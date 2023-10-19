40 минут назад
В горсовете усомнились в целесообразности ликвидации пешеходных переходов в поселке ЛТЗ
и даже заявили о недоверии экспертам концессионера, компании «Мовиста-Регионы», которая инициировала демонтаж двух «подземок».
Заместитель председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Стежин сообщил, что по данным экспертной организации несущие конструкции перехода на углу улиц Краснозаводской и 3-го Сентября ограниченно работоспособны, а того, что ведет памятнику Ленина — вообще аварийные. Их нужно списать с баланса управления главного смотрителя и демонтировать. «Жителям поселка достаточно существующих наземных пешеходных переходов».
В ответ Игорь Крутских заявил, что площадка бывшего тракторостроительного завода вот-вот станет частью особой экономической зоны «Липецк», что на ней начнут работать новые производства, что повлечет увеличение потока пешеходов. А самым безопасным переходом через дорогу, конечно же, является подземный:
— Вы принимаете решение, а депутаты узнают об этом постфактум!
Вице-мэр Николай Дергунов поддержал подчиненного. Он сравнил дорогу по улице Краснозаводской с дорогой по улице Ворошилова в районе горсовета, «такой же двухполосной с обычным переходом через нее». И этого перехода пешеходам хватает. «Мы переговорили с инвестором, компанией «Амкодор-ЛТЗ», которая будет развивать площадку бывшего тракторного завода. Им подземный пешеходный переход не нужен».
Николай Дергунов сообщил депутатам, что решение о демонтаже «подземок» в районе ЛТЗ предложено компанией «Мовиста-Регионы», которая модернизирует в Липецке трамвайную сеть. По данным экспертизы, существующие трамвайные пути лежат поверх перекрытий перехода, что не соответствует никаким нормативным актам. Чтобы уложить новую рельсо-шпальную решетку взамен существующей с советских времен, подземных переход нужно углубить на полметра минимум.
Гость комиссии, член недавно созданного при горсовете Совета старейшин, экс-депутат, ученый, Почетный дорожник РФ Борис Бондарев заявил, что подземные переходы в 80-х годах были построены с достаточным запасом прочности. И он бы не спешил делать выводы об их непригодности к эксплуатации:
— Да, визуально переход у здания заводоуправления выглядит плохо. Давайте еще раз проверим этот переход экспертно. А вдруг завтра он всем понадобится? Подземные переходы украшают город. Ведь красивый же у нас переход с панно на стенах на Петровском спуске!
Председатель комиссии, первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев, также усомнился в выводах не известной ему экспертной организации в части технического состояния «подземок» и планов их ликвидации. Он предложил провести новую экспертизу, доверив ее некой уважаемой организации.
— Мне странно слышать о пересмотре решений экспертов! Так мы дойдем до того, что будем сомневаться во всех иных экспертизах, — взбрыкнул Николай Дергунов.
— А мне не странно! Никто нам этого экспертного заключения, о котором вы говорите, не предоставил. И, кстати, на улице Краснозаводской не две полосы, а четыре, так как там проложены два трамвайных пути! — сказал Борис Понаморев.
Председателя комиссии поддержал Игорь Крутских:
— Услышьте меня! Я живу и работаю в поселке ЛТЗ. Входы во второй переход, на пересечении улиц Краснозаводской и 3-го Сентября, наглухо заварены вот уже как лет пятнадцать! Туда не мог попасть ни один эксперт!
Вице-мэр удивился еще раз. Он сказал, что на время работы экспертов законсервированный переход открывали. В него спускался и главный смотритель мэрии Виталий Лесных. Чтобы снять все вопросы, Николай Дергунов предложил создать выездную комиссию с участием депутатов и представителей концессионера, и еще раз осмотреть эти самые переходы.
Напомним, что в начале октября во время объезда Тракторного мэром Евгенией Уваркиной GOROD48 стало известно, что городская администрация демонтирует подземный переход у заводоуправления, а второй, у которого три входа-выхода, частично закроет, частично отремонтирует.
Викторм
А мы экспертам ! ))))
Фокс
Гость