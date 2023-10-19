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Липецкая вечЁрка: сбитая девушка, суд из-за косяков на проспекте Победы и подготовка к Новому году

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#вечЁрка #ДТП #проспект Победы #иллюминация
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Липецкая вечЁрка: сбитая девушка, суд из-за косяков на проспекте Победы и подготовка к Новому году

Сегодня, 19 октября, стало известно о том, что на улице Стаханова водитель «БМВ» сбил 16-летнюю девушку, мэрия требует с дорожной компании «Руслан» почти семь миллионов рублей за фонари на проспекте Победы, и «Липецкгорсвет» готовит новогоднюю иллюминацию.

На улице Стаханова накануне вечером водитель «БМВ» сбил 16-летнюю липчанку. Девушка получила травмы, однако госпитализация ей не понадобилась.

А Елецкий городской суд вынес приговор водителю «ВАЗ-2104», который будучи пьяным наехал на мотоциклиста. От удара байкера выбросило на встречную полосу под колеса «Мазды». Позже ему ампутировали ногу.

Суд приговорил водителя «четверки» к трем с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на два года. Кроме того, он должен выплатить мотоциклисту 550 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

За цветомузыку на проспекте Победы должен ответить подрядчик. Так решило управление строительства Липецка и  обратилось в Арбитражный суд. Чиновники требуют с ООО Транспортная компания «Руслан-1» 3,6 миллиона рублей убытков и 3,2 миллиона рублей штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту.

Светильники после реконструкции проспекта начали массово выходить из строя. Дорожники должны были по гарантии их заменить. Однако этого не сделали. Причем в суде они заявили, что поломка произошла из-за неправильной эксплуатации, так что они здесь не при чем.

Судья отложила заседание, чтобы эксперты выяснили причину светового шоу, которое липчане в первый раз увидели в феврале 2020 года.


— «Неправильные условия эксплуатации» — это как? — спросила непонятка.

 — Непонятка, это так, что у вас тут то дождь, то снег, то морозы, а светильники для того, чтобы светить, а не от этой непогоды отбиваться! Короче, поставили светильники для помещений (они же дешевле), а теперь не знают как выкрутиться, — ответила ей Природа виновата.

— Хороший уличный светодиодный светильник имеет срок гарантийный до 25 лет и время непрерывной работы — 15 лет. Значит, закупили хлам за копейки и установили. Вопрос, а почему не контролируется закупаемое оборудование? Почему не были обозначены требования к устанавливаемому оборудованию? — задал вопрос Семен.

А депутаты горсовета сегодня усомнились в  целесообразности ликвидации подземных переходов в районе Тракторного. Они получили коллективную жалобу от жителей района и задали неудобные вопросы чиновникам.

Идея демонтажа принадлежит компании «Мовиста-Регионы», которая сейчас ремонтирует трамвайные пути. По мнению ее экспертов, несущие конструкции перехода на углу улиц Краснозаводской и 3-го Сентября ограниченно работоспособны, а того, что ведет памятнику Ленина — вообще аварийные. Депутаты не уверены, что эксперты побывали на месте.

 — Я живу и работаю в поселке ЛТЗ. Входы во второй переход, на пересечении улиц Краснозаводской и 3-го Сентября, наглухо заварены вот уже как лет пятнадцать! Туда не мог попасть ни один эксперт! — возмутился депутат Игорь Крутских.

А гость комиссии, Почетный дорожник РФ Борис Бондарев заявил, что подземные переходы в 80-х годах были построены с достаточным запасом прочности.

Да и зачем демонтировать, если губернатор Игорь Артамонов громко заявил о возрождении Тракторного завода с помощью белорусских инвесторов?

Закончилось все тем, что первый вице-мэр Николай Дергунов предложил создать выездную комиссию с участием депутатов и представителей концессионера, и еще раз осмотреть переходы.

 — Правильно! Надо всё ломать! Мост Октябрьский не забудьте сломать, а то он сам скоро развалится! — язвительно заметили Липецкие басни.

— Не вижу смысла в подземных переходах в районе ЛТЗ. Они все расположены на участках дорог с односторонним движением. К тому же быстрей перейти дорогу по зебре, нежели спускаться в подземный переход, не говоря уже о людях с ограниченными возможностями и мамах с колясками. Он будет на ЛТЗ использоваться всесезонно как туалет, в него не кто не будет спускаться по назначению, — считает Сергей Сурков.

На дворе только 19 октября, а электрики предприятия «Липецкгорсвет» уже начали готовиться к Новому году. Они провели инвентаризацию всех праздничных инсталляций, заменили старые провода. И уже в ближайший понедельник намерены установить снеговиков-музыкантов и карету с лошадьми у Комсомольского пруда.


Завтра погода будет совсем не праздничной. По прогнозам синоптиков, в Липецке ожидаются умеренные дожди, а столбики термометров не поднимутся выше +8 градусов.
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#вечЁрка #ДТП #проспект Победы #иллюминация
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