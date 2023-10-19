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сегодня, 12:24

Мэрия судится с компанией «Руслан» из-за светильников на проспекте Победы

6 572
#проспекте Победы
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Мэрия судится с компанией «Руслан» из-за светильников на проспекте Победы

В Арбитражный суд Липецкой области обратилось муниципальное казенное учреждение «Управление строительства города Липецка» с исковым заявлением к ООО Транспортная компания «Руслан-1» о  взыскании 3,6 млн рублей убытков и 3,2 млн рублей штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту.

Речь в иске идет об уличных светодиодных светильниках, установленных «Руслан-1» на проспекте Победы во время его двухлетней реконструкции. По контракту с управлением строительства, компания брала на себя гарантийное обслуживание этих фонарей

«В ходе эксплуатации объекта начали массово выходить из строя светильники наружного освещения. В установленные сроки замена светильников подрядчиком не произведена, в связи с чем истец обратился в суд», — сообщили в арбитраже.

На предварительном судебном заседании представитель ответчика не согласился с исковыми требованиями и заявил, что причиной выхода из строя светильников стал не производственный брак, а неправильные условия эксплуатации.

— Суд отложил судебное разбирательство на 28 ноября для определения причин выхода из строя светильников, решается вопрос о назначении судебной экспертизы, — рассказали в пресс-службе арбитражного суда. 

Светильники на проспекте Победы, напомним, начали удивлять липчан еще до завершения реконструкции проспекта. Например, в феврале 2020 года горожане наблюдали световое шоу у здания автовокзала.



6 572
#проспекте Победы
2

Комментарии (6)

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Гость

38 минут назад
С Русланом-1 уже не первый раз возникает вопрос и все равно им дают работу
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непонятка

46 минут назад
"неправильные условия эксплуатации" - это как ?
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52

54 минуты назад
Надо что-то делать, то оранжевые, то светодиодные фонари, это очень не красиво смотрится, нужно менять все на светодиодные!
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489

58 минут назад
А миллиард на кармане! А уставной капитал 10т.р. Ай да армяне, ай да молодцы!
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Сами запустили

сегодня, 12:42
"козла" в огород деньги попилили а теперь судятся смех вычесть из ваших" нищенских" зарплат Хватит людям лапшу вешать
ответить

смотритель зоопарка

сегодня, 12:37
а как же сама недоДорога????
ответить
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
22
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
Общество

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