В Липецкой области станет холоднее, дожди задержатся

В ближайшие двое суток Липецкая область будет находиться под влиянием циклона с Атлантики: пройдут небольшие и умеренные дожди.

22 октября холодный антициклон со Скандинавии принесет кратковременное похолодание за счет ночного выхолаживания. Среднесуточные температуры воздуха составят: 20 и 21 октября — 5 градусов тепла, что около климатической нормы, 22 октября — 2-3 градуса тепла, что на 2 градуса ниже нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 октября в Липецкой области облачно, ночью небольшие дожди, днем дожди — местами сильные, местами туман. Ветер южный с переходом на восточный, 8-13 м/сек. Ночью температура воздуха составит от 0 до +5 градусов, днем — от +4 до +9 градусов.



В Липецке облачно, ночью небольшие, днем умеренные дожди. Температура воздуха ночью — от +2 до +4 градусов, днем — от +6 до +8 градусов.



День 20 октября стал самым теплым в Липецке в 2019 году, тогда в городе было +19. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году – 8 градусов мороза.



