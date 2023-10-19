На улице Стаханова водитель «БМВ» сбил 16-летнюю девушку

Вечером 18 октября в Липецке на улице Стаханова 48-летний водитель автомобиля «БМВ» сбил 16-летнюю девушку. Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, девушка получила травмы. Госпитализация ей не понадобилась.



Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 25 аварий, они обошлись без пострадавших.



Фото УГИБДД по Липецкой области

