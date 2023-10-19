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Уже 23 октября в Липецке начнут устанавливать новогодние световые фигуры

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#иллюминация #Новый год
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В понедельник, 23 октября, предприятие «Липецкгорсвет» начнет установку новогодних фигур. Первыми работники предприятия смонтируют у Комсомольского пруда снеговиков-музыкантов и карету с лошадьми. В этом году украшение города к новогодним праздникам началось чуть раньше, чем в прошлом — в 2022-м за дело «Липецкгорсвет» взялся в начале ноября. В любом случае новогодняя иллюминация должна быть готова к 15 декабря.





Перед установкой новогодних инсталляций «Липецкгорсвет» завершает их профилактическое обслуживание. Работники предприятия доделывают снеговиков-музыкантов. У инсталляции «Оркестр» они заменили гирлянду и покрасили основание.





Отремонтированы также карета с лошадьми и световые фонтаны: «Премиум» и «Морской бриз». В них заменили неисправные гирлянды. Освежили «Арку», которую ставят в сквере Ворошилова, на ней появятся еловые ветки.



На предприятии рады тому, что в прошлом году ни одна из инсталляций не пострадала от рук вандалов. Надеются, что и в этом году будет также. Жалко только, что новых праздничных инсталляций пока не ожидается. Хотя все может быть.

— Бизнес, как обычно, в конце года опомнится и придется нам еще что-то подключать. Липчане жалуются, что в старых и новых микрорайонах, на окраинах города, мало иллюминации. Вот бы бизнес поучаствовал, — говорит начальник отдела МБУ «Липецкгорсвет» Игорь Денисенко.

Если вытянуть все гирлянды, которыми украсят город, то их длина составит около 90 километров, что чуть больше, чем расстояние от Липецка до Ельца. После включения иллюминации нагрузка на сети сильно не увеличится, так как уже давно применяются энергосберегающие технологии.



Свое офисное здание "Липецкгорсвет" электрики уже украсили к Новому году 

И в магазинах уже начали продавать новогодние игрушки. В промозглый осенний день Деды Морозы и Драконы — символы Нового года, поднимают настроение. Ажиотажа, правда, в праздничных отделах не наблюдается.






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#иллюминация #Новый год
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Комментарии (12)

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Гости

8 минут назад
Горожанам не хватает праздника-так сделаем его на два месяца раньше, а на новый год начнем готовиться к Пасхе и первому мая
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Dabro

15 минут назад
До 31 декабря осталось всего 73 дня чуть больше 2 месяцев.
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Алёнка

21 минуту назад
А за чем снимали))))) только лишние деньги потратили на внимание иллюминаций))))
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Николай

32 минуты назад
Зря не в сентябре, кроме нового года ведь никаких больше праздников нет. Весь город во тьме, тротуары темные, зато новогодняя иллюминация, которая до нового года осточертелет и не будет интересна.
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Снежок

33 минуты назад
Трубу случаем не повредите при украшении города, вы за что ни беретесь везде дырявая труба!
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Иван

34 минуты назад
Может сначала отопление людям подключить? Очумели что-ли совсем!
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Липчанка.

36 минут назад
Рановато, до нового года надоест смотреть , праздничное украшение хорошо к празднику ! Как говорят на Руси " яичко дорого к праздничку !
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Animal planet.

44 минуты назад
Может лучше вообще не убирать новогодние украшения? Ну вот что за бред?
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5

47 минут назад
А что не в сентябре?)
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Коренная липчанка

52 минуты назад
Как то рановато
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