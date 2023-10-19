Происшествия
29 минут назад
34-летний пьяный водитель «ВАЗа» оставил мотоциклиста без ноги
Виновник ДТП проведёт 3,5 года в колонии-поселении и выплатит пострадавшему 550 000 рублей.
Елецкий городской суд вынес приговор 34-летнему ранее судимому жителю Долгоруковского района за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения.
Как рассказали GOROD48 в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области, речь идёт о ДТП, которое произошло 16 июля 2022 года в Ельце на улице Задонской.
Водитель «ВАЗ-2104» наехал на мотоцикл «Ямаха» под управлением 54-летнего мужчины. Ударом мотоциклиста выбросило на встречную полосу под колеса автомобиля «Мазда», которым управлял 24-летний воитель.
При этом автомобиль «ВАЗ-2104» был технически исправным.
Мотоциклист был госпитализирован. В результате ДТП он остался без правой ноги — она была ампутирована на уровне средней трети бедра. Также мужчине сразу после ДТП диагностировали травматический шок и ссадины на лице.
Водитель «чертвёрки» лишь частично признал вину.
Суд приговорил его к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на срок 2 года.
Также водитель автомобиля должен выплатить мотоциклисту в счет компенсации морального вреда 550 тысяч рублей.
Фото — vk.com/elec_online
Как рассказали GOROD48 в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области, речь идёт о ДТП, которое произошло 16 июля 2022 года в Ельце на улице Задонской.
Водитель «ВАЗ-2104» наехал на мотоцикл «Ямаха» под управлением 54-летнего мужчины. Ударом мотоциклиста выбросило на встречную полосу под колеса автомобиля «Мазда», которым управлял 24-летний воитель.
При этом автомобиль «ВАЗ-2104» был технически исправным.
Мотоциклист был госпитализирован. В результате ДТП он остался без правой ноги — она была ампутирована на уровне средней трети бедра. Также мужчине сразу после ДТП диагностировали травматический шок и ссадины на лице.
Водитель «чертвёрки» лишь частично признал вину.
Суд приговорил его к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на срок 2 года.
Также водитель автомобиля должен выплатить мотоциклисту в счет компенсации морального вреда 550 тысяч рублей.
Фото — vk.com/elec_online
это надо же
Лиза
Викторм