Происшествия
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Из-за ссоры с девушкой 23-летний липчанин разбил стекла на двух остановках
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Сумма причиненного ущерба превысила 36 тысяч рублей.
23-летнего липчанина подозревают в вандализме. По данным УМВД России по Липецкой области, ночью 15 октября он разбил стекла двух остановочных павильонов на проспекте Победы: на остановках «Улица Доватора» и «Памятник Чернобыльцам». Нанесённый городу ущерб оценивается более чем в 36 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, всего на остановках повреждены четыре стекла.
«Причиной своего поведения подозреваемый назвал конфликт, который произошёл накануне между ним и его девушкой», — рассказали в полиции.
В отношении молодого мужчины отдел полиции № 3 возбудил уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ «Вандализм». Максимальная санкция этой статьи — арест до трех месяцев.
Разбитые остановки сейчас приводят в порядок сотрудники муниципального управления благоустройства. Всего за полтора года они заменили 75 разбитых стекол. Чаще всего портят остановки на проспекте Победы, улицах Советской, Гагарина и Свиридова. По каждому случаю порчи городского имущества управление направляет заявления в полицию.
Одно стекло стоит около 12 тысяч рублей. Липчан призывают бережнее относиться к муниципальному имуществу, а о случаях вандализма сообщать по телефонам: 8-800-222-74-47 или «102».
«Причиной своего поведения подозреваемый назвал конфликт, который произошёл накануне между ним и его девушкой», — рассказали в полиции.
В отношении молодого мужчины отдел полиции № 3 возбудил уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ «Вандализм». Максимальная санкция этой статьи — арест до трех месяцев.
Разбитые остановки сейчас приводят в порядок сотрудники муниципального управления благоустройства. Всего за полтора года они заменили 75 разбитых стекол. Чаще всего портят остановки на проспекте Победы, улицах Советской, Гагарина и Свиридова. По каждому случаю порчи городского имущества управление направляет заявления в полицию.
Одно стекло стоит около 12 тысяч рублей. Липчан призывают бережнее относиться к муниципальному имуществу, а о случаях вандализма сообщать по телефонам: 8-800-222-74-47 или «102».
13 997
Комментарии (13)
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Девушка ,
При чём тут девушка?
Эля
48
Сторожила
Пенсионер
Злючка
Липчанин.
Играй гормон
Житель Липецка