имеет срок гарантийный до 25 лет и время непрерывной работы — 15 лет. Значит, закупили хлам за копейки и установили. Вопрос, а почему не контролируется закупаемое оборудование? Почему не были обозначены требования к устанавливаемому оборудованию? — задал вопрос Семен.



А депутаты горсовета сегодня усомнились в



Идея демонтажа принадлежит компании «Мовиста-Регионы», которая сейчас ремонтирует трамвайные пути. По мнению ее экспертов, несущие конструкции перехода на углу улиц Краснозаводской и 3-го Сентября ограниченно работоспособны, а того, что ведет памятнику Ленина — вообще аварийные. Депутаты не уверены, что эксперты побывали на месте.



— Я живу и работаю в поселке ЛТЗ. Входы во второй переход, на пересечении улиц Краснозаводской и 3-го Сентября, наглухо заварены вот уже как лет пятнадцать! Туда не мог попасть ни один эксперт! — возмутился депутат Игорь Крутских.



А гость комиссии, Почетный дорожник РФ Борис Бондарев заявил, что подземные переходы в 80-х годах были построены с достаточным запасом прочности.



Да и зачем демонтировать, если губернатор Игорь Артамонов громко заявил о возрождении Тракторного завода с помощью белорусских инвесторов?



Закончилось все тем, что первый вице-мэр Николай Дергунов предложил создать выездную комиссию с участием депутатов и представителей концессионера, и еще раз осмотреть переходы.



— Правильно! Надо всё ломать! Мост Октябрьский не забудьте сломать, а то он сам скоро развалится! — язвительно заметили Липецкие басни.



— Не вижу смысла в подземных переходах в районе ЛТЗ. Они все расположены на участках дорог с односторонним движением. К тому же быстрей перейти дорогу по зебре, нежели спускаться в подземный переход, не говоря уже о людях с ограниченными возможностями и мамах с колясками. Он будет на ЛТЗ использоваться всесезонно как туалет, в него не кто не будет спускаться по назначению, — считает Сергей Сурков.



На дворе только 19 октября, а электрики предприятия «Липецкгорсвет» уже





Завтра погода будет совсем не праздничной. По прогнозам синоптиков, в Липецке ожидаются умеренные дожди, а столбики термометров На улице Стаханова накануне вечером водитель «БМВ» сбил 16-летнюю липчанку . Девушка получила травмы, однако госпитализация ей не понадобилась.А Елецкий городской суд вынес приговор водителю «ВАЗ-2104», который будучи пьяным наехал на мотоциклиста. От удара байкера выбросило на встречную полосу под колеса «Мазды». Позже ему ампутировали ногу.Суд приговорил водителя «четверки» к трем с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на два года. Кроме того, он должен выплатить мотоциклисту 550 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.За цветомузыку на проспекте Победы должен ответить подрядчик. Так решило управление строительства Липецка и обратилось в Арбитражный суд . Чиновники требуют с ООО Транспортная компания «Руслан-1» 3,6 миллиона рублей убытков и 3,2 миллиона рублей штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту.Светильники после реконструкции проспекта начали массово выходить из строя. Дорожники должны были по гарантии их заменить. Однако этого не сделали. Причем в суде они заявили, что поломка произошла из-за неправильной эксплуатации, так что они здесь не при чем.Судья отложила заседание, чтобы эксперты выяснили причину светового шоу, которое липчане в первый раз увидели в феврале 2020 года.— «Неправильные условия эксплуатации» — это как? — спросила— Непонятка, это так, что у вас тут то дождь, то снег, то морозы, а светильники для того, чтобы светить, а не от этой непогоды отбиваться! Короче, поставили светильники для помещений (они же дешевле), а теперь не знают как выкрутиться, — ответила ей— Хороший уличный светодиодный светильник имеет срок гарантийный до 25 лет и время непрерывной работы — 15 лет. Значит, закупили хлам за копейки и установили. Вопрос, а почему не контролируется закупаемое оборудование? Почему не были обозначены требования к устанавливаемому оборудованию? — задал вопросА депутаты горсовета сегодня усомнились в целесообразности ликвидации подземных переходов в районе Тракторного . Они получили коллективную жалобу от жителей района и задали неудобные вопросы чиновникам.Идея демонтажа принадлежит компании «Мовиста-Регионы», которая сейчас ремонтирует трамвайные пути. По мнению ее экспертов, несущие конструкции перехода на углу улиц Краснозаводской и 3-го Сентября ограниченно работоспособны, а того, что ведет памятнику Ленина — вообще аварийные. Депутаты не уверены, что эксперты побывали на месте.— Я живу и работаю в поселке ЛТЗ. Входы во второй переход, на пересечении улиц Краснозаводской и 3-го Сентября, наглухо заварены вот уже как лет пятнадцать! Туда не мог попасть ни один эксперт! — возмутился депутат Игорь Крутских.А гость комиссии, Почетный дорожник РФ Борис Бондарев заявил, что подземные переходы в 80-х годах были построены с достаточным запасом прочности.Да и зачем демонтировать, если губернатор Игорь Артамонов громко заявил о возрождении Тракторного завода с помощью белорусских инвесторов?Закончилось все тем, что первый вице-мэр Николай Дергунов предложил создать выездную комиссию с участием депутатов и представителей концессионера, и еще раз осмотреть переходы.— Правильно! Надо всё ломать! Мост Октябрьский не забудьте сломать, а то он сам скоро развалится! — язвительно заметили— Не вижу смысла в подземных переходах в районе ЛТЗ. Они все расположены на участках дорог с односторонним движением. К тому же быстрей перейти дорогу по зебре, нежели спускаться в подземный переход, не говоря уже о людях с ограниченными возможностями и мамах с колясками. Он будет на ЛТЗ использоваться всесезонно как туалет, в него не кто не будет спускаться по назначению, — считаетНа дворе только 19 октября, а электрики предприятия «Липецкгорсвет» уже начали готовиться к Новому году . Они провели инвентаризацию всех праздничных инсталляций, заменили старые провода. И уже в ближайший понедельник намерены установить снеговиков-музыкантов и карету с лошадьми у Комсомольского пруда.Завтра погода будет совсем не праздничной. По прогнозам синоптиков, в Липецке ожидаются умеренные дожди, а столбики термометров не поднимутся выше +8 градусов.