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На улице Стаханова водитель «БМВ» сбил 16-летнюю девушку

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#авария #ДТП
На улице Стаханова водитель «БМВ» сбил 16-летнюю девушку
Вечером 18 октября в Липецке на улице Стаханова 48-летний водитель автомобиля «БМВ» сбил 16-летнюю девушку. Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, девушка получила травмы. Госпитализация ей не понадобилась.

Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 25 аварий, они обошлись без пострадавших.

Фото УГИБДД по Липецкой области
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#авария #ДТП

Комментарии (2)

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Алкан с любого района

12 минут назад
Но во всех бедах виноваты электросамокатчики, даже если они вообще ни при чем!
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Инокентий

12 минут назад
Под такую машину и которая не доехала до зебры....ну вы понимаете...
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