Уже 23 октября в Липецке начнут устанавливать новогодние световые фигуры

В понедельник, 23 октября, предприятие «Липецкгорсвет» начнет установку новогодних фигур. Первыми работники предприятия смонтируют у Комсомольского пруда снеговиков-музыкантов и карету с лошадьми. В этом году украшение города к новогодним праздникам началось чуть раньше, чем в прошлом — в 2022-м за дело «Липецкгорсвет» взялся в начале ноября. В любом случае новогодняя иллюминация должна быть готова к 15 декабря.Перед установкой новогодних инсталляций «Липецкгорсвет» завершает их профилактическое обслуживание. Работники предприятия доделывают снеговиков-музыкантов. У инсталляции «Оркестр» они заменили гирлянду и покрасили основание.Отремонтированы также карета с лошадьми и световые фонтаны: «Премиум» и «Морской бриз». В них заменили неисправные гирлянды. Освежили «Арку», которую ставят в сквере Ворошилова, на ней появятся еловые ветки.На предприятии рады тому, что в прошлом году ни одна из инсталляций не пострадала от рук вандалов. Надеются, что и в этом году будет также. Жалко только, что новых праздничных инсталляций пока не ожидается. Хотя все может быть.— Бизнес, как обычно, в конце года опомнится и придется нам еще что-то подключать. Липчане жалуются, что в старых и новых микрорайонах, на окраинах города, мало иллюминации. Вот бы бизнес поучаствовал, — говорит начальник отдела МБУ «Липецкгорсвет» Игорь Денисенко.Если вытянуть все гирлянды, которыми украсят город, то их длина составит около 90 километров, что чуть больше, чем расстояние от Липецка до Ельца. После включения иллюминации нагрузка на сети сильно не увеличится, так как уже давно применяются энергосберегающие технологии.И в магазинах уже начали продавать новогодние игрушки. В промозглый осенний день Деды Морозы и Драконы — символы Нового года, поднимают настроение. Ажиотажа, правда, в праздничных отделах не наблюдается.