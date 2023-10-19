Происшествия
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На улице Стаханова водитель «БМВ» сбил 16-летнюю девушку
Вечером 18 октября в Липецке на улице Стаханова 48-летний водитель автомобиля «БМВ» сбил 16-летнюю девушку. Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, девушка получила травмы. Госпитализация ей не понадобилась.
Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 25 аварий, они обошлись без пострадавших.
Фото УГИБДД по Липецкой области
Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 25 аварий, они обошлись без пострадавших.
Фото УГИБДД по Липецкой области
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