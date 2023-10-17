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Из-за ссоры с девушкой 23-летний липчанин разбил стекла на двух остановках

13 997
#хулиганство #вандализм
Из-за ссоры с девушкой 23-летний липчанин разбил стекла на двух остановках

Сумма причиненного ущерба превысила 36 тысяч рублей.

23-летнего липчанина подозревают в вандализме. По данным УМВД России по Липецкой области, ночью 15 октября он разбил стекла двух остановочных павильонов на проспекте Победы: на остановках «Улица Доватора» и «Памятник Чернобыльцам». Нанесённый городу ущерб оценивается более чем в  36 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, всего на остановках повреждены четыре стекла. 

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«Причиной своего поведения подозреваемый назвал конфликт, который произошёл накануне между ним и его девушкой», — рассказали в полиции.

В отношении молодого мужчины отдел полиции № 3 возбудил уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ «Вандализм». Максимальная санкция этой статьи — арест до трех месяцев.

Разбитые остановки сейчас приводят в порядок сотрудники муниципального управления благоустройства. Всего за полтора года они заменили 75 разбитых стекол. Чаще всего портят остановки на проспекте Победы, улицах Советской, Гагарина и Свиридова. По каждому случаю порчи городского имущества управление направляет заявления в полицию.

Одно стекло стоит около 12 тысяч рублей. Липчан призывают бережнее относиться к муниципальному имуществу, а о случаях вандализма сообщать по телефонам: 8-800-222-74-47 или «102».
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#хулиганство #вандализм

Комментарии (13)

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Девушка ,

21 минуту назад
подальше держитесь от этого ухажера ,намучаетесь с ним !
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При чём тут девушка?

28 минут назад
Если ты сам псих?
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Эля

34 минуты назад
Теперь мамка отдаст всю зарплату за балбеса.
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48

36 минут назад
Главное теперь, чтобы его девушка поняла, что надо держаться как можно дальше от такого неадеквата. А с него взять стоимость хотя бы в трехкратном размере, чтобы в следующир раз неповадно было.
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Сторожила

37 минут назад
Ну если сойдёт с рук.... Тогда не знаю?!?!?! Бездействие власти будет на лицо. И лицо зря заретушировали. Хотелось бы посмотреть на наше "БУДУЩЕЕ".
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Пенсионер

43 минуты назад
Молодцы что поймали. Однозначно заставить оплатить ремонт или даже замену новых остановок ,с привлечением РОДИТЕЛЕЙ. Вот это будет урок для всех.
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Злючка

46 минут назад
Безобразно мягкое наказание всего до 3 рех месяцев тоесть если бы он украл 6000 тыс он бы сел на года а сделав умышленный ущерб на 36 000 всего до трех мес нужно ужестачать наказание за вандализм.
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Липчанин.

47 минут назад
Всё бывает в жизни,но только надо выпускать пар не во вред людям.
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Играй гормон

48 минут назад
Его любовь называется
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Житель Липецка

50 минут назад
Уважаемые власти города!!! Если вы сейчас не примите показательно строжайшие меры в отношении этого" молокососа",то остальные его сверстники так и будут уверены в своей безнаказаности. А остановок у нас ещё много в городе...
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