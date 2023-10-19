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Мэрия судится с компанией «Руслан» из-за светильников на проспекте Победы
В Арбитражный суд Липецкой области обратилось муниципальное казенное учреждение «Управление строительства города Липецка» с исковым заявлением к ООО Транспортная компания «Руслан-1» о взыскании 3,6 млн рублей убытков и 3,2 млн рублей штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту.
«В ходе эксплуатации объекта начали массово выходить из строя светильники наружного освещения. В установленные сроки замена светильников подрядчиком не произведена, в связи с чем истец обратился в суд», — сообщили в арбитраже.
На предварительном судебном заседании представитель ответчика не согласился с исковыми требованиями и заявил, что причиной выхода из строя светильников стал не производственный брак, а неправильные условия эксплуатации.
— Суд отложил судебное разбирательство на 28 ноября для определения причин выхода из строя светильников, решается вопрос о назначении судебной экспертизы, — рассказали в пресс-службе арбитражного суда.
Светильники на проспекте Победы, напомним, начали удивлять липчан еще до завершения реконструкции проспекта. Например, в феврале 2020 года горожане наблюдали световое шоу у здания автовокзала.
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