Общество

40 минут назад

В горсовете усомнились в целесообразности ликвидации пешеходных переходов в поселке ЛТЗ

4 297
#подземный переход
1
В горсовете усомнились в целесообразности ликвидации пешеходных переходов в поселке ЛТЗ

и даже заявили о недоверии экспертам концессионера, компании «Мовиста-Регионы», которая инициировала демонтаж двух «подземок».

В Липецкий горсовет пришла коллективная жалоба от жителей Тракторного на решение мэрии демонтировать два подземных пешеходных перехода — у здания бывшего заводоуправления ЛТЗ на улице Краснозаводской и на пересечении улиц Краснозаводской и 3-го Сентября. «Жители района не согласны с этим решением», — сказал на заседании комиссии горсовета по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству депутат от Тракторного Игорь Крутских.

Заместитель председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Стежин сообщил, что по данным экспертной организации несущие конструкции перехода на углу улиц Краснозаводской и 3-го Сентября ограниченно работоспособны, а того, что ведет памятнику Ленина — вообще аварийные. Их нужно списать с баланса управления главного смотрителя и демонтировать. «Жителям поселка достаточно существующих наземных пешеходных переходов».

u6p0nml2jlcaab585v14iyr4m4vp7cd3.jpg

В ответ Игорь Крутских заявил, что площадка бывшего тракторостроительного завода вот-вот станет частью особой экономической зоны «Липецк», что на ней начнут работать новые производства, что повлечет увеличение потока пешеходов. А самым безопасным переходом через дорогу, конечно же, является подземный:

— Вы принимаете решение, а депутаты узнают об этом постфактум!

Вице-мэр Николай Дергунов поддержал подчиненного. Он сравнил дорогу по улице Краснозаводской с дорогой по улице Ворошилова в районе горсовета, «такой же двухполосной с обычным переходом через нее». И этого перехода пешеходам хватает. «Мы переговорили с инвестором, компанией «Амкодор-ЛТЗ», которая будет развивать площадку бывшего тракторного завода. Им подземный пешеходный переход не нужен».

Николай Дергунов сообщил депутатам, что решение о демонтаже «подземок» в районе ЛТЗ предложено компанией «Мовиста-Регионы», которая модернизирует в Липецке трамвайную сеть. По данным экспертизы, существующие трамвайные пути лежат поверх перекрытий перехода, что не соответствует никаким нормативным актам. Чтобы уложить новую рельсо-шпальную решетку взамен существующей с советских времен, подземных переход нужно углубить на полметра минимум.

Гость комиссии, член недавно созданного при горсовете Совета старейшин, экс-депутат, ученый, Почетный дорожник РФ Борис Бондарев заявил, что подземные переходы в 80-х годах были построены с достаточным запасом прочности. И он бы не спешил делать выводы об их непригодности к эксплуатации:

— Да, визуально переход у здания заводоуправления выглядит плохо. Давайте еще раз проверим этот переход экспертно. А вдруг завтра он всем понадобится? Подземные переходы украшают город. Ведь красивый же у нас переход с панно на стенах на Петровском спуске!

Председатель комиссии, первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев, также усомнился в выводах не известной ему экспертной организации в части технического состояния «подземок» и планов их ликвидации. Он предложил провести новую экспертизу, доверив ее некой уважаемой организации.

— Мне странно слышать о пересмотре решений экспертов! Так мы дойдем до того, что будем сомневаться во всех иных экспертизах, — взбрыкнул Николай Дергунов.

— А мне не странно! Никто нам этого экспертного заключения, о котором вы говорите, не предоставил. И, кстати, на улице Краснозаводской не две полосы, а четыре, так как там проложены два трамвайных пути! — сказал Борис Понаморев.

Председателя комиссии поддержал Игорь Крутских:

— Услышьте меня! Я живу и работаю в поселке ЛТЗ. Входы во второй переход, на пересечении улиц Краснозаводской и 3-го Сентября, наглухо заварены вот уже как лет пятнадцать! Туда не мог попасть ни один эксперт!

Вице-мэр удивился еще раз. Он сказал, что на время работы экспертов законсервированный переход открывали. В него спускался и главный смотритель мэрии Виталий Лесных. Чтобы снять все вопросы, Николай Дергунов предложил создать выездную комиссию с участием депутатов и представителей концессионера, и еще раз осмотреть эти самые переходы.

Напомним, что в начале октября во время объезда Тракторного мэром Евгенией Уваркиной GOROD48 стало известно, что городская администрация демонтирует подземный переход у заводоуправления, а второй, у которого три входа-выхода, частично закроет, частично отремонтирует.
4 297
#подземный переход
1

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Викторм

15 минут назад
Ничего нового хорошего создать не могут. Только уничтожить, разрушить, срыть. А и торгово-развлекательный комплекс куда-нибудь воткнуть. Между разваливающимися новостройками.
ответить

А мы экспертам ! ))))

17 минут назад
16.10.2023 19:10 Евгения Уваркина: «Не доверяю ни управляющим компаниям, ни «Квадре»
ответить

Фокс

21 минуту назад
Бей, круши, ломай всё, что построили коммунисты! Заодно и октябрьский мост взорвать, всё равно денег нет на ремонт
ответить

Гость

23 минуты назад
Кто-то откаты от мовисты этой получает, поэтому весь город придётся подгонять под них, как им удобней работать
ответить
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
22
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
Общество

Еще в рубрике

«Только не ко Дню прокуратуры!»
#Евгения Уваркина #ремонт школ
9
«Только не ко Дню прокуратуры!»

сегодня, 12:09

Общество
Липецкая вечЁрка: когда парковки станут платными, жалобы на тепло и качество воды
#вечЁрка #парковки #отопление
9
Липецкая вечЁрка: когда парковки станут платными, жалобы на тепло и качество воды

вчера, 20:23

Общество
В Матырском, Дачном и Силикатном отключат холодную воду
#отключения
5
В Матырском, Дачном и Силикатном отключат холодную воду

вчера, 17:30

Общество
Микрорайон «Взлетный»: от винта!
#микрорайон «Взлетный» #Игорь Артамонов
62
Микрорайон «Взлетный»: от винта!

вчера, 16:57

Общество
В Липецке начали принимать отремонтированные по нацпроекту дороги
#ремонт дорог
21
В Липецке начали принимать отремонтированные по нацпроекту дороги

вчера, 16:05

Общество
Липчане пожаловались на заросший знак — его оперативно очистили от растений
#дороги #благоустройство
9
Липчане пожаловались на заросший знак — его оперативно очистили от растений

вчера, 15:56

Общество