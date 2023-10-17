Из-за ссоры с девушкой 23-летний липчанин разбил стекла на двух остановках

Сумма причиненного ущерба превысила 36 тысяч рублей.

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о каждому случаю порчи городского имущества управление направляет заявления в полицию.



Одно стекло стоит около 12 тысяч рублей.

Липчан призывают бережнее относиться к муниципальному имуществу, а о случаях вандализма сообщать по телефонам: 8-800-222-74-47 или «102».

23-летнего липчанина подозревают в вандализме. По данным УМВД России по Липецкой области, ночью 15 октября он разбил стекла двух остановочных павильонов на проспекте Победы: на остановках «Улица Доватора» и «Памятник Чернобыльцам». Нанесённый городу ущерб оценивается более чем в 36 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, всего на остановках повреждены четыре стекла.«Причиной своего поведения подозреваемый назвал конфликт, который произошёл накануне между ним и его девушкой», — рассказали в полиции.В отношении молодого мужчины отдел полиции № 3 возбудил уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ «Вандализм». Максимальная санкция этой статьи — арест до трех месяцев.Разбитые остановки сейчас приводят в порядок сотрудники муниципального управления благоустройства. Всего за полтора года они заменили 75 разбитых стекол. Чаще всего портят остановки на проспекте Победы, улицах Советской, Гагарина и Свиридова.