Происшествия

29 минут назад

34-летний пьяный водитель «ВАЗа» оставил мотоциклиста без ноги

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#ДТП
3
34-летний пьяный водитель «ВАЗа» оставил мотоциклиста без ноги

Виновник ДТП проведёт 3,5 года в колонии-поселении и выплатит пострадавшему 550 000 рублей.

Елецкий городской суд вынес приговор 34-летнему ранее судимому жителю Долгоруковского района за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения.

Как рассказали GOROD48 в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области, речь идёт о ДТП, которое произошло 16 июля 2022 года в Ельце на улице Задонской.

Водитель «ВАЗ-2104» наехал на мотоцикл «Ямаха» под управлением 54-летнего мужчины. Ударом мотоциклиста выбросило на встречную полосу под колеса автомобиля «Мазда», которым управлял 24-летний воитель.

При этом автомобиль «ВАЗ-2104» был технически исправным.

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Мотоциклист был госпитализирован. В результате ДТП он остался без правой ноги — она была ампутирована на уровне средней трети бедра. Также мужчине сразу после ДТП диагностировали травматический шок и ссадины на лице.

Водитель «чертвёрки» лишь частично признал вину.

Суд приговорил его к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на срок 2 года.

Также водитель автомобиля должен выплатить мотоциклисту в счет компенсации морального вреда 550 тысяч рублей.

Фото —  vk.com/elec_online
3 734
#ДТП
3

Комментарии (3)

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это надо же

11 минут назад
интересно ,если это был бы родственик судьи пострадавший.сколько виновнику дали бы.
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Лиза

11 минут назад
Сколько пьяных за рулём... от таких надо сразу избавляться, а не ждать приговора суда, тем более такого мягкого.
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Викторм

23 минуты назад
Какой добрый суд. Пьянь въехала в стоящего, оторвала ногу по бедро. 3,5 (1,5-2) года поселения и стоимость старой Лады. И как хочешь, так и живи. Кто будет хороший качественных биопротез покупать? Инвалид или государство (за наш счет)? Так этот алкоголик еще и вину полностью не признал. А почему не 7 лет? За тяжкие телесные? Почему это не квалифицировали как попытку убийства? Грустно шучу...
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